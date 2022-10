Dreeßel ohne Leerstand

Von: Henning Leeske

Teilen

Hiltraud Bode vor der eigenen Baustelle in Dreeßel. Sie freut sich über jede junge Familie im Dorf. © Leeske

In loser Folge stellen wir „Die Ortsvorsteher“ vor. So wie Hiltraud Bode und ihren Heimatort Dreeßel. Der ist klein, aber man hält fest zusammen.

Dreeßel – Schon die Vorwahl 04237 deutet an, dass Dreeßel nicht im Herzen Visselhövedes, sondern an der Kreisgrenze zum Landkreis Verden liegt. Denn diese Telefonvorwahl gehört zu Bendingbostel in der Gemeinde Kirchlinteln. Die 68 Dreeßler sind aber Teil der Stadt Visselhövede und Hiltraud Bode ist ihre Ortsvorsteherin. Genau zwischen Hainhorst, Jeddingen und dem kreisverdener Odeweg liegt das Dorf in idyllischer Gegend.

Der kleine Ort kann deswegen auch keine Baugrundstücke im Rahmen der Eigenentwicklung ausweisen. Kein Wunder, dass daher die vorhandenen Wohngebäude alle Bewohner haben. „Ich bin froh, dass jedes Haus bewohnt ist. Wir haben keinen Leerstand“, sagt Bode.

In der kleinen Dorfgemeinschaft kennt wirklich jeder jeden, weshalb vor der Coronazeit gerne Dorf- und Grillfeste veranstaltet wurden. Ortsvorsteherin Bode möchte diese „Traditionen“ zurückbringen, nach Möglichkeit noch in diesem Jahr etwas organisieren, damit sich die Dreeßler wieder begegnen können. Als wegen der Pandemie keine Treffen möglich waren, hatte sie mit ihren Helfern Kekse in der Weihnachtszeit gebacken und dann ohne persönlichen Kontakt in Dreeßel verteilt. Der Virus hatte also auch in einer kleinen Dorfgemeinschaft das gesellschaftliche Leben stark eingeschränkt. Treffpunkt war nach den Lockerungen natürlich der kleine private Jahrmarkt, der auch viele Gäste aus den Nachbargemeinden anlockt.

Das größte Projekt für die Infrastruktur in Dreeßel war in der jüngeren Vergangenheit der Anschluss an das Kanalsystem der Stadt Visselhövede über das Nachbardorf Jeddingen.

Daran war Bode natürlich beteiligt und gleichzeitig gab es Straßenbaumaßnahmen. Kleine Ausbesserungsarbeiten an den Wegen regele man in Dreeßel auch mal ganz unbürokratisch mit einer Ladung Schotter, die Bode beim Bauhof bestellt und den anschließend Dreeßler verteilen. Denn die gute Erreichbarkeit des Dorfes sei wichtig, weil die meisten Einwohner außerhalb von Dreeßel arbeiten und täglich pendeln müssen. Örtliche Arbeitgeber seien nur die beiden landwirtschaftlichen Betriebe.

Optimistisch ist Ortsvorsteherin Bode für die Zukunft von Dreeßel, weil auch jüngere Menschen im Dorf leben, die hoffentlich weiter dort bleiben werden. „Wir freuen uns über jede junge Familie“, sagt Bode. Auf ihrem Hof wird derzeit das Wohngebäude von ihrem eigenen Nachwuchs erweitert, damit dauerhaft genügend Wohnraum zur Verfügung stehe.

Die Serie Die Stadt Visselhövede besteht nicht nur aus der Stadt selbst, sondern ebenfalls aus vielen größeren und kleineren Dörfern um sie herum. Jedes hat einen Ortsvorsteher. In loser Serienfolge stellen wir diese und ihre Dörfer vor und blicken auf ihre Arbeit.