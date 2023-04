Kein Deutschlandticket an den Bahnhöfen in der Region

Von: Michael Krüger

Teilen

Ja, es gibt auch ein Deutschlandticket „zum Anfassen“. Aber nicht an den Bahnhöfen in der Region. Weder als Chip noch auf Papier. © Boris Roessler/dpa

Wer das neue Deutschlandticket in der Region haben will, muss es über eine App kaufen. Menschen ohne Smartphone, die auf Lösungen „zum Anfassen“ angewiesen sind, sind hier aufgeschmissen.

Rotenburg – Das deutschlandweit im Nahverkehr gültige 49-Euro-Tickets gibt es an den Bahnhöfen in der Region nicht auf Papier zu kaufen. Vor allem ältere Kunden ohne Smartphone bleiben damit auf der Strecke. Auch an der Servicestelle am Rotenburger Bahnhof, die noch mit menschlichem Personal besetzt ist, kann das ab Montag gültige Ticket nicht erworben werden.

„Grundsätzlich ist es so, dass an den Fahrkartenautomaten in Rotenburg, die vom Hamburger Verkehrsverbund und uns betrieben werden, kein Verkauf des Deutschland-Tickets stattfindet“, teilt Metronom-Sprecherin Michelle Kränzlein auf Anfrage mit. Die Frage nach Gründen dafür lässt das Unternehmen unbeantwortet. „An der Servicestelle für Metronom und Erixx wird ab kommender Woche die Möglichkeit bereitgestellt, einen Antrag für das Deutschlandticket auszufüllen, den wir als Serviceleistung an den HVV weiterleiten, sodass dieser die Chipkarte vom Deutschlandticket an den Fahrgast versendet“, heißt es immerhin. Direkt vor Ort kann das Ticket also nicht erworben werden.

Nur App-Lösungen

Der Versand der Karte kann dann aber mehrere Wochen dauern. Übergangsweise bis Jahresende sollen die Verkehrsunternehmen eigentlich auch Papierfahrkarten verkaufen. Der Metronom macht das nicht und verweist stattdessen auf eine neue Smartphone-App namens „Netinera-Tickets“. Kränzlein: „Da ab Ende 2023 alle Übergangsregelungen mit Papier entfallen werden, hat sich die Netinera-Gruppe bereits heute für die künftig einzig erlaubte Verkaufsmöglichkeit entschieden. Wer bei uns sein Ticket erwirbt, muss damit Ende des Jahres mit Sicherheit nichts ändern.

Das 49-Euro-Abo startet am 1. Mai und soll an das beliebte 9-Euro-Ticket anknüpfen, das im vergangenen Sommer nur befristet für drei Monate angeboten worden war. Es soll den ÖPNV preislich attraktiver machen und viele dazu bewegen, vom Auto in Busse und Bahnen umzusteigen. Das Deutschlandticket hingegen ist ein Abomodell, das monatlich kündbar ist.