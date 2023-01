Karen Farsad kommt aus dem Iran - und möchte nicht mehr zurück

Von: Guido Menker

Karen Farsad kommt aus dem Iran, ist seit zwei Monaten in Rotenburg und liebt es, Klavier zu spielen. © Menker

Karen Farsad aus dem Iran ist froh, in Rotenburg zu sein. Der 18-Jährige ist vor zwei Monaten in der Kreisstadt angekommen - und er möchte bleiben. Vielleicht hilft dem jungen Pianisten die Musik, hier nach und nach Fuß zu fassen.

Rotenburg – Auch Karen Farsad fällt es sichtlich schwer, das in Worte zu fassen, was weltweit für Fassungslosigkeit sorgt. Es ist allen voran die Gewalt, die der iranische Staat anwendet beim Versuch, die Proteste gegen das Regime zu stoppen. „Es ist fürchterlich“, sagt der 18-jährige Schüler. Vor zwei Monaten hat er seine Heimat hinter sich gelassen, ist von Teheran aus nach Hamburg geflogen. Jetzt lebt er bei seiner Mutter und seinem Stiefvater in Rotenburg. „Zurück möchte ich nicht mehr.“

Karen ist zusammen mit seiner Schwester auf der iranischen Insel Kisch im persischen Golf, als die Proteste beginnen. Die Welle erfasst auch die iranische Ferieninsel. „Es war wie im Krieg“, schildert der junge Mann seine Eindrücke. Viele Menschen sind nachts unterwegs, es herrscht Hektik, Blut ist zu sehen auf den Straßen, Polizisten schießen, es gibt Feuer. „Natürlich hatten wir Angst. Alle hatten Angst, aber alle sind hingegangen.“ Karen Farsad und seine Schwester sind an mehreren Tagen dabei. „Ich mache mir unfassbare Sorgen, ein großer Teil meiner Familie ist noch dort – es ist schrecklich.“

Kaum am Flügel Platz genommen, flitzen Karen Farsads Finger über die Tasten. © Guido Menker

Zurück in seiner Heimatstadt fallen die Proteste allerdings kleiner aus. „Isfahan ist sehr religiös, sehr traditionell – aber selbst dort sind Menschen auf die Straße gegangen.“ Als er dann aber nach Teheran muss, um sich dort um sein Visum für die Ausreise nach Deutschland zu kümmern, bleibt Karen den Demonstrationen fern.

Das mit der Freiheit ist gar nicht so leicht

Während die Proteste in seiner Heimat immer noch andauern, sitzt Karen Farsad in einem Rotenburger Café, um von seinem Weg nach Deutschland, von seinem Ankommen und den Schwierigkeiten zu berichten, die die neue Freiheit für ihn mit sich bringt. Diese Freiheit nämlich sei für ihn gar nicht so einfach. Farsad reflektiert sehr genau, was da gerade mit ihm geschieht. Das enge Miteinander von Mädchen und Jungen in der Schule etwa – für ihn war das bis vor zwei Monaten undenkbar. Auch ganz einfach Freundschaften zwischen Mädchen und Jungen kennt er eigentlich nicht. Damit umzugehen, falle ihm schwer. Das alles brauche Zeit. Auch, dass sich niemand mehr an seinen langen Haaren stört, die bis auf seine Schultern reichen. „In der Schule musste ich ein Kopftuch tragen“, erinnert er sich. Jetzt stört sich niemand mehr daran.

Auch, wenn Karen Farsad zu verstehen gibt, dass er noch nicht so sehr auf die Menschen hier zugeht, hat er bereits einen großen Eindruck in der Kreisstadt hinterlassen. Der 18-Jährige spielt seit 13 Jahren Klavier – und das ganz offensichtlich sehr gut. Über seinen Vater – er ist Banker – sei er dazu gekommen. Als Schüler des Ratsgymnasiums hatte er nun schon mehrmals Gelegenheit, sein Spiel zu präsentieren.

Damit ließ er aufhorchen: Erst gab es nach einem Auftritt in der Schule eine Anfrage für ein Gastspiel bei einem Geburtstag, dann bat ihn ein älteres Ehepaar nach dem Weihnachtskonzert seiner Schule in der Stadtkirche sogar um ein Autogramm. Nach dem Gespräch mit unserer Redaktion musste Farsad ins Schäfer-Haus – auch dort möchte man ihn für ein Gastspiel engagieren. Läuft.

Tschaikowskis 6. Sinfonie weckt seine Liebe zur Klassik

Klassische Musik ist im Iran alles andere als en vogue – aber nachdem der Schüler bei „YouTube“ Tschaikowskis 6. Sinfonie gehört hatte, war bei ihm der Bann gebrochen. Viele Lehrer habe er gehabt. „Man braucht Disziplin und Übung.“ Musik, aber auch die Literatur, Philosophie und Kunst – das alles lasse sich im Iran nicht so leben, wie der junge Mann es sich wünscht. „Ich liebe die Werke der großen Philosophen. Und ich liebe die Mathematik“, sagt er. Mathe möchte er studieren, später dann gerne in diesem Fach unterrichten, am liebsten an einer Universität. Und er möchte weiter Musik machen. Wie sehr sie ihn packt, wird deutlich, als er für ein paar Fotos am Flügel im Auditorium des Kantor-Helmke-Hauses Platz nimmt. Sofort beginnt er zu spielen. „Ein Flügel“, sagt er freudestrahlend, „ist großartig.“

Farsad muss sich an vieles gewöhnen. Seine Mutter, sie ist Ärztin am Agaplesion Diakonieklinikum, habe er sieben Jahre nicht gesehen, und da ist eben auch die neue Freiheit. „Es geht mir gut hier, es geht mir besser“, betont er. Doch im Iran habe er – wie alle anderen Menschen auch – psychisch enorm unter Druck gestanden. Es geht um Misstrauen, dass ihn sein Leben lang begleitet habe. „Man darf außerhalb der Familie nicht alles erzählen, was zu Hause besprochen wird.“ Das, fügt er hinzu, lerne jedes Kind. Der Druck sei so groß, weil es keine Freiheit gebe. Alle leiden darunter.

Was bleibt, ist die Sorge um seine Familie

Jetzt aber darf er die Musik hören, die er liebt. Klassik eben, aber auch Jazz. Er fotografiert und er liest viel. Warum aber, will er Mathe und eben nicht Musik studieren? „Musik kann ich immer spielen – die Musik ist das Ziel. Mathematik aber muss ich studieren.“ Die Musik habe er sich „privat“ angeeignet. Ebenso wie die deutsche Sprache. Auch Französisch, Italienisch und Russisch habe er gelernt. Diese Freiheit hatte er auch im Iran.

Jetzt möchte er sich in Deutschland „sozialisieren“. Er spricht von einer großen Herausforderung. Für drei Jahre sei sein Aufenthalt erst einmal sicher. Zeit, um sich einzugewöhnen. Die Musik wird ihm dabei helfen. Was aber bleibt, ist die Sorge um seine Familie im Iran.