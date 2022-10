Kampfgeist in Türkis: Friedrich Merz redet vor CDU-Kreisparteitag

Von: Nina Baucke

Die Landtagskandidaten Marco Mohrmann (l.) und Eike Holsten (r.) erhoffen sich vom Besuch des Bundesvorsitzenden Friedrich Merz Rückenwind für Sonntag. © Menker

Der Landtagswahlkampf geht aufs Finale zu - und der CDU-Kreisverband Rotenburg erhofft sich zum Endspurt Rückenwind durch den Besuch von Parteichef Friedrich Merz.

Mulmshorn – Es wird türkis: die Bändchen an den Ausweisen der Ordner, die Stellwände, die Rollups, Blöcke, Kugelschreiber, selbst die LED-Beleuchtung im Festsaal des Mulmshorner Heidejägers macht am Dienstagabend das Spielchen mit – und auch die Chipstüten mit dem mittlerweile obligatorischen CDU-„Wahlmampf“ hat das farbliche Make-over getroffen. Das sonnige Orange der Christdemokraten ist verschwunden, stattdessen hat das kühle Türkis Einzug gehalten.

Einzug soll um 18 Uhr auch Friedrich Merz halten: In der finalen Phase des Landtagswahlkampfs erhofft sich die Landkreis-CDU für das aktuelle Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD Rückenwind durch einen Besuch des Bundesvorsitzenden. Dass die Kreis-CDU um die beiden Landtagskandidaten Eike Holsten und Marco Mohrmann eine Affinität für den Sauerländer hat, ist kein Geheimnis: Schon beim Dreikampf um den CDU-Vorsitz im vergangenen Jahr hatte sich der Verband mit 70 Prozent für Merz ausgesprochen. Dementsprechend ist dann auch der Empfang: Ziemlich pünktlich – ungewohnt für Politprominenz auf Landpartie – betritt Merz zu den Klängen des Niedersachsenliedes den mit rund 400 Gästen sehr gut gefüllten Saal, schüttelt inmitten der Standing Ovations Hände links und rechts, posiert mit Kreisvorstand und Kandidaten für Kameras und Smartphones. „Liebe Freunde, liebe Gegner“ ist die launige Anrede Merz’ an das Publikum des heutigen Abends, wobei Letzteres, gemessen an dem Empfang, wohl eher selbstironischen Charakter haben dürfte.

Mit Standing Ovations empfangen die CDU-Anhänger aus dem Landkreis Rotenburg den Gast aus Berlin. © Guido Menker

Wie auch das Türkis als Parteifarbe neu ist, so ist es auch die Partei selbst – das macht Merz gleich zu Anfang klar. „Wir haben die Bundestagswahl verloren, weil wir nicht gut genug waren“, betont er. „Aber Opposition heißt: selber arbeiten! Und diese Rolle haben wir angenommen.“

In den nächsten gut 45 Minuten präsentiert sich Merz, wie man ihn auch als Oppositionsführer im Bundestag erlebt – angriffslustig, bildhaft und forsch: Er wirft der Ampel-Koalition „eklatantes Führungsversagen“ vor. Denn vor allem geht es in seiner Rede um den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen. Und um den Glauben an eine Festigung von „Frieden, Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft in den Industriestaaten der Welt“, der nun durch den Angriff Russlands unter Wladimir Putin mit der Realität konfrontiert werde.

Ungewisse Koalitionsoptionen

„Die 200 Milliarden Euro für die Bewältigung der Energiekrise sind eine Hochrisikooperation am offenen Herzen ohne Narkose“, geißelt Merz das aktuelle Krisenmanagement der Ampel in Berlin. Und natürlich hat der Parteichef das Thema Geflüchtete auf dem Zettel: „Ich möchte nicht, dass sich das Erlebte von 2015 wiederholt“, sagt er, während die Debatte um den von ihm kürzlich benutzten Begriff des „Sozialtourismus“ noch im Ohr klingelt.

Die Koalitionsoptionen im Fall eines CDU-Wahlsieges dürften nach diesem Abend allerdings ungewisser denn je sein: Merz kritisiert die FDP als „blutarm“, während der Rotenburger Kandidat Holsten am Abstand zu Schwarz-Grün festhält – oder zumindest einen Grünen-Landwirtschaftsminister kategorisch ablehnt. Aber für eine Koalitionsaussage ist der Auftritt Merz’ in Mulmshorn ja auch nicht gedacht, daher genießen die Rotenburger Parteigranden das finale Fotoshooting mit dem Gast aus Berlin sichtlich.

Kaum ist Friedrich Merz mitsamt Entourage und Rotenburger Kartoffelschnaps in Richtung Autobahn und nächsten Wahlkampfauftritt verschwunden, leert sich der Saal rapide: Ein nicht unerheblicher Teil der Zuhörer verkrümelt sich kurz vor die Tür, um frische Luft und Nikotin für den anschließenden Kreisparteitag zu schnappen. Andere machen sich auf den Weg zu ihrem Auto, wie das ältere Ehepaar mit drei Tüten „Wahlmampf“ in der Hand. Egal, ob sie der Merz-Auftritt überzeugt hat, oder nicht – die Chips für den Wahlabend am Sonntag haben sie schon mal.

Friedrich Merz zeigt sich angriffslustig. © Guido Menker