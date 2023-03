Jury wartet auf Vorschläge für den Rotenburger Wirtschaftspreis

Von: Guido Menker

Heiko Kehrstephan (v.l.), Stefan Kalt, Katja Mingau, Marion Bassen, Torsten Oestmann und Bernadette Nadermann freuen sich auf möglichst viele Vorschläge für den Rotenburger Wirtschaftspreis. © Menker

Zum achten Mal seit 2008 vergibt die Stadt Rotenburg zusammen mit der Sparkasse Rotenburg Osterholz sowie dem Rotenburger Wirtschaftsforum den Rotenburger Wirtschaftspreis. Die Vorschlagsfrist hat nun begonnen und endet am 12. Mai.

Rotenburg – Es geht wieder los: Bis zum 12. Mai haben alle Rotenburger Gelegenheit, Vorschläge für die Vergabe des Rotenburger Wirtschaftspreises im Rathaus der Kreisstadt einzureichen. Der Rotenburger Wirtschaftspreis ist eine Auszeichnung von Unternehmen oder Personen, die durch ihr herausragendes Wirken ein positives Image für den Wirtschaftsstandort Rotenburg schaffen beziehungsweise geschaffen haben, heißt es in dem Flyer für die achte Ausgabe dieses Preises. Dieser Flyer beinhaltet zugleich nicht nur alle Infos dazu, sondern auch das Formular, mit dem sich alle Interessierten mit ihren eigenen Vorschlägen an dem Wettbewerb beteiligen können.

Zugleich kündigt Ann-Christin Beims als Sprecherin der Stadt nicht nur an, dass sich Vorschläge auch direkt über die Website der Kreisstadt unter der Adresse www.rotenburg-wuemme.de einreichen lassen. Sondern: „Wir wollen diesmal noch mehr Menschen erreichen und nutzen daher zusätzlich die Social-Media-Kanäle“, so Beims. Per E-Mail sind die Vorschläge an die Adresse vorzimmer.bgm@rotenburg-wuemme.de zu richten. Und wer noch Fragen hat, kann sich an die Erste Stadträtin Bernadatte Nadermann wenden. Bei ihr laufen im Rathaus die organisatorischen Fäden zusammen.

Da ist das Ding: So sieht der Rotenburger Wirtschaftspreis aus. © Menker

Den Rotenburger Wirtschaftspreis vergibt die Stadt zusammen mit dem Rotenburger Wirtschaftsforum (RWF) sowie der Sparkasse Rotenburg Osterholz. Jeweils zwei Vertreter bilden schließlich die Jury, die über die Vergabe entscheidet. Für die Kreisstadt sitzen Marion Bassen (SPD) und Frank Westermann (CDU) aus dem zuständigen Fachausschuss mit am Tisch, für das Rotenburger Wirtschaftsforum sind der Vorsitzende Heiko Kehrstephan und die Schatzmeisterin Katja Mingau dabei, und die Sparkasse entsendet Stefan Kalt sowie Marco Tulodetzki in das Gremium.

Bis zu den Sommerferien soll der Preisträger feststehen. Die eigentliche Preisvergabe erfolgt am 7. November im Rathaus. Die letzte Preisvergabe 2021 konnte nur digital verfolgt werden.

Bernadette Nadermann ist schon seit vielen Jahren ganz nah dran an diesem Wirtschaftspreis. Der besondere Reiz für sie selbst liege darin, so viele unterschiedliche Unternehmen kennenzulernen, die es in Rotenburg gibt. „Dabei ist es spannend zu erfahren, wie sie jeweils mit Krisen, Veränderungen und neuen Herausforderungen umgehen“, sagt die Erste Stadträtin. Und die Wirkung? „Dieser Wirtschaftspreis ist identitätsstiftend“, fügt Nadermann hinzu.

Die Preisträger seit 2008 Der Rotenburger Wirtschaftspreis wird zum achten Mal vergeben. Vorgeschlagen werden können Unternehmer, Unternehmen, Arbeitsgemeinschaften, Institutionen und Personen, die ihren Wohnsitz, Arbeitsort, Sitz oder eine Niederlassung in der Stadt Rotenburg haben. Eine sechsköpfige Jury prüft die Vorschläge und entscheidet, wer den Wirtschaftspreis erhält. Die bisherigen Preisträger im Überblick:

. 2008: Borco-Höhns;

. 2010: Kohlmeyer Fassadenbau;

. 2012: PDS Programm- und Datenservice;

. 2014: Oetjen Logistik / Sonderpreis: Cafésito;

. 2016: Grewe Holding / Sonderpreis: Marreck;

. 2018: Planungsgemeinschaft Nord (PGN) / Sonderpreis: Bruns Spirituosenfabrik;

. 2021: Juwel Aquarium / Sonderpreis: Sound Patrol Veranstaltungstechnik.



Auch Heiko Kehrstephan ist gerne in der Jury am Ball, um dann die vorgeschlagenen Unternehmen zu besuchen und ihnen ein wenig auf den Zahn zu fühlen. „Auch eine kleine Stadt wie Rotenburg hat da sehr viel zu bieten“, weiß er. Einerseits seien sie vielfältig, andererseits sehr erfolgreich. Das gilt nicht nur für den Gewinner von vor zwei Jahren: „Juwel“ hat sich mit seinen Aquarien weltweit Gehör verschafft.

15 bis 20 Vorschläge seien es jedes Mal, betont Stefan Kalt. Möglich seien auch Bewerbungen, doch die habe es schon lange nicht mehr gegeben. Wird der Preis schließlich verliehen, sei seiner Ansicht nach vor allem eines festzustellen: „Es ist eine Bestätigung – nicht nur für die Firma, sondern auch für das ganze Team.“

Der Rotenburger Wirtschaftspreis wird als Wanderpreis vergeben. Die Trophäe ist eine Darstellung vom „Tor zur Stadt“, wie es an der Ärztehauskreuzung zu sehen ist. Der Preis ist mit 1 000 Euro dotiert. Dieses Preisgeld wird nach dem Wunsch des Preisträgers an gemeinnützige Einrichtungen in der Region zur Verfügung gestellt.

Jetzt sind also Vorschläge gefragt, die es am Ende möglich machen, gute Ideen, tolle Produkte, innovative Produktionsabläufe oder auch Präsentationen in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Darüber hinaus kann die Jury übrigens einen Sonderpreis vergeben. Dieser kann an Unternehmen oder Personen gehen, die besondere, unternehmerische Herausforderungen auf eine außergewöhnliche Weise bewältigt haben. Vier Mal schon ist dieser Sonderpreis vergeben worden – zuletzt an Sound Patrol Veranstaltungstechnik. Die Firma betreibt unter anderem das Studio 10. Und genau dort ging 2021 auch die letzte Vergabe des Rotenburger Wirtschaftspreises über die Bühne – mit einer Übertragung ins Internet. „Wir sind sehr froh darüber, diesmal wieder in das Rathaus einladen zu können“, heißt es in der Jury mit Blick auf den 7. November dieses Jahres.