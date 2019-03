Rotenburgerin soll Säuglingen Schnuller an den Mund geklebt haben

Eine 26-jährige Mutter ist überfordert. Zwei Töchter hat sie bereits, sie zieht nach Rotenburg zu ihrem neuen Mann, bekommt Zwillinge. Der Mann ist als Lkw-Fahrer meistens außer Haus, die Beziehung schon früh zerrüttet, der neue Alltag gestaltet sich schwierig. „Ich konnte nicht mehr, war am Ende“, berichtet die Frau unter Tränen als Angeklagte im Amtsgericht. Was sie dann getan hat, sagt sie selbst, sei „ein Fehler“ gewesen.

Rotenburg - Von Michael Krüger. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, in mehreren Fällen zwischen Mai und Oktober 2016 den Neugeborenen den Schnuller am Mund festgeklebt zu haben, „um sie am Schreien zu hindern“. Die Kinder seien „roh misshandelt“ worden. Oberstaatsanwalt Jann Scheerer: „Sie nahmen erhebliche Ängste und Schäden in Kauf.“ Es habe die akute Gefahr des Erstickens bestanden. Die Mutter hat die Taten eingeräumt. Doch es sind die Details und eine schwierige Familienkonstellation, die den Prozess, der wegen der Erkrankung einer Richterin mehrfach verschoben werden musste, kompliziert machen. Wie groß war die Gefahr wirklich für die Kinder? Was hat die Mutter genau getan, und welche Rolle spielt die Gegenseite, auf der die Familie des Kindsvaters steht?

Ereignisse vom 20. Oktober 2016 im Fokus

Es gibt einige Ungereimtheiten, die den Prozessauftakt am Donnerstag zu einer zähen Angelegenheit werden lassen. Über Stunden werden die Angeklagte und ein Bekannter, der der unterlassenen Hilfeleistung beschuldigt wird, weil er das Zukleben in einem Fall beobachtet haben soll, sehr detailreich von Strafrichterin Dayana Stanciuela und den Anwälten befragt, bevor überhaupt die ersten Zeugen aussagen. Vor allem in einem Punkt widersprechen sich dabei die Aussagen: Hat die Mutter die Schnuller nur locker mit einfachem Tesafilm oder in mehreren Schichten mit Kreppband festgeklebt?

Im Fokus stehen dabei die Ereignisse vom 20. Oktober 2016. Die Mutter und der Bekannte haben an diesem Donnerstagabend auf die Rückkehr des damals 26-jährigen Vaters der Zwillinge gewartet. Sie wollte die Beziehung endgültig beenden und hatte Angst, weil er ein „impulsiver Kerl“ sei und „zum Teil sehr aggressiv“. Als der Mann dann mitsamt seinen Eltern erschien, kam es postwendend zum lautstarken Streit, die Angeklagte spricht von „Beleidigungen“ und „Rangeleien“. Der Vater stürmt ins Obergeschoss zu den Zwillingen. Sie lagen dort nach dessen Aussage „stramm eingewickelt in Wolldecken“, über dem „Nucki mehrere Schichten“ Krepp-Band. Ein einmaliger Vorfall?

„Wie in einem Albtraum“

Auch der Großvater der Zwillinge läuft hoch, macht Fotos, die Polizei wird gerufen, die Zwillinge werden befreit. Auf den Fotos ist alles eindeutig, überall im Kinderzimmer liegen Krepprollen, im Bettchen, auf dem Wickeltisch, im Regal. „Wie in einem Albtraum, das Zimmer war voll mit dem Kreppband“, sagt die Großmutter. Und: „Hätten sich die Kinder erbrochen, hätten sie ersticken können.“

Noch viele Fragen offen

Alles klar damit? Mitnichten. Selbst der anklagende Staatsanwalt schüttelt bei manchen Aussagen mit dem Kopf. Die Anwältin der Mutter, Hannah Schwarz-Kaschke, formuliert den Verdacht, der im Raume steht: „Ich glaube, Sie entwickeln gemeinsam Strategien“, sagt sie zum Kindsvater, der zum Teil sehr detailreich von den Vorfällen berichtet, dann wieder größere Erinnerungslücken hat und von frühen Vorfällen dieser Art im Grunde auch nichts mitbekommen haben will. Die Angeklagte sagt zudem, sie habe die Schnuller niemals mit Kreppband, sondern immer nur mit leichterem Tesafilm, der sich stets nach ein paar Minuten gelöst habe, fixiert. Selbst dafür habe sie sich geschämt, weil sie in ihrer Hilflosigkeit keinen anderen Weg gewusst habe. Und das, obwohl sie ihre Mädchen doch auch „aus dem Alter herausbekommen“ habe.

War die Situation im Kinderzimmer am 20. Oktober inszeniert? Hat die Großmutter gar selbst den Tipp mit dem Klebeband gegeben? Und welche Rolle spielen Freunde und Ex-Freunde des mittlerweile geschiedenen Paares? Es sind noch viele Fragen offen, die Wahrheitsfindung ist schwierig. Am 25. März soll ein Urteil fallen.

Töchter leben wieder bei der Mutter

Für die Kinder endet die schwierige Zeit damit nicht. Nach einiger Zeit im Heim leben die Töchter mittlerweile wieder bei der Mutter, die Zwillinge haben ihren Lebensmittelpunkt beim Vater. Er bezeichnet das Verhältnis zu seiner Ex-Frau, mit der eine Umgangsreglung für die Jungs getroffen wurde, als „angespannt“ und „kompliziert“. Auf die überraschende Frage des Staatsanwalts, was er sich vom Strafprozess gegen die Mutter seiner Söhne verspreche, reagierte er sichtlich gereizt. „Ich möchte nur Gerechtigkeit“, sagte er. Wie die allerdings aussehe und ob er möchte, dass sie ins Gefängnis komme, könne er nicht sagen.