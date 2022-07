Rotenburger Gitarrenwoche wird 40 Jahre alt

Von: Andreas Schultz

Seit 40 Jahren gibt es die Rotenburger Gitarrenwoche. Um das Jubiläum entsprechend zu feiern, haben Hans Wilhelm Kaufmann und Dirk Lemmermann aus dem Orga-Team für einige Besonderheiten gesorgt, so werden Besucher einige Gitarrenstücke in ihrer Uraufführung hören.

Rotenburg – Hochkarätige Konzerte in Rotenburg, idyllisches Lernen im wäldlich anmutenden Landheim in Ahausen: Seit 40 Jahren machen die Organisatoren der Rotenburger Gitarrenwoche den Spagat zwischen virtuosem Spiel im Konzertsaal und dem Kursbetrieb auf dem Dorf. Von Samstag, 30. Juli, bis Sonntag, 7. August, gehen die beiden Leiter Hans Wilhelm Kaufmann und Dirk Lemmermann mit Dozenten und Schülern in den Jubiläumsbetrieb. Es wird eine besondere Auflage, weiß Kaufmann, das zeige sich schon in der Teilnehmerzahl: „Mit 35 Teilnehmern sind wir auch wirklich gepackt voll im Landheim.“

Dass es statt der sonst üblichen 25 bis 30 Lernenden mal etwas mehr sind, bleibt nicht die einzige Besonderheit. Schon ein Blick auf das Plakat offenbart ein personelles Mehr auf der Bühne: Diesmal sind es fünf Solisten und Dozenten, die mit ihren Gesichtern für die Veranstaltungsreihe werben – darunter erneut Luis Manuel Molina, für den die Teilnahme wiederholt allein schon aufgrund der Anreise von Kuba eine Herausforderung darstellt. Zudem wird Gitarrenwochen-Mitbegründer Grant Gustafson aus Washington dabei sein.

Die Konzerte

Beim Auftaktkonzert am Sonntag, 31. Juli, spielen Thomas Müller-Pering und Margarita Escarpa ab 20 Uhr in der IGS Rotenburg. Luis Manuel Molina nimmt am Mittwoch, 3. August, die St.-Marienkirche in Ahausen in Beschlag. Er spielt ab 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten stattdessen um Spenden. Zuhörer bekommen die Uraufführungen von Canción de Palabras (Lied ohne Worte) und Immortal Idyll (Unsterbliche Idylle) zu hören. Am Freitag, 5. August, spielen in der Marienkirche ab 20 Uhr Raphaëlla Smits und Pavel Steidl. Das Konzert der Teilnehmer startet am Samstag, 6. August, um 20 Uhr in der IGS Rotenburg. Sie spielen Solo- und Kammermusikwerke.