Auf Jobsuche

Wer nicht weiß, was an diesem Morgen bei der Rotenburger Agentur für Arbeit auf dem Programm steht, könnte meinen, auf dem Arbeitsmarkt sei über Nacht die große Krise ausgebrochen. Da ist richtig was los. Aber nein: Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 3,9 Prozent. Und doch gibt es eben viele Menschen, die immer noch leer ausgehen. Eine Jobmesse soll ihnen helfen.

VON GUIDO MENKER

Rotenburg – Buntes Gewusel auf den Fluren, viele Gespräche an den Info-Tischen und jede Menge Aushänge mit freien Stellen an den Wänden. Zum achten Mal hat die Rotenburger Agentur für Arbeit zu einer Jobmesse eingeladen, die sich vornehmlich an Menschen richtet, die keine Ausbildung haben. „Fachkräfte haben wir fast gar nicht im Bestand“, sagt Agentur-Chef Oliver Lemke. Facharbeiter müssen nicht lange nach einem Job suchen. „Das ist eher eine Helfermesse“, erklärt Lemke. Mehrere Unternehmen aus den Bereichen Lager und Logistik sowie aus der Pflegebranche und den Bereichen Hauswirtschaft und Küche sind auf der Messe vertreten. Dazu gesellt sich ein Zeitarbeitsunternehmen, die Bundeswehr, Bildungsträger und die Agentur selbst. Beteiligt ist erstmals auch das Jobcenter – es hat 30 seiner Kunden eingeladen, einfach mal vorbeizuschauen. Die Messe, sagt Lemke, sei gut geeignet, die Flexibilität der Menschen anzuregen. Zum Beispiel die von Frauen aus dem gewerblichen Bereich, die einen Job suchen, aber sich nicht zutrauen, etwa in der Pflege zu arbeiten. „Die Resonanz ist gut“, sagt Katrin Schröder-Grehl von Convivo. Die Liste der Interessentinnen fülle sich. Dabei ist gerade erst eine Stunde vergangen.

Ein Seiteneinstieg in der Pflege ist möglich, und dabei könnten Bewerberinnen auch mit Fortbildungsmöglichkeiten rechnen. Aus der Pflegehelferin wird womöglich eine examinierte Fachkraft.

„Gerade mit der Weiterbildung möchten wir den Menschen helfen“, erklärt Oliver Lemke. Eine Messe sei eine gute Möglichkeit, in lockerer Gesprächsatmoshäre Vertrauen aufzubauen. Viele Kunden hätten die Einladung angenommen und machen sich jetzt auf die Suche.

Unter ihnen ist auch Carsten Schlobohm aus Lauenbrück. Der 41-jährige Elektromeister ist seit fast einem Jahr ohne Arbeit, war zuletzt in der Produktion beim Fensternau beschäftigt. Jetzt steht er am Stand der Bundeswehr, spricht mit Karriereberater Patrick Bumberger über Möglichkeiten, einen Einstieg bei der Bundeswehr zu finden. „Vor knapp zehn Jahren habe ich das schon einmal versucht, da war aber nichts mehr möglich.“ Er hatte das Thema abhegakt, jetzt erfährt er: „Da geht noch noch was.“ Mit einem Beratungstermin in der Tasche tritt Schlobohm später den Heimweg an – verbunden mit der Hoffnung, im zivilien oder auch im militärischen Bereich eine Stelle zu finden. Ohne die Messe wäre er auf diese Idee nicht gekommen.

Die Kunden, die an diesem Morgen dabei sind, haben reichlich Zeit, sich umzuschauen, Gespräche zu führen und zu erfahren, was für sie alles möglich ist. „Da geht es auch darum, den Horizont zu erwarten“, bringt es Lemke in einem Gespräch mit der Kreiszeitung auf den Punkt. Die Männer und Frauen bekommen für den Besuch eine Art Protokoll-Zettel, können angeben, welche Stellen sie interessieren, wo sie sich haben beraten lassen und welche besonderen Anliegen sie haben. In einigen Fällen endet das alles erfolgreich.

. Die Jobmesse bei der Agentur für Arbeit in Rotenburg findet mittlerweile zwei Mal im Jahr statt – einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Die Kunden werden gezielt eingeladen, es gibt aber auch einen freien Zugang für weitere Interessenten.

. Warum funktioniert eine Jobmesse, wenn die Agentur für Arbeit die Arbeitslosen doch eh schon betreut? „Weil eine solche Messe die Augen öffnet und Hemmschwellen abbaut und die Flexibilität anregt“, sagt der Rotenburger Agentur-Chef Oliver Lemke. Ziel sei es, jede Möglichkeit zu nutzen, den Menschen eine Arbeit zu verschaffen. „Und das klappt“, sagt Lemke. Nach einer vergleichbaren Messe in Zeven seien binnen weniger Tage sieben Verträge geschlossen worden. „Und weitere sind in der Pipeline.“

. Die Agentur für Arbeit ist an der Nordstraße 17 in Rotenburg zu finden und telefonisch unter 0800 / 4555500 erreichbar.