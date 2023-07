Serie Fachkräftemangel: Jason Rach ist Rotenburger Azubi im Restaurantfach

Von: Henrik Pröhl

Mit Tablett in der Hand: Jason Rach macht die Ausbildung zum Restaurantfachverkäufer und schätzt daran unter anderem den Umgang mit Menschen. © Pröhl

Mittlerweile schätzt er die Arbeit mit Menschen und mag es, sie zu verwöhnen: Jason Rach ist Rotenburger Auszubildender im Restaurantfach.

Rotenburg – „Ich bin froh, dass wir ihn haben“, sagt Katrin Lüdemann über ihren Auszubildenden Jason Rach. „Eigentlich wollte er eine Kochlehre anfangen, aber er hat sich durch ein Praktikum bei uns dann doch auf die Ausbildung zum Restaurantfachverkäufer orientiert.“ Eine gute Entscheidung. Der Blick in die Ausbildungsstatistik des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) macht deutlich, dass die Anzahl der Azubis im Restaurantfach seit Jahren rückläufig ist.

„Bis 2030 wird die Altersgruppe junger Menschen zwischen 17 und 25 Jahre um rund ein Fünftel schrumpfen“, ist im Geschäftsbericht der Dehoga zu lesen. „Parallel dazu“, heißt es dort weiter, „verändern sich die Bildungsentscheidungen junger Menschen. Der Trend zu höheren Schulbildungsabschlüssen hält an.“

Unsere Serie zum Thema Fachkräftemangel Deutschland erlebt derzeit viele Herausforderungen. Neben Krieg in Europa, Klimawandel, Inflation, Lieferengpässen beeinflusst der sogenannte Fachkräftemangel auch spürbar unseren Alltag. Wer genau hinschaut, bemerkt, dass all diese Ereignisse letztlich zusammenhängen und sich auf verhängnisvolle Weise gegenseitig begünstigen. Ursachenforschung ist in vollem Gange, Ratlosigkeiten und die Suche nach Lösungen werden länderübergreifend ausgetauscht.

Was den Arbeitsmarkt und insbesondere die Situation auf dem Sektor der Ausbildungsplätze anbelangt, sieht es nicht gerade rosig aus. In Rotenburg und Umgebung gibt es ungefähr 1 160 Ausbildungsplätze. Derzeit sind mehr als 400 davon nicht besetzt. Das macht sich im Service örtlich angesiedelter Betriebe tagtäglich bemerkbar.

Ist die derzeitige Situation im Ausbildungssektor auch noch so bedrückend, lohnt sich umso mehr der Blick dorthin, wo es trotzdem läuft. Es gibt sie eben doch, die Auszubildenden in Rotenburger Betrieben. Im Rahmen unserer Serie befragen wir – allerdings nicht nur – jene jungen Leute, die den klassischen und händeringend erwünschten Weg einer Ausbildung eingeschlagen haben.

Jason Rachs Chefin im Café Hollmann in Nachbarschaft zum Rathaus ist sich sicher: „Was unseren Beruf ausmacht, sind auch das Stammpublikum, die familiäre Atmosphäre und die vielen neuen Gäste, die man jeden Tag kennenlernt. „Jason wird also jetzt Restaurantfachmann, und das passt nicht nur zu ihm, sondern auch sehr gut zu uns. Jason ist freundlich und sehr umsichtig.“

Der junge Mann nickt bestätigend. „Am Anfang war ich ziemlich schüchtern, dann hat mich die Chefin einfach ins kalte Wasser geschubst, und ich hab mich bewährt. Ich bin ganz froh, doch nicht die Kochlehre zu machen. Ich mag inzwischen die Arbeit und den Umgang mit unseren Gästen“, sagt der 19-Jährige. Katrin Lüdemann ist überzeugt: „Wir arbeiten hier mit Leidenschaft, und die hat Jason auch für sich verinnerlicht.“

Mit „wir“ ist ein fünfköpfiges Team im Café Hollmann gemeint. Unter anderem Lüdemanns Sohn Jan ist mit von der Partie und wird eines Tages vielleicht das Geschäft seiner Mutter übernehmen. „Jan und ich verstehen uns bestens“, weiß der Azubi und erzählt: „Seit September 2021 gehe ich in Zeven zur Berufsschule. Wenn alles klappt, mache ich dort 2024 meine Abschlussprüfung.“ Was ist da zu erwarten? „Es geht um Kaffee- und Tee-Service, um Wein und Bier, um Cocktails mischen. Das alles muss Gästen möglichst fachkundig und freundlich vermittelt werden.“ Der gebürtige Rotenburger lächelt glaubhaft: „Ich mag den Job als Kellner, den Umgang mit Menschen, sie im Service zu verwöhnen.“

Und der junge Mann hat einen Traum: „Ein eigenes Bücherei-Café. Ich lese gerne selber und trinke dazu Kaffee oder mach mir einen leckeren Cocktail. Das könnte ich doch mal irgendwo für Menschen anbieten.“ Aber das ist Zukunftsmusik. „Erstmal bleibe ich hier und möchte weitere Erfahrungen sammeln,“ sagt Jason Rach, der sich bodenständig zeigt: „Meine Familie wohnt hier, ich möchte in ihrer Nähe bleiben.“

Alle in meiner Familie haben etwas Handwerkliches gelernt, ich bin allerdings der Einzige, der was mit Gastro macht.

Weiß der Azubi, was seine ehemaligen Mitschüler aus der IGS inzwischen machen? „Keine Ahnung, einige studieren irgendwas und irgendwo. Für mich ist das nichts.“ Kein Zweifel, Jason hat sich richtig entschieden: „Alle in meiner Familie haben etwas Handwerkliches gelernt, ich bin allerdings der Einzige, der was mit Gastro macht. Für meinen Vater ist das okay, und meine Mutter hat schon immer geahnt, dass ich was mit Restaurant machen würde. Meine Familie unterstützt mich hundertprozentig.“

Der junge Mann hat gute Argumente für seine Ausbildung zum Restaurantfach: Der Job sei international, Arbeit finde sich überall. Zudem präge die Beschäftigung die eigene Persönlichkeit und gebe Sicherheit im Umgang mit Menschen. Und: „Man lernt Praxis und Theorie gleichzeitig und verdient gutes Geld.“

Die Arbeitszeit für den Auszubildenden ist klar strukturiert: „Meistens geht es für mich morgens los, dann kommen die ersten Frühstücksgäste. Gegen Mittag kommen die Leute aus ihren Büros oder von der Baustelle und machen hier ihre Mittagspause. Danach geht es allmählich in die Kaffeezeit über.“ Also Kundschaft rund um die Uhr. „Das macht Spaß“, sagt der 19-Jährige und strahlt.

„In den Sommermonaten wird hier draußen vor der Tür noch aufgeräumt.“ Ein langer Tag, an dem man viel auf den Beinen ist. „Mir gefällt‘s“, sagt Jason Rach und empfiehlt jedem jungen Menschen, der noch nicht recht weiß, was er beruflich machen soll: „Ein Praktikum ist immer möglich, einfach mal reinschnuppern“, sagt er und winkt einem Vorübergehenden in der Fußgängerzone zu. „Er war einer meiner ersten Gäste, als ich anfing.“ Und da macht sich das Familiäre bemerkbar, von dem Chefin Katrin Lüdemann eingangs sprach.