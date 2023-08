Interview zum Cannabis-Präventionstag: „Der Mensch ist nicht vernünftig“

Teilen

Sandra König, Ute Schwiebert und Christoph Steinke (v.l.) gehören zum Team, das die Rotenburger Fachtagung Prävention vor Ort organisiert. In diesem Jahr stehen die Folgen der Cannabis-Legalisierung für Jugendliche im Mittelpunkt. © Kreib

Die Rotenburger „Fachtagung Prävention vor Ort“ am Donnerstag, 12. Oktober, wird sich mit dem Thema Cannabis-Konsum bei Jugendlichen beschäftigen. Im Vorfeld der Veranstaltung, die für alle Interessierten offen ist, beleuchten die drei Experten aus ihrer Sicht im Interview, welche Gefahren die Legalisierung einer weichen Droge haben könnte.

Rotenburg – Die Skepsis überwiegt und die Sorgen, welche Folgen die Cannabis-Legalisierung für Jugendliche und Heranwachsende haben kann, treibt sie um: Sandra König, Geschäftsführerin des Rotenburger Präventionsrates und Abteilungsleiterin Jugend und Soziales der Stadt Rotenburg, Kriminalhauptkommissarin Ute Schwiebert, Beauftragte für Jugendsachen bei der Polizeiinspektion Rotenburg und ihr Kollege Christoph Steinke, Verkehrssicherheitsbeauftragter, sehen mehr Risiken als Chancen bei dem aktuellen Vorhaben der Ampel-Koalition in Berlin.

Warum ist die Cannabis-Legalisierung zum Thema der Fachtagung geworden?

Ute Schwiebert: Die Diskussion der Teillegalisierung steht aktuell im Fokus. Nach dem Thema Kinderschutz bei der Fachtagung im vergangenen Jahr sollten dieses Mal Jugendliche im Mittelpunkt stehen.

Sandra König: Wir gehen das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln an: aus Mediziner-Sicht und basierend auf den Erfahrungen mit der Legalisierung in anderen Ländern.

Welche Auswirkungen sehen Sie auf Jugendliche, wenn sie Cannabis konsumieren?

König: Auch hier bei uns im ländlichen Raum gibt es die Suchtproblematik. Und die Zahlen, das merken wir in der Jugendarbeit, sind steigend. Das finde ich erschreckend.

Woran liegt das?

König: Es ist heute noch nicht klar, wo Kinder und Jugendliche nach Corona stehen. Viele waren während der Corona-Jahre auf sich allein gestellt. Die Gefahr, dass der Cannabis-Konsum negative Folgen hat, ist eindeutig da. Dass Drogen schädlich sind, sollte man nicht kleinreden. Es ist wichtig, die Eltern bei diesem Thema mitzunehmen. Die Heranwachsenden müssen gesehen werden. Sie dürfen nicht das Gefühl haben, alleingelassen zu werden.

Ist kiffen bald legal? Die Pläne der Bundesregierung Die Bundesregierung will den Besitz, Anbau und Konsum von Cannabis in geringfügiger Menge für Menschen ab 18 Jahren legalisieren. Das ist im Koalitionsvertrag der Ampel festgeschrieben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das konkrete Gesetz nach monatelangen Debatten in Kürze vorstellen. Das sehen die Pläne vor: Bis zu 25 Gramm Cannabis darf jeder Volljährige bei sich tragen. Bis zu drei Pflanzen darf jeder ab 18 zum eigenen Gebrauch züchten und abernten. In Deutschland dürfen sich Cannabis-Clubs gründen. Dort dürfen mit Lizenz Hanfpflanzen angebaut werden. Eingetragene Mitglieder ab 18 Jahren dürfen 30 Gramm pro Monat bekommen. In Modellregionen soll in einem zweiten Schritt nach der grundlegenden Legalisierung die Droge in lizenzierten Fachgeschäften verkauft werden. In der Medizin ist Cannabis seit 2017 auf Rezept erlaubt.

Die Befürworter der Legalisierung sehen in dem Gesetz eine überfällige Reform. Der Cannabis-Genuss sei nicht schädlicher als ein Feierabendbier. Die Konsumenten werden bislang unnötig kriminalisiert. Mit der Reform sollen daher auch Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte entlastet werden. Zudem soll der illegale Verkauf eingedämmt und das Rauschgift – aufgrund fehlender Streckmittel – dadurch sicherer werden. Die Gegner des Gesetzes warnen dagegen: Bis ungefähr zum 25 Lebensjahr könne der Cannabis-Konsum gravierende körperliche und psychische Auswirkungen auf junge Menschen haben. Zudem könne Cannabis als Einstiegsdroge dienen, der dann härtere Suchtmittel folgen. Außerdem gehen Kritiker der Liberalisierung nicht davon aus, dass der illegale Verkauf deutlich zurückgehen werde.

Der Bundesgesundheitsminister plant eine große Aufklärungskampagne parallel zur Legalisierung. Reicht das?

Schwiebert: Da bin ich wirklich gespannt.

König: Wer soll das machen? Wie soll das ablaufen? Plakate allein dürften kaum reichen. Wir haben anderthalb Stellen in der aufsuchenden Jugendarbeit und drei im Jugendzentrum. Das reicht aber nicht, um mögliche negative Folgen des Cannabis-Konsums aufzufangen.

Ein Argument für die Legalisierung ist die Entlastung von Polizei und Gerichten. Wird das eintreten?

Christoph Steinke: Überwachung wird es auch weiterhin geben. Eine Menge, die über dem Erlaubten liegt, bleibt weiter strafbar. Und im Straßenverkehr gilt, dass Fahren unter Drogeneinfluss den Führerschein kosten kann. Um noch einmal auf die Aufklärung zurückzukommen: Die ist richtig und wichtig, doch ich habe den Eindruck, dass viele Jugendliche für Drogen empfänglicher geworden sind.

Ist eine teilweise Legalisierung von Cannabis überhaupt ohne negative Folgen möglich?

König: Was ich erstaunlich finde – in den Niederlanden, in denen das bisher sehr viel liberaler gehandhabt wurde, wird jetzt zurückgefahren. Ich denke, dass man sehen muss, dass Drogen grundsätzlich nicht gut sind. Ich bin daher skeptisch, wie das ohne negative Folgen funktionieren soll. Es gibt Studien, die belegen, dass Cannabis schädlich ist. Am besten wäre es, gar nicht zu konsumieren. Doch so vernünftig ist der Mensch nicht.

Ist Cannabis aus Ihrer Sicht eine Einstiegsdroge?

Steinke: Die Verantwortung liegt bei jedem einzelnen Konsumenten. Wichtig wäre, dass sich alle an die Spielreglen halten – also den Stoff nicht an Minderjährige weitergeben. Dass übermäßiger Alkoholkonsum schädlich ist, dürfte allseits bekannt sein. Auch bei Heranwachsenden. Man kann jedoch nicht sagen, dass sich das durch Aufklärung wirklich herumgesprochen hat. Es wäre schön, wenn alles so funktioniert, wie es in der Theorie soll – ich habe aber meine Bedenken.

Schwiebert: Es sind zwar erst Fragen, die wir uns stellen. Bei mir überwiegen aber die Befürchtungen.

König: Es wird nicht die große Menge Jugendlicher sein, bei denen etwas falsch läuft, was mit Drogen zu tun hat. In der Jugendarbeit wird es aber sehr viel Arbeit machen, an die Betroffenen heranzukommen. Das wird ein langer Weg. Auch für die, die von Drogen abhängig sind. Auch bei mir überwiegen daher die Befürchtungen, wie sich die Dinge nach einer Teillegalisierung entwickeln.

Schwiebert: Es wird vor allem auf die Prävention ankommen. Das dürfte ein ganz großer Baustein bei der Teillegalisierung von Cannabis werden. Und da ist die Fachtagung ein wichtiges Element vor Ort.

Von Tom Kreib

Das sind die Themen der Fachtagung Die Rotenburger „Fachtagung Prävention vor Ort“ wird gemeinsam vom Präventionsrat der Stadt Rotenburg, der Polizeiinspektion Rotenburg sowie dem Interdisziplinären Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg organisiert. Sie dauert von 9 bis 15.30 Uhr. Veranstaltungsort: Kultursaal der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Verdener Straße 200 in Rotenburg. „Informationen sind wichtig. Wir wollen bei dem Thema auf möglichst viele Seiten schauen“, sagt Schwiebert. Im Mittelpunkt stehe die neutrale Information. Am Donnerstag, 12. Oktober, sind vormittags Vorträge geplant: Burkhard Blienert, Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, spricht über „Neue Wege in der Cannabis-Politik“. Werner Sipp, ehemaliger Präsident des internationalen Drogenkontrollrats der Vereinten Nationen berichtet über die Cannabis-Legalisierung aus internationaler Sicht. Prof. Dr. Christoph Möller, Chefarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hannover, informiert über psychiatrische Aspekte. Am Nachmittag stehen verschiedene Praxisforen an. Die Themenpalette reicht vom Ablauf eines Strafverfahrens in Drogensachen über Erfahrungen aus der Beratungsarbeit, eine Info-Kampagne des LKA Niedersachsen ist ein Thema und es geht um die gesellschaftliche Einordnung des Cannabis-Konsums von Jugendlichen. Alle Foren werden von Experten geleitet. Auf der Website der Stadt Rotenburg und der Polizeiinspektion Rotenburg stehen Teilnahmeformulare zum Download bereit.