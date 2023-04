Interview zur DGB-Kundgebung „Ungebrochen solidarisch“ in Rotenburg

Von: Tom Gath

Daniela Teppich und Nils Bassen fordern, die Beschäftigten in die Transformation der Arbeitswelt einzubinden. © Gath

Rotenburg – Post, Eisenbahn, Kitas: Nichts gehts mehr, wenn die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen, um für höhere Löhne zu kämpfen. Das kam in jüngster Vergangenheit immer häufiger vor, weil viele Lohnabhängigen mit ihrem Geld nicht mehr über die Runden kommen. Anlässlich des Tags der Arbeiterbewegung am 1. Mai haben wir mit Daniela Teppich und Nils Bassen vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt gesprochen.

Zu den Personen Daniela Teppich ist hauptamtliche Gewerkschaftssekretärin bei der DGB Region Bremen-Elbe-Weser. Sie betreut die Kreisverbände Rotenburg, Verden und Osterholz. Inhaltlich befasst sich Teppich überwiegend mit Bildungspolitik, dem Handwerk und dem öffentlichen Dienst. Nils Bassen ist Verdi-Vorsitzender im Kreis Rotenburg und seit September 2022 neuer Vorsitzender des DGB Kreisverbands Rotenburg. Bassen ist der jüngste Vorsitzende eines DGB-Kreisverbandes in Niedersachsen. Bis vor Kurzem war er auch Co-Vorsitzender der SPD im Landkreis Rotenburg.

Herr Bassen, seit einem halben Jahr sind Sie nicht nur Verdi-Vorsitzender im Landkreis Rotenburg, sondern auch Vorsitzender des DGB Kreisverbands. Was sind Ihre wichtigsten Ziele für diese Aufgabe?

Nils Bassen: In erster Linie möchte ich unsere Themen nach vorne bringen: Bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, Betriebsräte stärken. Als DGB-Kreisvorsitzender ist es zusätzlich meine Aufgabe, die Mitgliedsgewerkschaften zu vernetzen. Außerdem versuchen wir natürlich, für neue Mitglieder attraktiver zu werden.

Warum sollten Arbeitnehmer einer Gewerkschaft beitreten?

Nils Bassen: Weil sie dadurch viele Vorteile haben, wie die kostenlose Beratung oder langfristig eine bessere Bezahlung. Wir brauchen jeden Menschen und nehmen alle Beschäftigten gerne auf.



Daniela Teppich: Der Solidargedanke der Gewerkschaften ist, dass wir gemeinsam mehr erreichen können. Wir haben gerade eine gesellschaftliche Debatte um die Viertagewoche, aber auch die Fünftagewoche musste in den 1950er Jahren von den Gewerkschaften erkämpft werden. Die Pflegeversicherung oder der Mindestlohn sind auch auf unseren Mist gewachsen. Für solche gesellschaftspolitischen Antritte braucht es Gewerkschaften, genauso wie dafür, dass man im Betrieb nicht alleine dem Chef gegenüber steht.

Die Arbeitskämpfe werden heute deutlich härter geführt als in den vergangenen Jahren. Was sind die Gründe für diese große Streikbereitschaft?

Daniela Teppich: Die letzten Jahre waren durch die Krise geprägt, da ging es in erster Linie darum, dass die Betriebe überleben. Das war eine andere Situation als jetzt. Nun merken die Leute durch die Inflation, dass das Gehalt weniger wert ist, und brauchen dafür einen Ausgleich. Jetzt, wo die Pandemie vorbei ist, muss man sich mit Forderungen nicht mehr zurückhalten. Die Einnahmeseite der Kommunen sprudelt ja auch wieder.



Nils Bassen: In den 2000er-Jahren, mit der Agenda-Politik und den Hartz-Reformen, sind die Arbeitnehmerrechte deutlich geschwächt worden. Weil mittlerweile Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber immer gefragter sind, ist auch ein Bewusstsein entstanden, dass man wieder mehr Forderungen stellen kann. Gerade jüngere Leute wissen, dass sie die Möglichkeit haben, jederzeit den Arbeitgeber zu wechseln.

Dieser Fachkräftemangel wird uns noch lange begleiten. Werden sich die Kräfteverhältnisse beim Kampf um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen damit dauerhaft verschieben?

Daniela Teppich: Ich glaube schon. Es ist auf jeden Fall spürbar, dass es ein Arbeitnehmermarkt wird und Leute mit mehr Selbstbewusstsein Forderungen stellen als früher, wo die Angst vor Arbeitslosigkeit noch größer war.

Arbeitgebervertreter warnen jedoch vor einer „Lohn-Preis-Spirale“, die die Inflation weiter vorantreiben könnte. Sind höhere Löhne für die Begrenzung der Inflation kontraproduktiv?

Daniela Teppich: Wir haben es nicht wie in bei der Finanzkrise 2008 mit einer platzenden Blase oder zu viel Geld im System zu tun. Die Preise steigen, weil wir einen Krieg in unserer näheren Umgebung haben und sich manche die Taschen vollmachen. Unsere Ökonomen denken nicht, dass höhere Löhne die Preise weiter hochschaukeln werden.

Und wie nehmen Sie die Stimmung in der Bevölkerung in Bezug auf die Einschränkungen durch die vielen Streiks wahr?

Nils Bassen: Wenn ich mit Bekannten rede, gibt es viele Leute, die sagen: „Ich finde den Streik überhaupt nicht in Ordnung, aber die Forderungen schon.“ Wenn man mit den Leuten spricht, verstehen die meisten, dass es wichtig ist, schlecht bezahlten Leuten oder systemrelevanten Arbeitnehmern eine Perspektive zu bieten.

Was sind denn die größten Probleme der Rotenburger Arbeitnehmer?

Nils Bassen: In Rotenburg haben wir sehr viele Pendler, weil die Ballungszentren viel mehr Arbeitsplätze bieten als die ländlichen Regionen. Viele haben Probleme mit dem Verkehr, stehen ständig im Stau. Innerhalb des Landkreises ist es unmöglich, ohne eigenes Auto zum Arbeitsplatz zu kommen.



Daniela Teppich: Deshalb brauchen wir einen vernünftig ausgebauten ÖPNV, der nicht nur den Schulbusverkehr umfasst, sondern auch bis in die Gewerbegebiete reinfährt. Taktung und Streckenführung des ÖPNV müssen an die Bedürfnisse der Arbeitnehmer angepasst werden.

In Rotenburg wird aktuell viel über den Kita-Notstand diskutiert. Was schlagen Sie zur Lösung vor?

Daniela Teppich: Viele können sich die unvergütete Ausbildung nicht leisten, da kann man dran drehen. Bauliche Maßnahmen sind auch ein Thema, etwa dass die Räumlichkeiten Schall dämpfen. Ein großer Teil der Erzieher verlässt den Beruf nach fünf bis zehn Jahren, weil der Arbeitsplatz nicht so eingerichtet ist, dass man es dort langfristig aushält.



Nils Bassen: Wir brauchen auch ein Wohnraumkonzept für Azubis. Landrat Marco Prietz ist in der Pflicht, sich darum zu kümmern, zum Beispiel durch die Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft.

Bereiten Ihnen Produktivitätsfortschritte, etwa durch die Digitalisierung, Sorge, weil Arbeitsplätze verloren gehen könnten?

Nils Bassen: In den 1960er Jahren wurde schon davor gewarnt, dass irgendwann niemand mehr bei Volkswagen in der Fabrik sitzt, aber die Leute arbeiten immer noch dort. Durch Produktivitätszuwachs entstehen auch neue Arbeitsplätze. Und die Einkommen können dadurch auch steigen, wenn die Beschäftigten entsprechend beteiligt werden.

Ist das auch eine Chance für eine Arbeitszeitverkürzung?

Nils Bassen: Ich bin fest davon überzeugt, dass die junge Generation lieber weniger arbeiten und mehr Zeit mit Freunden oder der Familie verbringen will. Der Fokus hat sich verschoben und dieser Trend wird immer stärker.

Was fordern Sie denn konkret für die anstehende Transformation der Arbeitswelt?

Daniela Teppich: Die Transformation der Arbeitswelt muss so gestaltet werden, dass die Beschäftigten die Chance bekommen, sich mit zu verändern. Zum Beispiel durch berufsbegleitende Weiterbildung im Betrieb. Die Arbeitgeber müssen langfristig denken. Die Betriebsräte bringen viel Expertise mit und sollten eingebunden werden, da mitbestimmte Betriebe viel besser zu transformieren sind.



Nils Bassen: Wir haben das Problem, dass wir etwa im Bereich Klimaschutz mehr Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen müssen, aber dafür immer weniger Leute haben.

Das klingt nach einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Anders als in Frankreich sind in Deutschland politische Streiks verboten. Würden Sie sich wünschen, dass die Gewerkschaften auch für politische Veränderungen streiken?

Daniela Teppich: Im deutschen Arbeitsrecht ist kein politisches Streikrecht vorgesehen und daran orientieren wir uns.

Anfang März haben Fridays for Future und Verdi aber gemeinsam zu ihren jeweiligen Streiks aufgerufen.

Daniela Teppich: Verdi ist damit einen mutigen Schritt gegangen, aber sie haben nicht zusammen demonstriert.



Nils Bassen: Es ist eine gute Frage, ob ein Streik während der Arbeitszeit sinnvoll für die Durchsetzung von politischen Forderungen sein kann. Aber auch unabhängig vom politischen Streik ist es wichtig, als Gewerkschaft politische Forderungen zu stellen. Nur betriebliche Veränderungen bringen nicht viel, wenn die politischen Voraussetzungen dazu nicht da sind.

1. Mai-Kundgebung auf dem Pferdemarkt: „Ungebrochen solidarisch“ Der DGB Kreisverband Rotenburg lädt am Montag, 1. Mai, um 10 Uhr zur Kundgebung auf den Pferdemarkt. Nach der Begrüßung durch Nils Bassen gibt es Grußworte von Bürgermeister Torsten Oestmann und einen Beitrag von Stefan Klingbeil für „Aufstehen gegen Rassismus“. Hauptredner ist Johannes Grabbe, Abteilungsleiter Wirtschaft im DGB Bezirk Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt. „Die Gewerkschaften tragen die drängenden Forderungen für eine gerechte und soziale Zukunft auf die Straße. Auch in Krisenzeiten stehen wir solidarisch zusammen und lassen uns nicht spalten. Das Motto des diesjährigen 1. Mai lautet daher: Ungebrochen solidarisch“, kündigt der DGB an.