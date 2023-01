Trecker gerät mitten in der Nacht in Brand

Von: Guido Menker

Teilen

Dieser Trecker gerät mitten in der Nacht in Brand. Die Flammen drohen, auf die Scheune überzugreifen. © Guido Menker

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Ahausen: Um kurz vor Mitternacht gerät dort auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebes ein Trecker unter dem Schleppdach einer Holzscheune in Brand. Die rund 40 Kühe darin bleiben unversehrt, ein Übergreifen der Flammen auf die Scheune und das angrenzende Wohnhaus kann verhindert werden.

Ahausen - Feuerwehrsprecher Erik Robin bringt die Lage auf den Punkt, während seine Kollegen mit einer Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern suchen: „Wir hätten hier richtig Ärger kriegen können.“ Doch nach nicht einmal einer Stunde gelingt es den Feuerwehren aus Ahausen, Eversen, Hellwege, Unterstedt und Rotenburg, genau das zu verhindern.

Mit Hilfe der Drehleiter aus Rotenburg und einer Wärmebildkamera nehmen die Feuerwehrleute die Holzscheune genau unter die Lupe. © Guido Menker

In der Nacht zum Samstag gerät ein unter dem Schleppdach einer Holzscheune abgestellter Trecker in Brand. Die Bewohner liegen bereits im Bett, hören ein Knallen und „haben ein dummes Gefühl“, so Robin. Sie gehen vor die Tür und sehen sofort den Feuerschein. Sie setzen einen Notruf ab und dann alles daran, den Brand mit Hilfe von drei Feuerlöschern in Schach zu halten. Das gelingt ihnen weitgehend. Den Rest übernehmen die Experten. Sie löschen den Trecker und ziehen ihn ins Freie.

Die Feuerwehr sichert die Scheune ab. © Guido Menker

Laut Robin erhöhen die Einsatzkräfte kurz nach ihrer Ankunft die Lage von „Feuer 1“ auf „Feuer 3“ und sorgen damit für Verstärkung. Die Gefahr nämlich, dass die Flammen nicht nur auf die Scheune, in der rund 40 Kühe untergebracht sind, sondern auch das baulich damit verbundene Wohnhaus übergreifen, ist enorm groß. Doch dazu kommt es nicht. Das Schleppdach selbst fängt zwar ebenfalls Feuer, aber eine weitere Ausbreitung lässt sich verhindern. „Das Problem ist die hohe Hitzeentwicklung“, sagt Robin. Daher kommt schon bald eine Wärmebildkamera zum Einsatz, um Glutnester ausfindig machen und dann löschen zu können.

Rund 70 Feuerwehrkräfte sind in dieser Nacht im Einsatz. Robin bezeichnet die Lage nach knapp einer Stunde als „überschaubar“ und betont, dass es genau richtig gewesen sei, die Alarmstufe zu erhöhen. Menschen und Tiere bleiben unversehrt. Der Trecker dürfte Robins Ansicht nach nur noch Schrottwert haben. Warum er in Brand geraten war, ist noch unklar.