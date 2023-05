Das Kinderhaus am Wasser in Rotenburg schließt

Nächster Teil in der Reihe der Schließungen: Das Kinderhaus am Wasser verabschiedet sich nach elf Jahren Betrieb aus der Rotenburger Fußgängerzone.

Rotenburg – Die Innenstadt ist im Wandel. Auch die Fußgängerzone zwischen dem Stadtstreek und dem Rathaus scheint sich zu entwickeln – allerdings nicht im Sinne derer, die sich eine lebendige Innenstadt wünschen: Mit dem Kinderhaus am Wasser stellt der nächste Laden in der Großen Straße seinen Betrieb ein. Das dortige Team, bestehend aus Elke Rathjen, Inke Schaklewski-Würtz, Uschi Kröger und Evi Bollinger sieht dem mit gemischten Gefühlen entgegen.

Letzter Tag: 15. Juli

Rathjen, die den Laden mit Schalklewski-Würtz und Kröger als Geschäftsführerinnen-Trio leitet, bemüht die viel zitierte Kombination aus einem lachenden und einem weinenden Auge. Seit elf Jahren besteht das Kinderhaus am Wasser, bietet alles „vom Schnuller bis zum Pipi-Pott“, wie Uschi Kröger es lachend zusammenfasst. Der erste Öffnungstag war der 8. März 2012, der letzte wird voraussichtlich der 15. Juli 2023 sein. Dann wird der Laden mit Blick auf den Stadtstreek wohl leer sein, denn ab dem 5. Juni ist Räumungsverkauf. Ein leeres Ladengeschäft – ein Bild, das den vier befreundeten Frauen im Augenblick noch sehr fremd erscheint. „Das ist noch nicht eingesickert, wir sind zu beschäftigt“, sagt Schalklewski-Würtz mit einem müden Lächeln. „Aber das wird sicherlich noch einige Tränen geben“, sagt Elke Rathjen.

Die Gründe für die Aufgabe des Geschäfts, da ist sich das Quartett einig, liegen doch eigentlich auf der Hand. Der Sammelbegriff „wirtschaftliche Lage“ fällt. So richtig auswalzen will man die Angelegenheit irgendwie auch nicht – das ist den Frauen anzumerken. Und doch lassen sie durchblicken: Die Geschäftsaufgabe ist Konsequenz einer vielschichtigen Gemengelage. Corona spiele natürlich eine Rolle – „auch wir hatten Angst. Aber wir waren im Geschäft trotzdem immer gut drauf“, sagt Inke Schaklewski-Würtz. Etliche Kunden hätten es dem Team auch etwas leichter gemacht, durch die Pandemie zu kommen. „Viele hätten bequemer im Netz bestellen können, sind aber trotzdem zu uns gekommen“, sagt Inke Schaklewski-Würtz. Andere Kunden hätten Gutscheine gekauft, um zu helfen.

Eine weitere Rolle spiele auch die Inflation, die Leute schauten jetzt mehr aufs Geld als sonst, geben daher auch weniger in ihrem Segment aus, so die Frauen. Beim Blick in die Bücher mischt sich neben der Trauer über das Aufgegebene auch ein Stück weit Erleichterung, sagt Inke Schaklewski-Würtz. „Die Reißleine soll man rechtzeitig ziehen. Wir haben das Glück, ohne Schulden Schluss machen zu können“, fügt Elke Rathjen hinzu.

Online-Handel verdrängt kleine Läden

Was ebenfalls mit den Zahlen zusammenhängt, beklagen auch etliche Leidensgenossen: das Abwandern der Kundschaft zu Online-Warenhäusern. Das habe bisweilen auch merkwürdige Blüten getrieben. Das Team erinnert sich an potenzielle Kunden, die zunächst die umfangreiche Beratung im Kinderhaus am Wasser genossen hätten – nur um dann vor Augen der Mitarbeiter das Smartphone zu zücken und den Artikel bei der Konkurrenz im Netz zu kaufen.

Die Innenstadt macht dicht: Aufenthaltsqualität als Weg aus dem Trend Das Kinderhaus am Wasser ist das nächste Geschäft in der Häuserreihe, das schließt. Im Januar hat mit Lederwaren Herbig ein Traditionsunternehmen den Betrieb eingestellt, das mehr als 100 Jahre zum Stadtbild gehörte, und auch die benachbarte Apotheke gibt die Räume auf. In das geräumte Café Haake Meyer ist inzwischen das „mitten_drin“ eingezogen, ein Projekt des Diakonissen-Mutterhauses für geflüchtete Frauen: Drei Jahre soll es vorerst laufen. Ein Tag der offenen Tür am Samstag, 27. Mai, 10 bis 12.30 Uhr, soll Interessierten Einblick geben.

Der Trend der Geschäftsschließungen in Zeiten von Online-Versandhäusern ist Bürgermeister Torsten Oestmann nicht neu. Die Kreisstadt stehe nun vor der Herausforderung, „wieder Leben in die Innenstadt zu bekommen und den Einzelhandel zu unterstützen, wenn die Innenstadt nicht aussterben soll“. Bei der konzeptionellen Entwicklung seien alle gefragt. Eine Idee bringt der Bürgermeister gleich mit: Angelehnt an den Traum des ehemaligen Stadtplaners Clemens Bumann von einem Kulturzentrum auf dem Lohmarkt sagt er: „Ein Kulturzentrum hätte dort den falschen Standort. Das muss in die Innenstadt“. Ein Weg, das Aussterben zu verhindern, führe demnach über mehr Aufenthaltsqualität. „Ein, zwei, drei Kneipen am Wasser, das wäre ideal“, so Oestmann. Auch das Rotenburger Wirtschaftsforum werkele bereits an Ideen: So fasse das RWF etwa sogenannte Pop-up-Stores ins Auge.

„Aber das Positive überwiegt“, sagt Inke Schaklewski-Würtz. Damit meint sie etwa, dass die vier Frauen viele der Kinder beobachten konnten, wie sie aufwuchsen. Rathjen und Kröger sind in dieser Hinsicht gleich doppelt gesegnet: Bereits beim geistigen Vorgänger, dem Kinderhaus Ehlen, saßen sie mit im Boot – beide blicken auf 46 Jahre Kinderhaus zurück. „So werden die Kinder irgendwann selbst zu Kunden, wenn sie für ihre eigenen Kinder einkaufen“, teilt Rathjen aus ihrer Erfahrung. Klar, dass irgendwann besondere Formen der Kundenbindung entstehen, wenn man über Jahrzehnte feste Größe für Kindermode in der Kreisstadt war. Kaum ein Arbeitstag, an dem nicht ein Besucher den Laden mit bereits gezückten Kinderfotos betritt.

Was zurückbleibt, wenn die Türen des Ladens ein letztes Mal schließen, seien elf Jahre voller schönere Momente und Arbeit mit Herzblut. Und die habe beim laufenden Umgang mit Nachwuchs einen angenehmen Nebeneffekt auf das Gemüt, findet Kröger: „Das Lachen mit den Kindern macht Freude. Kinder lachen bis zu 100 Mal am Tag. Das ist das Positive, das wir mitnehmen können.“