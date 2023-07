Ferdi lädt wieder zum Tanz: Veranstalter Roland Nielebock im Interview

Von: Michael Krüger

Es darf getanzt werden: Auf 25 000 Besucher hoffen die Veranstalter in diesem Jahr vor der bunten Bühne. © Baucke

Das Ferdinands Feld Festival in Rotenburg steht wieder an. Elektronische Musik satt für bis zu 25.000 Besucher am 5. August. Wir haben mit dem Veranstalter gesprochen.

Rotenburg – In fünf Wochen wird wieder getanzt. Das Ferdinands Feld Festival geht am 5. August auf dem Rotenburger Flugplatz über die Bühnen, bis zu 25 000 Fans elektronischer Musik werden eine bunte Party feiern. Mitfeiern würde Roland Nielebock auch gerne, aber er muss arbeiten. Der 37-Jährige aus Scheeßel ist einer der drei Macher hinter dem Festival, das 2015 zum ersten Mal stattgefunden hat und sich seitdem einen überregional bedeutsamen Namen in der Szene gemacht hat. Was der Unterschied zu einem Rockfestival ist, wie man mit einem Armband bezahlt, was aus einer Schnapsidee geworden ist und wo Panama ist, beantwortet er im Interview.

Was ist beim Ferdinands Feld Festival anders als 2015?

Alles ist anders. Die Größe, die Dimension, die Planungszeit, die Künstler, die Qualität... Man kann es nicht mehr vergleichen. 2015 war es, salopp gesagt, ein besseres Schützenfest. Jetzt haben wir uns in eine Richtung entwickelt, dass wir uns wirklich Festival schimpfen können und dürfen mit allem an Attraktionen, was dazu gehört: Interaktionen, ein Feuerwerk, eine geile Bühnenshow und eine gute Infrastruktur.

Sind Sie überrascht von der Entwicklung?

Die Idee, ein Festival zu machen, war eine Schnapsidee. Dann hat es sich entwickelt. Dass wir jetzt hier bei über 20 000 Gästen stehen, ohne 15, 16, 17 mit einem großen Investor oder Partner gearbeitet zu haben, der Geld reinbuttert, ist schon krass.

Dann war es gerade am Laufen, dann kam Corona.

2019 war wirtschaftlich bislang mit Abstand das beste Jahr. Dann kam das Arschloch Corona. Wer weiß, vielleicht wären wir sonst schon bei 30 000... Aber mit unserem Ziel, 25 000 Gäste zu bekommen, sind wir hier, was Auflagen der Flugbehörde betrifft, am Maximum. Sonst würden wir den bestehenden Flugverkehr während der Auf- und Abbauzeit zu sehr behindern. Ein großes Problem wäre auch die Infrastruktur, weil hier nichts ist – eine Wasserleitung und ein Stromkasten sind hier nur. Immerhin bekommen wir jetzt kurzfristig eine Glasfaserleitung für ein stabiles Internet auf dem Platz. Auch mit der Park- und Verkehrssituation wären wir über dem Limit an diesem Standort.

Roland Nielebock ist einer der drei Macher des Ferdinands Feld Festivals. © Krüger

Was unterscheidet ein Elektro-Festival von einem bunten Rock- und Popfestival wie dem Hurricane?

Die Musik natürlich, die Größe, die Zielgruppe. Bei einem Hurricane stehen noch mehr die Musik und die Künstler im Vordergrund. Beim Ferdinands Feld ist das nicht der Hauptpunkt, sich ein Ticket zu kaufen. Bei uns ist es das Gesamtpaket aus Künstlern, regionalen Akteuren und erschwinglicheren Preisen. Es ist auch nur ein Tag. Die Leute sind hier sensationsgeiler, wenn man das so sagen darf. Es geht mehr um Entertainment – sieht man ja auch am Aufbau der Bühnen.

Mit Parken, Campen und Eintritt kommt man auf einen Preis von über 120 Euro für nur einen Tag Festival. Ist das gerechtfertigt?

Was ist denn heute noch gerechtfertigt? Wenn ich mit drei Freunden abends Essen gehe, bin ich auch 100 Euro los. Wenn ich ins Kino gehe und mir dort eine Schüssel Nachos hole, bin ich alleine dafür zehn Euro los. Die Antwort ist bezogen auf uns ein ganz klares Ja! Für 120 Euro mit Übernachtung, das Auto sicher abgestellt und mehr als 35 Künstler mit Feuerwerk, Aussichtsplattformen und weiteren Sachen, an denen ich gratis teilnehmen kann, ist das vollkommen in Ordnung.

Man hört von allen Veranstaltern, dass seit Corona immense Kostensteigerungen da sind. Muss man sparen oder mit dem Eintritt im nächsten Jahr deutlich hoch?

Wir arbeiten sogar daran, mit dem Eintritt eher runter zu gehen. Klingt komisch, ist aber so. Ob es überhaupt möglich ist, können wir aber noch nicht sagen. Was klar ist: Wir haben unsere Getränkepreise nicht angezogen im Vergleich zum Vorjahr. Das hat eigentlich jeder Mitbewerber getan. Wir halten die Preise, um zu sagen: Vielleicht ist das auch ein Anreiz für manchen, trotzdem zu kommen, auch wenn die Kohle überall knapp ist. Aber wir merken die Steigerungen natürlich auch: Mindestlohn, Tagessätze von Mitarbeitern, Künstlergagen, Hotelunterkünfte, Diesel, Strom. Da braucht man nicht drüber reden.

Gibt’s genug Personal?

Ja. Am Tag der Veranstaltung arbeiten hier zwischen 500 und 600 Menschen.

Sind kleinere Festivals bei den Kostensteigerungen noch lange durchführbar?

Das ist die große Frage. Wenn du eine gewisse Qualität haben willst, ist es schwer. 2024 aber wird es ein Ferdinands Feld Festival geben, wenn keine Katastrophe passiert. Auch die Jahre danach, der Nutzungsvertrag mit dem Flugplatz und den Stadtwerken läuft noch länger. Klar muss man an manchen Stellschrauben drehen und Sparpotenzial erkennen. Wir versuchen es auf bestmöglichem Wege, sodass es der Gast nicht um die Ohren bekommt. Es soll niemand auf den Hof kommen und sagen, dass es letztes Jahr alles irgendwie geiler war.

Folkert Koopmans von FKP Scorpio sagt, dass nur 20 Prozent der Festivals Geld verdienen werden. Verdienen Sie Geld?

Wenn nur 20 Prozent aller Festivals Geld verdienen würden, wäre der Markt längst bereinigt. Nur aus Spaß an der Freude macht man es nicht. Im vergangenen Jahr gehörten wir leider zu den „80 Prozent“, die kaum Geld verdient haben aufgrund dieser allgemeinen Corona-Handbremse. Wir hatten völlig euphorisiert gedacht, das wird unser Jahr, es kommen 25 000 Leute, wir reißen hier richtig auf und schmeißen all unser Geld in Feuerwerk, Künstler und Programm. Dann kam die Retourkutsche. Wir hatten zwar mehr als 20 000 Kartenverkäufe, aber auch 2 500 Tickets „no show“ – also Leute, die nicht gekommen sind und damit vor Ort keinen Umsatz gemacht haben. Die haben am Ende des Tages gefehlt. Ein bezahltes Ticket bringt mir in der Vorbereitung etwas. Ziel ist es, mit den Tickets die Produktion zu finanzieren. Mit der Gastro wird das Geld verdient. Dieses Jahr würden wir gerne ein Plus machen. Natürlich machen wir es auch aus Freude am Projekt, aber es stehen dahinter auch drei Leute mit Partnern und Familien, die ein Jahr davon leben wollen und müssen.

Wie macht man ein Festival umweltfreundlicher?

Indem man Müll trennt. Unser gesamtes „Plastik“ ist aus PLA, also Maisstärke. Das wird geschreddert und kann auf den Kompost. Wir versuchen auch, mit unseren Partnern andere Ideen für Aktionen und Produkte zu finden, die keinen Müll produzieren. Wir haben in diesem Jahr die „Ferdi-Taler“ als Zahlungsmittel verbannt, die Unmengen an Plastikmüll erzeugt haben. Dafür gibt es am Bändchen einen RFID-Chip, mit dem überall bargeldlos bezahlt werden kann. Die Einstellung der Leute hat sich aber auch geändert. Viele haben zumindest so viel Anstand, ihren Müll in die Tonne zu bringen. Im vergangenen Jahr war der Platz innerhalb von zwei Tagen sauber. Das war davor nicht der Fall. Beim Hurricane war ich erschrocken über die Leute, die sich über 249 Euro Eintritt ärgern, dann aber Pavillon, Zelt und Isomatte einfach liegenlassen.

Man bezahlt jetzt mit seinem Armband. Warum?

Das vereinfacht und beschleunigt die Abläufe. Für uns ist es auch die zukunftsorientierte Lösung mit Blick auf Gesetze, die auf Veranstalter zukommen können. Die Leute haben es gelernt, damit zu bezahlen. Wer weniger an Ständen anstehen muss, kann mehr Festivalvibe mitnehmen. Im Vorfeld kann man sich online ein Guthaben auf seine Ticketnummer registrieren lassen, das wird dann am Eingang mit dem Bändchen verheiratet. Die Sparkasse Rotenburg Osterholz spendiert sogar zehn Euro oben drauf, wenn man mehr als 100 Euro bucht. Das wird dann wohl zwei Wochen vor dem Festival soweit möglich sein bei uns auf der Website. Aufladen kann man vor Ort natürlich immer, das geht auch weiterhin mit Bargeld. Und den Rest kann man anschließend problemlos über seinen Account zurückbuchen.

Welche Neuerungen gibt es 2023 noch?

Das Ferdinands Feld bleibt erst mal grundsätzlich das, was man aus den vergangenen Jahren kennt. Das Gelände werden wir noch etwas erweitern, weil wir vergangenes Jahr gemerkt haben, dass es an gewissen Punkten etwas nadelöhrig war. Das soll nicht wieder passieren. Wir haben zudem mehr Schließfächer, die man vorab buchen kann. Ansonsten wollen wir an der gewohnten Ferdi-Qualität festhalten und hoffen, dass es den meisten gefällt.

Wie ist das musikalische Programm ausgerichtet?

Gut! Von Radio-Acts wie „Younotus“ bis zu „Sefa“, der momentan in der Hard- und Rawstyle-Szene mit der beliebteste Name ist. Es ist für alle was dabei – für Techno-Fans natürlich auch genug.

Ist es ausgeschlossen, dass auch mal eine richtige Band auftritt?

Ich denke schon. Das wäre eine ganz andere Produktion. Die Bühne müsste anders konzipiert werden für eine größere Spielfläche. Live-Acts mit zwei oder drei Leuten kann man sich aber schon vorstellen.

Warum darf eigentlich niemand unter 18 Jahren aufs Festival?

Die Kontrolle an Tresen und am Eingang ist viel einfacher. Wir müssten sonst ja um 22 Uhr auch schauen, wer das Gelände verlassen muss. Das funktioniert bei bis zu 25 000 Leuten nicht. Da ist uns die Fürsorgepflicht als Veranstalter wichtiger als eine neue Zielgruppe.

Thema Fürsorgepflicht: Bei Konzerten war zuletzt nicht nur wegen der Rammstein-Debatten Rücksichtnahme, „Safe Spaces“ und Geschlechtergerechtigkeit ein großes Thema. Wie reagiert das Ferdinands Feld Festival darauf?

Wir hatten diesbezüglich eigentlich nie Probleme. Wir hatten, egal in welche Richtungen, immer ein sehr geringes Einsatzaufkommen. Das Verständnis der Menschen hat sich sehr verändert. Trotzdem haben wir uns der Kampagne „Wo geht es nach Panama?“ angeschlossen, die es auch beim Hurricane gibt. Wer sich in irgendeiner Art und Weise unwohl oder bedrängt fühlt auf dem Festival, kann unsere Guides mit der Frage ansprechen, die dich dann sofort in einen gesicherten Bereich führen, wo es Betreuung gibt.

Warum müssen wir alle zum Ferdinands Feld Festival kommen?

Weil es auf jeden Fall ein Aushängeschild für Rotenburg und den Landkreis ist. Damit es erhalten bleibt natürlich – am Ende profitieren viele einheimische Firmen und auch der Flugplatz davon. Wer im Landkreis so ein Festival vor der Tür hat, der sollte es auch nutzen.

Tickets Tickets gibt es online auf www.ferdinandsfeld.de/tickets für 69,90 Euro. Das Campen von Samstag auf Sonntag kostet 34,90 Euro, ein Parkticket 7,50 Euro. Wer ein Gruppenticket für 699 Euro kauft, kann mit zwölf Leuten zum Festival. Eine Tageskasse gibt es, wenn nicht das Festival schon ausverkauft ist.