Im Heimathaus geht’s wieder los

Rahmenprogramm in Rotenburg am Sonntag von 14 bis 17 Uhr

+ © - Der Honigspeicher als Kulisse: Angelika Pütz, das Team „Sammlung historischer Güter“ sowie die Gästeführerinnen freuen sich auf den Sonntag, wenn das Heimathaus wieder öffnet. Foto: Menker © -

von Guido Menker schließen

Rotenburg – Die Vorfreude ist ihnen anzusehen. Angelika Pütz als Veranstaltungsmanagerin im Rotenburger Heimathaus hat zusammen mit dem Team „Sammlung historischer Güter“ zu einem Pressegespräch in den Garten des Heimathauses an der Burgstraße eingeladen. Gemeinsam mit Udo Frey, Vera Schröder, Jürgen Uetzmann, Traute Philipp und Elli Döbler berichtet sie von den Plänen, von diesem Sonntag an einmal im Monat wieder das offene Heimathaus anzubieten. Von 14 bis 17 Uhr haben dann alle interessierten Gäste die Möglichkeit, sich in dem historischen Gebäude umzusehen. Für Fragen steht das Team zur Verfügung. Für den Re-Start legen sie diesmal vor allem Utensilien aus dem Luftschutz des Zweiten Weltkrieges bereit.