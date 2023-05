„Ich bin ein Fan von Konzepten“: Meike Düspohl über Trends in Sachen Klimaschutz

Von: Judith Tausendfreund

Meike Düspohl arbeitet gerne mit Konzepten, vor allem wenn die nicht in der Schublade verschwinden, sondern umgesetzt werden. © Tausendfreund

Rotenburg – Zehn Jahre sind vergangen, seitdem der Landkreis sein erstes Klimaschutzkonzept aufgestellt hat. Meike Düspohl, seit 2015 als Klimaschutzmanagerin für den Landkreis aktiv, ist im Rahmen einer Halbzeitstelle federführend für die Umsetzung des Konzepts zuständig. Düspohl hat Landschaftsökologie studiert und in Frankfurt am Main im Bereich der erneuerbaren Energien promoviert. Kommunikation macht einen Großteil ihrer Arbeit als Klimaschutzmanagerin aus, sagt sie. Aber was hat sich in den zehn Jahren in Sachen Klimaschutz getan, wo besteht noch dringender Handlungsbedarf? Wir haben nachgefragt.

Wir wollen über Klimaschutz sprechen. Was fällt Ihnen dazu an erster Stelle ein?

Es werden selten positive Nachrichten benannt – dieser Gedanke kam mir spontan bei den Vorbereitungen zu unserem Gespräch. Zum Beispiel hat das Umweltbundesamt aktuell die Studie erstellt, dass die Treibhausgas-immissionen in bestimmten Sektoren im Jahr 2022 um 1,9 Prozent gesunken sind. Ich habe das über einen Newsletter erfahren und hätte mich gefreut, darüber auch anderswo zu lesen. Denn es ist ganz wichtig, dass wir in Sachen Klimaschutz auch positive Nachrichten erfahren.

Und der Landkreis, wie steht der da?

Ich wurde angestellt, um das Klimaschutzkonzept umzusetzen. In diesem Konzept sind Ziele benannt. Der Landkreis war somit schon in den Jahren 2012 und 2013 innovativ in Sachen Klimaschutz. Diese Ziele sind aber nicht vergleichbar mit den heutigen, klar formulierten Zielen der Bundesregierung.

Welche Ziele wurden benannt und was wurde erreicht?

Vier Ziele wurden konkret festgehalten. In Sachen Energie wollte man bis 2030 zehn Prozent Endenergieverbrauch, also Strom, Wärme, Mobilität, einsparen. Erreicht wurden im Jahr 2020 bereits 9,3 Prozent. 30 Prozent dieser Energie wollte man bis 2030 als erneuerbare Energie nutzen, hier wurden 2020 schon 47 Prozent erreicht. Allerdings sind es im Bereich der Wärme nur fünf Prozent. Da sind wir noch nicht so gut aufgestellt, das wird noch ein großes Thema. Aus meiner Perspektive ist es ganz wichtig, das anzugehen.

Welche Ziele wurden denn noch benannt?

Die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen sollte bis 2030 bei 20 Prozent liegen, geschafft wurden bis 2020 elf Prozent. Nicht zuletzt wollte man damals ein Prozent der Kreisfläche als Windvorrangfläche auszeichnen, hier lagen wir 2020 bei 0,9 Prozent. Ganz wichtig ist mir, dass der Klimaschutz im gesamten Landkreis keine Aufgabe von einzelnen Personen, also etwa der Klimaschutzmanager, ist. Es handelt sich um eine Querschnittsaufgabe, an der ganz viele Ämter und Personen beteiligt sind.

Sie sagen, dass die Wärmeversorgung dringend angegangen werden muss – warum ist das so?

Freiwillig geht an das Thema niemand ran, es ist einfach auch mit hohen Kosten verbunden. Aber eine neue Heizung, die läuft 20 oder 30 Jahre. Daher ist es wichtig, dass die Bundesregierung das jetzt anstößt und nicht erst später. Aktuell ist die Wärmeversorgung das dicke Brett, welches wir bohren müssen: bundesweit, landesweit, aber eben auch hier im Landkreis.

Mit Blick auf die Querschnittsaufgabe Klimaschutz, wer ist beteiligt?

Wie gesagt, es sind viele Ämter beteiligt. Die Regionalplanung, die Gebäudewirtschaft, das Bauamt, die Abfallwirtschaft, der Naturschutz, die Beschaffung – das Thema Klimaschutz wird und muss in der gesamten Verwaltung ankommen. Seit dem letzten Jahr greift auch das niedersächsische Klimagesetz. Dadurch ist Klimaschutz nun eine Pflichtaufgabe. Das Gesetz prägt auch meine Arbeit. An der Stelle ist das Land Niedersachsen wirklich vorzeigbar, andere Länder haben das so noch nicht.

gibt es am 3. Juli. Ein Energieberater der Verbraucherzentrale hält einen Info-Vortrag, es folgen individuelle Beratungen. Weiterhin gibt drei Vorträge zum Thema Strom erzeugen mit Fotovoltaik. Ein Energieberater der Verbraucherzentrale Niedersachsen vermittelt Basiswissen. Nach dem Vortrag können die Teilnehmenden in Gruppen ihre Fragen live an weitere Berater richten. Vorab können Interessierte ein Blick auf das Solardachkataster des Landkreises werfen: Die Termine sind am 8. Mai, am 19. Juni und am 21. August.

Hat das konkrete Auswirkungen auf den Landkreis?

Ja, denn durch diese Neuerung werden zwei Vollzeitstellen in Sachen Klimaschutz vom Land gegenfinanziert. Das bedeutet, dass voraussichtlich zwei weitere Klimaschutzmanager vom Landkreis eingestellt werden können. Das Thema muss aber noch politisch beraten und beschlossen werden. Wahrscheinlich werden wir ab 2024 das Thema mit weiterem Personal bearbeiten können.

Wissen Sie schon, welche Aufgaben Sie und Ihre neuen Kollegen übernehmen werden?

Ja, geplant ist, ein eigenes Klimaschutzkonzept für die Verwaltung zu erstellen. Das hat auch das Land Niedersachsen so schon für die Landesregierung umgesetzt. Als Ziel soll die Treibhausneutralität erreicht werden. Generell freut es mich, dass auch auf der kommunalen Ebene immer mehr Klimaschutzmanager eingestellt werden – so erhält das Thema insgesamt mehr Präsenz. Wir haben aber auch die Aufgabe, die Kommunen hinsichtlich Fördermittel zu beraten. Zum Glück haben wir schon ein interkommunales Netzwerk, in dem wir uns über das Thema austauschen.

Wie viele Klimaschutzmanager haben wir denn jetzt im Landkreis?

Aktuell sind es fünf Kollegen, etwa in der Samtgemeinde Fintel, in Tarmstedt und der Samtgemeinde Bothel. In Sottrum sind sogar zwei Manager vertreten. In Scheeßel hat der neue Kollege sein Amt angetreten. Weitere Kommunen haben zwar die Stellen noch nicht besetzt, aber die Anträge schon gestellt. Das ist eine tolle Entwicklung.

Welche Projekte planen Sie noch?

Wir wollen ein landkreisweites Wärmekataster, ähnlich dem Solardachkataster, erstellen. Das Solardachkataster ist ja bereits online: Jeder Bürger, aber auch die Kommunen oder Unternehmen können prüfen, ob ihr Dach für eine Solaranlage geeignet ist. Etwas Ähnliches wird jetzt für die Wärmeversorgung entstehen. So wird man auf den ersten Blick Verbräuche erfassen können und auch, wo die Potenziale für neue Wärmenetze liegen, die mit regenerativen Energien gespeist werden.

Wie sieht es neben dem Thema Wärme mit dem Thema Mobilität aus?

Wir arbeiten an einem Ladesäuleninfrastrukturkonzept. Dort sollen mögliche Standorte für neue öffentliche Ladesäulen und deren Erschließungskosten vermerkt werden. Das geschieht in Zusammenarbeit mit den Kommunen.

Wie sieht es denn im Bereich der Bioenergie aus?

Wir haben jetzt zum Glück einen neuen Bioenergiemanager. Nils Kreykenbohm kümmert sich um das Thema. In der Übergangsphase war ich mit dem „NaProBio“-Projekt befasst. Das Ziel ist klar: Biogas soll nachhaltig produziert werden. Also sollen Gülle und Mist statt Mais die Biogasanlage füllen. Es geht auch darum, neue Produkte zu generieren.

Wie kann das gehen?

Spannend ist die Möglichkeit, Torf zu ersetzen. Denn dann müssen wir das Moor nicht trockenlegen und setzen somit Klimaschutz ganz praktisch um. Gärreste werden aufbereitet und als Torfersatz genutzt. Erste Proben wurden hier im Landkreis entnommen und im Labor getestet, die Rückmeldungen sind positiv. Wir haben insgesamt 149 Biogasanlagen im Landkreis und müssen uns natürlich darum kümmern, dass diese nachhaltig und effizient betrieben werden.

Wie unterscheidet sich Klimaschutz in ländlichen und in städtischen Regionen?

Einige Voraussetzungen sind einfach anders. Mehr öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu ermöglichen ist in ländlichen Regionen schwieriger. Zumal der ÖPNV ein großes Personalproblem hat. Um das Auto abzuschaffen, müssen langfristig Strukturen geschaffen werden, denen die Bürger dann auch vertrauen. Sie müssen wissen, dass sie mobil sind, auch ohne Auto. In Großstädten funktioniert Carsharing, hier aber nicht so ohne Weiteres. Und wir haben hier eine Einfamilien-Haus-Struktur, auch das unterscheidet die Region mit Blick auf das Thema Energie und Klima von Großstädten.

Sie arbeiten sehr viel mit Konzepten – hat sich das bewährt?

Ja, ich bin ein Fan von Konzepten. Die verschwinden auch nicht in der Schublade, sondern die Maßnahmen werden umgesetzt. Und ich genieße es auch, eine gute Grundlage zu haben. Der Klimaschutz ist ein sehr dynamisches Arbeitsfeld, da ist viel Bewegung drin. Die Konzepte bieten griffige Strukturen, die einzelnen Maßnahmen bleiben ja aktuell, auch wenn sie nicht alle in einem Schritt umgesetzt werden können. Denn solche Prozesse dauern ihre Zeit.

An welchen Stellen profitieren die Bürger direkt von Ihren Ideen?

Vieles bieten wir mit Kooperationspartnern an, eine enge Zusammenarbeit besteht mit der niedersächsischen Verbraucherzentrale und Klimaschutz und Energieagentur Niedersachsen (KEAN). So können wir gute Beratungsangebote aufstellen. Die „grüne Hausnummer“, eine Auszeichnung für klimafreundliche Gebäude, wird wieder stattfinden. Viele Beratungsangebote sind online und kostenfrei möglich. Dieses Erbe aus der Corona-Zeit kommt nach wie vor gut an.

Was bewegen die ehrenamtlichen Klimaschutzpaten?

Der Landkreis ist eine der KlikKS-Pilotregionen in Niedersachsen (Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen, Anm.d.Red.). Das Thema ist vor allem für die Dörfer interessant. Wir haben sehr viele Orte, in denen weniger als 5 000 Einwohner leben. Regionalmanagerin Aimara Bauer konnte schon viele Paten gewinnen. Es gab gerade erst eine Auftaktveranstaltung, um diese Paten besser zu vernetzen. Gut ist, dass die Gemeinden mit den Paten kooperieren und deren Einsatz unterstützen.

Haben Sie eine persönliche Klimaschutzidee?

Ich finde es nicht gut, Klimaschutz nur auf Verbraucher herunterzubrechen. Da bin ich eher dafür, dass wir starke Politiker haben, die sich trauen, Gesetze zu beschließen – auch wenn die Maßnahmen dann mal unbequem sind. Toll finde ich persönlich das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, ich bin privat auch Mitglied in einer SoLaWi, das gefällt mir.