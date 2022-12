Billy Talent sind nächster Headliner: Hurricane bestätigt 34 weitere Bands

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Hurricane 2022 am Samstag: Auf und vor den Bühnen herrscht beste Laune © Menker/Heyne

Das Hurricane in Scheeßel hat 34 neue Bands für das Festival im Juni 2023 bestätigt. Darunter auch der nächste Headliner: Billy Talent. Ein weiterer soll noch folgen.

Scheeßel – Inmitten des Weihnachtsgeschäfts sind die nächsten Bands für das Hurricane Festival 2023 auf dem Scheeßeler Eichenring bestätigt worden. Mit der kanadischen Band Billy Talent ist auch der nächste Headliner darunter. Die Riege der Publikumsmagneten aus Muse, Die Ärzte, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox und Queens Of The Stone Age sei damit fast komplett, so Veranstalter FKP Scorpio am Dienstag.

Ein weiterer Headliner kommt noch zum Hurricane

Damit nicht genug: Weitere Bands für das vom 16. bis 18. Juni stattfindende Festival sollen dem Vernehmen nach noch folgen, darunter ein weiterer, letzter Headliner.

Hurricane-Samstag: Feierei und gute Laune bei fast 30 Grad Fotostrecke ansehen

Insgesamt hat FKP Scorpio 34 Musiker und Gruppen dem bestehenden Programm des Hurricanes hinzugefügt. Und neben Billy Talent sind noch einige Kracher dabei: Etwa Clueso, Madsen, Donots, Enter Shikari, Sondaschule, Anti-Flag, Zebrahead und Akne Kid Joe. Weitere Künstler sind Bukahara, Gayle, Cavetown, Edwin Rosen, Dylan, Picture This und Will Linley, Kaffkiez, Funeral For A Friend, Betontod, The Interrupters, Deaf Havana, Razz, The Amazons, Taylor Acorn, BHZ, Trettmann, Loyle Carner, Ashnikko, 01099 und Drunken Masters. Freunde elektronischer Musik kommen mit Dai Freyr, Alle Farben und Mezerg auf ihre Kosten.

Mit dieser zweiten Bandwelle gibt es seit Dienstag übrigens auch Tagestickets für das Hurricane Festival zu kaufen – sie kosten 119 Euro pro Stück.