Für Techno braucht es Blech

Von Mareike Bannasch. Für Technobeats braucht man auf jeden Fall elektronisches Gerät? Nö. Meute zumindest nicht. Die elf Hamburger benötigen für satten Sound lediglich großes Lungenvolumen.

Denn die Männer rund um Trompeter Thomas Burhorn nehmen gute alte Blasmusik und formen daraus eine Techno-Marchingband. Auf der White Stage klingt das dann folgendermaßen: pulsierend und in jedem Fall tanzbar. Nicht überraschend also, dass die Menge im brechend vollen weißen Zelt die in rote Uniformen gekleideten Musiker frenetisch feiert.

Und auch wenn das Debüt von Meute erst ein Jahr zurück liegt, hat sich auf dem Eichenring durchaus eine Fangemeinde eingefunden. Zu Recht: Meute bieten unter anderem mit Posaunen, Trompeten und Drums eine Stunde lang wummernde Beats, die nicht nur in die Beine gehen, sondern vor allem zeigen, dass Blasmusik weit mehr ist als der Mist, den man sonst bei Florian Silbereisen zu hören bekommt.