Die Ärzte, Muse und 17 weitere: Erste Bands fürs Hurricane 2023 stehen fest

Von: Marvin Köhnken, Matthias Röhrs

Das Team des Hurricane Festivals hat die ersten Bands für 2023 angekündigt. Gefeiert wird vom 16. bis zum 18. Juni im Zeichen des Elchs.

Scheeßel – Die Veranstalter des Hurricane Festivals auf dem Scheeßeler Eichenring haben Mittwoch die erste Bandwelle veröffentlicht. Man setzt bei der 2023er-Auflage vom 16. bis zu 18. Juni 2023 gerade bei den Hauptbands auf ältere Männer. So sind nun als erste Headliner Die Ärzte, Queens of the Stone Age, Muse, Placebo und Peter Fox benannt worden. Den Altersschnitt senken Kraftklub und der Rapper Casper.

Auf dem vom Veranstalter FKP Scorpio veröffentlichten Plakat sind allerdings zwei Headliner-Positionen noch offen. Bei den weiteren jetzt bekanntgegebenen Bands und Künstlern sieht es in Sachen Diversität ein wenig ausgeglichener aus: Rin, The 1975, Tash Sultana, The Lumineers, Provinz, Frank Turner and The Sleeping Souls, Badmónzjay, Alli Neimann, Nina Chuba, Betterov, My Ugly Clementine und Cloudy June.

Ebenfalls in den vergangenen Tagen mitgeteilt wurde das Motto-Tier des Hurricane Festivals 2023: Der Elch folgt dem Eichhörnchen von 2022 und dem Waschbären von 2019.

