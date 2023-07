Humanitäre Hilfstransporte: Scheeßeler DRK sammelt für Lieferwagen

Von: Andreas Schultz

Teilen

Junge Ukrainer entladen in Tsuman einen Transporter vom „Team Köka“ in Rotenburg. Damit die Lieferkette stabil bleibt, braucht die dortige Kirchengemeinde, die die Logistik vor Ort organisiert, Gebrauchtwagen, die nicht auseinanderfallen. © Schultz

Die Rotenburger Ukrainehilfe mit dem Team Königskamp und das Deutsche Rote Kreuz in Scheeßel engagieren sich, um zwei neue Hilfsfahrzeuge zu ermöglichen. Spendenziel sind 20.000 Euro, als Stichwort können Spender „Ukraine Fahrzeug“ benennen.

Rotenburg – „Dieser Bus ist eine Katastrophe“: Pawel Matura filmt mit dem Handy den weißen Transporter, er macht eine Bestandsaufnahme. Das Vehikel mit Baujahr 2006 hat 600 000 Kilometer auf dem Tacho und schon einiges gesehen – immerhin fahren Helfer aus der Kirche im ukrainischen Tsuman regelmäßig mit dem voll beladenen Wagen nach Bachmut und in andere umkämpfte Gebiete. Matura staunt – und zwar darüber, dass der Wagen noch fährt. Bei dem Video, das er mit dem Smartphone aufnimmt, steht eine Frage im Vordergrund: Gibt es noch eine Ecke, die nicht von Kabelbindern zusammengehalten wird? Ersatz muss her, so viel ist sicher.

Der Bremer ist Mitinitiator der Rotenburger Ukrainehilfe: Das Team Königskamp ist benannt nach dem Lagerort für die Lebensmittel und humanitären Hilfsgüter, die Deutsche regelmäßig in Konvois in die Ukraine bringen. In einem ähnlichen Takt holen Mitglieder der Kirche ihrerseits mit Transportern die Güter ab. Beide Güterströme laufen über Tsuman, wo andere Gemeindemitglieder im Keller Pakete packen und für die Weiterverteilung ins Landesinnere sorgen. Das soll auch so bleiben – allerdings wackelt mit dem Kabelbinder-Auto ein Standbein der Lieferkette auf ukrainischer Seite.

Zustand des Wagens ist bedenklich

„Das ist echt ein Arbeitsesel“, sagt Matura. Der Lieferwagen ist in gewisser Weise selbst Veteran des Ukraine-Kriegs. Jede Woche fahren Vertreter der Kirche ins Kriegsgebiet, teils unwegsamer Untergrund trägt zum Verfall des Fahrzeugs bei. Und das birgt vor allem in Gebieten in der Nähe der Front Gefahr: „Der Wagen kann mal liegen bleiben. Dann wird er angegriffen und Menschen verlieren ihr Leben“, zeichnet der Bremer ein düsteres Szenario.

Kabelbinder sind essenzieller Bestandteil des Transportfahrzeugs, das in der Ukraine zum Einsatz kommen, um gespendete Lebensmittel und humanitäre Güter im Land zu verteilen. © Matura

Ersatz muss her. Für den will man auf deutscher Seite sammeln: Das Deutsche Rote Kreuz in Scheeßel stellt dafür ein Konto bereit. Wer sich an der Sammlung für das Fahrzeug beteiligen will, sollte bei der Spende an das DRK einen entsprechend eindeutigen Betreff wählen, sagt Vorsitzende Claudia Schramm, etwa „Ukraine Fahrzeug“ oder ähnliches. „Wir sammeln das Geld auf unserem Konto und bezahlen dann das Fahrzeug“, erläutert sie und fügt scherzend hinzu: „ Wahlweise kann kann natürlich auch ein Autohaus gleich einen Transporter spenden“.

Spenzenziel 20.000 Euro

Als Spendenziel haben die Organisatoren der Kampagne 20. 000 Euro angepeilt: Möglichst zwei Gebrauchtwagen sollen die Spenden finanzieren, um die Lieferkette im Kriegsland weiterhin zu gewährleisten und die genannten Risiken zu verringern. Kommt die Summe zusammen, dann kauft das DRK die Autos. Transport und alles weitere regelt die ukrainische Seite.

Wann die deutsche Seite mit dem nächsten Hilfstransport loslegt, wird derweil diskutiert. Das Team um Mitinitiator Carsten Wedekind peilt aktuell Anfang September an. „Das ist aber noch kein fixes Ding“, sagt er und fügt hinzu: „Jetzt sammeln wir erst einmal ordentlich Lebensmittel“.

Einfacher gesagt als getan: Aktuell sieht das Team, das jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr in der Halle an der Werkstatt Königskamp Spenden entgegennimmt, meistens „die gleichen Gesichter, die jeden Freitag kommen“, teilt Wedekind mit. Die Spendenbereitschaft habe inzwischen wieder deutlich abgenommen, aktuell seien in den Köpfen einfach andere Themen präsent, schätzt er. Es könnte aber durchaus mehr werden, wünscht sich Wedekind, denn „Wir schicken nur dann einen Transport, wenn die Wagen auch richtig voll werden“, sagt Wedekind. Und dafür müsse das Lager wiederum entsprechend gefüllt sein. Gesammelt wird das Übliche: Haltbare Lebensmittel – am besten in leichter Verpackung –, Medikamente, Verbandszeug, Kleidung. Ein gesunder Mix der Ware soll dann mit dem nächsten Transport in die Ukraine gehen.

Spenden

Dass die Güter, die in der Ukraine ankommen, auch weiterverteilt werden, können Interessierte unterstützen: Die Spendensammlung des DRK-Ortsverein Scheeßel läuft über folgendes Konto: Sparkasse Scheeßel, BIC: BRLADE21SHL, IBAN: DE05 2915 2550 0000 1261 85. Auf Wunsch stellt der DRK eine Spendenbescheinigung aus.