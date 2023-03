Hinterm Lenkrad ist noch Platz: Bürgerbus Scheeßel braucht Fahrgäste und Fahrer

Von: Lars Warnecke

Neue Haltestelle, bekannte Probleme: Hans-Hartwig Gerschke (v.l.), Peter Baretta, Walter Jungfer und Klaus Meyerhöfer vom Bürgerbusverein mit Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann. © Warnecke

Der Bürgerbus Scheeßel leidet nach der Corona-Pause weiterhin unter niedrigen Fahrgastzahlen. Der Trägerverein will dem entgegenwirken.

Scheeßel – Der Bürgerbusverein in Scheeßel hat in diesem Jahr eigentlich allen Grund zu feiern. Immerhin besteht er bereits seit mehr als zehn Jahren. Und im Dezember 2013 war es schließlich, dass der Bus das erste Mal durch die Einheitsgemeinde rollte – mit der Hoffnung, sich zu einer echten Erfolgsgeschichte zu entwickeln. Klar, dort, wo die großen Busse im ländlichen Raum nicht fahren, sollte doch eine Lücke im Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu schließen sein. Das war der Gedanke damals.

Und heute? Heute ist dann doch ein kleiner Wermutstropfen mit dem runden Geburtstag verbunden. Denn es fehlt an Fahrgästen. Und an Fahrern. Letztere sitzen auf ihren Ringtouren, die viermal am Tag vom Scheeßeler Bahnhof aus die Dörfer anfahren, nicht selten allein in dem gelb-grünen Niederflurwagen. Für jene am Steuer seien Leerfahrten natürlich frustrierend, weiß Walter Jungfer, der erste Vorsitzende des Bürgerbusvereins.

Am Frust liegt es indes nicht, dass das Fahrerteam von einst 23 auf aktuell 13,14 Ehrenamtliche zusammengeschrumpft ist. Einige sind inzwischen altersbedingt ausgeschieden, andere sind langzeiterkrankt. Das hat zur Folge, dass der Bus seit Sommer vergangenen Jahres nur noch an drei statt wie bisher an fünf Tagen pro Woche fährt: montags, mittwochs und freitags. „Denn wo keine Fahrer, da auch keine Fahrten“, bringt es Jungfer auf die simple Formel. „Und wo nur drei Tage gefahren wird, ist die Akzeptanz aus der Öffentlichkeit natürlich auch schlechter.“

Hinter dem Lenkrad ist also noch Platz. Der Verein sucht händeringend Nachwuchs – Freiwillige, die zweimal im Monat für jeweils vier Stunden Bürgerbus fahren möchten. Und die Fahrgastzahlen? Die seien in der Corona-Pandemie natürlich auch in Scheeßel drastisch eingebrochen, berichtet der Vorsitzende. Und richtig erholt hätten sie sich bis heute noch nicht wieder. Durchschnittlich fünf bis sechs Fahrgäste pro Tag, darunter auch Schüler – das sei nicht gerade berauschend, konstatiert Jungfer. Aber immerhin.

Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU) ist dennoch zuversichtlich: „Irgendwann wird sich das Angebot – vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und steigender Kosten – ganz bestimmt etablieren.“ Sie spricht momentan noch von einer Übergangszeit, „Viele Menschen, auch ältere, haben im ländlichen Raum ein eigenes Auto – und darauf möchte man offenbar noch nicht verzichten.“

Bus macht Anschlussmobilität möglich

Dabei erscheint der Fahr-Service, der von der Gemeinde und dem Landkreis bezuschusst wird (zwecks Kostendeckung), wirklich attraktiv: Zum Ticketpreis von 2,25 Euro besteht nämlich nicht nur die Möglichkeit, innerhalb der Gemeinde von A nach B zu gelangen, nein, sondern auch darüber hinaus – Stichwort Anschlussmobilität. Hans-Hartwig Gerschke, einer der Fahrer, klärt auf: „Was viele noch gar nicht wissen: Wenn man mit dem Metronom aus Hamburg oder Bremen angereist kommt, kann unser Bus bis zum Ziel weiter genutzt werden, ohne dass es zusätzlich etwas kostet.“ Gleiches gelte natürlich auch umgekehrt – auch später für das 49-Euro-Ticket.

Aus den gesammelten Erfahrungen hat der Bürgerbus-Verein gelernt und seinen Fahrplan im Zuge des letzten Wechsels im Dezember 2022 derart stark überarbeitet wie noch nie zuvor. Gleich zwei neue Haltestellen sind in Jeersdorf hinzugekommen, am Mühlenweg wie auch an der Eichenallee. In Sothel derweil ist der Stopp an zentralere Stelle verlegt worden – von der Friedrich-Behrens-Straße hin vor die Dorfgaststätte. Aus ehemals festen Haltepunkten, an denen so gut wie niemand ein- und aussteigen wollte, sind Bedarfsstellen geworden. In Abbendorf und in Ostervesede ist das der Fall. Was das für Nutzer bedeutet: Sie müssen fortan 15 Minuten vor Abfahrt unter der Nummer 01522 / 2320276 direkt im Bus anrufen. „Außerdem haben wir versucht, uns immer in Richtung Scheeßeler Bahnhof auszurichten, damit die Fahrgäste möglichst direkt dorthin kommen und keine langen Stadtrundfahrten in Kauf nehmen müssen“, erläutert Klaus Meyerhöfer, der stellvertretende Fahrdienstleiter. Und noch etwas sei ihm zufolge neu: „Wir fahren jetzt durch den Kernort, dass jeder alle Geschäfte und Ärzte erreichen kann – auch hin und zurück, was früher nicht gegeben war.“ Solche Hauptintentionen seien es, die er und seine ehrenamtlichen Mitstreiter da verfolgt hätten.

Mitgliederversammlung am 17. April Der Verein Bürgerbus Scheeßel steht vor einem personellen Umbruch. Bei der Jahreshauptversammlung am Montag, 17. April, wählen die Mitglieder ab 19.30 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus einen neuen Vorstand. Was bereits feststeht: Walter Jungfer, der langjährige 1. Vorsitzende, wird für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen. In weiteren Themen geht es unter anderem um die Aufarbeitung des Geschäftsjahres 2022 und um anstehende Aufgaben und Termine für das laufende Jahr. Wer mehr über den Verein wissen möchte, findet Informationen unter www. buergerbus-scheessel.de.

Und immerhin, versichern die Verantwortlichen: Verschlechtert habe sich das Fahrgastaufkommen nach der neuen Linienführung nicht. Sie sei aber auch nicht unbedingt besser geworden. Dabei, sagt Jungfer, habe der Verein schon im Februar die neuen Pläne an alle Haushalte in der Gemeinde verteilen lassen. „Die Resonanz ist aber nach wie vor begrenzt.“

Sollten damit jetzt etwa schon alle werbewirksamen Maßnahmen erschöpft sein? Nein, sagt Beisitzer Peter Baretta: „Um für Fahrgäste und eben auch für Fahrer Werbung zu machen, möchten wir jetzt noch zwei Aufsteller in Scheeßel platzieren.“ Die sollen fortan an wechselnden Plätzen im Kernort die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Und noch etwas plant der Verein: die Einführung eines eigenen Haustarifes, in Höhe von nur 1,20 Euro pro Fahrt. „Noch hängen wir am ROW-Tarif – der ist zum Jahresanfang gerade um fünf Cent erhöht worden“, berichtet Gerschke. Mit dem Busunternehmen Weser-Ems-Bus, mit dem die Scheeßeler kooperieren, stehe man diesbezüglich seit einem halben Jahr schon im Austausch. „Die sind aber noch mit dem 49-Euro-Ticket beschäftigt, sodass man sich noch nicht um unser Anliegen kümmern konnte“, weiß Walter Jungfer.