Young Americans studieren mit Sottrumer Schülern Bühnenshow ein

Von: Lars Warnecke

Flotte Tanzeinlagen für das Wir-Gefühl – die Künstlergruppe bietet einen Vorgeschmack. © Warnecke

Mit jungen Menschen weltweit arbeiten und sie mit Hilfe von Musik und Tanz in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern – das ist das Ziel der US-Künstlergruppe Young Americans. An drei Tagen machen die Sänger und Tänzer gerade für einen Workshop an der Schule an der Wieste Station.

Sottrum – Montagmittag in der großen Turnhalle am Bullenworth. Mit enthusiastischem Klatschen, breitem Lächeln und anfeuernden Yeah-Rufen schaffen es die 22 jungen Amerikaner – sie alle sind von der gemeinnützigen Organisation „Heart Global“ – im Nu, gute Stimmung zu verbreiten und ihre Sottrumer Gastgeber von der Schule an der Wieste für sich einzunehmen. „Are you excited (Seid ihr aufgeregt)?“ fragt Enrique Segura, der Leiter der Truppe, die auf den Zuschauerrängen versammelten Oberschüler, welche zum Empfang der Gäste aus den USA gekommen sind.

Nein, aufgeregt sind sie nicht. Dafür aber erwartungsfroh. Sehr sogar. Denn seit Monaten fiebern die Kinder und Jugendlichen diesem Projekt schon entgegen, das weit mehr als 100 Schülern aus allen Jahrgängen übergreifend die Chance bietet, mit Hilfe der US-amerikanischen Künstler in einem Workshop eine bunte Revue einzustudieren. Und dies an drei Tagen.

Seit 2000 touren die Young Americans weltweit durch allgemeinbildende Schulen und erarbeiten mit den Kindern eine lebendige Bühnenshow. Die Mischung aus Hip-Hop, Modern Dance, Ballett, Stepdance, Gospelmusik, Jazz, Musical, Rock, Funk und Sologesang deckt die gesamte Bandbreite populärer Musik- und Tanzrichtungen ab. Davon konnte sich die Sottrumer Schülerschaft gleich zum Auftakt ein Bild machen, im Rahmen eines kurzen, umjubelten Vorstellungsauftrittes.

Ein herzlicher Empfang: Mit „Welcome to Sottrum“ begrüßen die jüngsten Schüler die Tänzer und Sänger aus den USA. © Warnecke, Lars

Mit als Zuschauerinnen einmal mehr dabei: Mareile Marker und Melitta Zimmermann. Die beiden Lehrkräfte sind hauptverantwortlich für die Organisation, Zimmermann hat die Young Americans vor 13 Jahren erstmals an die Wieste geholt – seitdem kamen die Young Americans alle drei Jahre verlässlich wieder. Und immer, freut sich Zimmermann, sei es für alle Beteiligten ein großes Event gewesen. „Wir sind jedenfalls schon wieder ganz gespannt auf die künstlerischen und kreativen Kräfte, die die Gruppe bei den Schülern wecken wird und freuen uns auf drei wirklich spannende Tage.“

Kostenlos ist der Workshop nicht. Aber: Der Preis in Höhe von 49 Euro pro teilnehmenden Schüler konnte dank Sponsorenhilfe immerhin auf 35 Euro gesenkt werden. Die Sparkasse beteiligte sich ebenso wie die Samtgemeinde Sottrum. Und natürlich der rührige Schulförderverein, der erst neulich beim Markt an Wiese ordentlich Gelder für das eben nicht alltägliche Schulprojekt einsammeln konnte. Auch für die Verpflegung in der Aula fanden sich Spender. Eltern und Verein sorgen für Buffets, schmieren Brötchen und halten Getränke bereit, während nebenan in den Nachmittagsstunden eifrig geprobt wird. Ein Höhepunkt am Rande der Trainingseinheiten: Am Dienstagabend steht in der Oberschule ein gemeinsames Grillen mit allen Teilnehmenden und Eltern auf dem Programm. „Das wird sicher schön“, ist Mareile Marker überzeugt.

Kann losgehen: Die Oberschüler betreten die Sporthalle und klatschen mit den amerikanischen Gästen ab. © Warnecke, Lars

Übrigens: Untergebracht sind die mehr als 20 jungen Künstler in Gastfamilien in und rund um Sottrum – „auch das ist Teil des Konzepts, damit die jungen Tanzlehrer auch ein wenig von der Kultur der bereisten Länder mitbekommen“, erklärt Zimmermann.

Bei der öffentlichen Bühnenshow am Mittwoch können sich die Eltern, Geschwister und weitere Interessierte dann von den mentalen und kreativen Fortschritten überzeugen, die die Schüler mit Hilfe der Young Americans gemacht haben werden. Los geht‘s um 19.30 Uhr in der Sottrumer Sporthalle am Bullenworth (Einlass ab 19 Uhr). Der Eintritt für Kinder und Jugendliche beträgt fünf Euro, Erwachsene sind für zehn Euro dabei.