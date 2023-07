Wie die Sesamstraße in Reeßum zu ihrem Namen kam

+ © Holsten-Körner Mit Ernie, Bert und dem Krümelmonster: Frank Cordes freut sich, mit seiner Familie in der Reeßumer Sesamstraße zu wohnen. © Holsten-Körner

Hier sind nicht nur Puppen zuhause

Reeßum – Vor einem halben Jahrhundert flimmerte sie in deutschen Wohnzimmern das erste Mal über die Fernsehbildschirme: die Sesamstraße. In der leben aber nicht nur Ernie, Bert, Grobi und das Krümelmonster, sondern auch Frank Cordes mit seiner Familie. Fans der Kinder-Serie werden sich jetzt bestimmt wundern, denn Cordes ist ihnen ganz bestimmt noch nicht aufgefallen. Und das nicht ohne Grund, denn Familie Cordes wohnt in der Sesamstraße in Reeßum.

Hintergrund: Im Jahre 1980 beantragten die Anlieger der Straße Am Seeberge die Namensänderung in Sesamstraße, da mit Ernie und Bernie – bürgerlich Ernst Rosebrock und Bernhard Schlobohm – zwei Fast-Namensvetter der gleichnamigen Sendung dort wohnten. „Bernie war damals im Gemeinderat und dort wurde der Antrag bewilligt“, weiß Frank Cordes, damals noch Grundschüler, aus den Erzählungen. Für ihn war es lustig, in der legendären Sesamstraße zu wohnen. „Wenn ich als junger Mann Frauen angeschnackt habe, dass ich aus der Sesamstraße komme, bekam ich gleich Sympathiepunkte“, verrät der 51-Jährige schmunzelnd und ergänzt: „Das ist aber seit 21 Jahren nicht mehr der Fall.“

Das hat seinen Grund, denn 2002 fand Frank Cordes mit Marina seine Traumfrau. Das Jahr hätte auch fast das Aus für die Reeßumer Sesamstraße bedeutet, denn damals wurden im Ort die Hausnummern, die bis zu dem Zeitpunkt nur an das Baujahr gekoppelt waren, neu vergeben. Bei der Gelegenheit wurden auch einige Straßennamen zur Diskussion gestellt. Dazu gehörte auch die Sesamstraße. „Der Seeberg ist seit mindestens 1755 bekannt und noch heute eine gültige Flurbezeichnung“, erklärte Werner Röhrs, der sich seit Jahrzehnten mit Ahnenforschung und Historie seines Heimatortes beschäftigt. Bei einer Bürgerversammlung konnte sich der Hobbyhistoriker aber nicht durchsetzen. „Ich bin damals aufgestanden und habe gesagt, dass wir den Namen lieben“, erinnert sich Frank Cordes.

Da der Buschfunk bereits über einen Antrag zu einer Rückbenennung in den historischen Namen berichtet hatte, waren im Vorfeld 46 Unterschriften zugunsten der Sesamstraße gesammelt worden. „Da alle Anwohner unserer Straße ausnahmslos zugestimmt hatten, gab es tosenden Beifall für meine kurze Rede“, so Cordes. Bei der anschließenden Abstimmung votierten alle anwesenden Bürger für die Sesamstraße. Daher hat der engagierte Landwirt, der seinen Beruf aus Liebe zu den Tieren ausübt, noch immer die Lacher auf seiner Seite, wenn er die Adresse des Reeßumer Milchhofes, den er mit betreibt, nennt.