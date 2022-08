Heuballen in Hellwege in Brand

+ © GATH Der Brand in Hellwege wurde schnell gelöscht. © GATH

An der Verdener Straße in Hellwege haben Heuballen gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und vermutet Eigengärung als Ursache.

Hellwege – Auf einer Wiese der Bundeswehr an der Verdener Straße in Hellwege haben mehr als ein Dutzend Heuballen gebrannt. Das Feuer auf der kurz zuvor abgemähten Wiese breitete sich auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern aus und wurde von den Feuerwehren aus Hellwege, Sottrum, Ahausen und Unterstedt schnell gelöscht. Etwa 50 Feuerwehrleute und neun Fahrzeuge waren im Einsatz. Zudem half ein privater Güllewagen mit einem Tankvolumen von 10 000 Litern bei den Löscharbeiten. Einsatzleiter Erik Robin von der Feuerwehr Hellwege vermutet Eigengärung als Brandursache. Schon zuvor sei der Feuerwehr eine Wärmeentwicklung in den Ballen bekannt gewesen. Eine Selbstentzündung könne auftreten, wenn das Heu vor der Pressung noch zu feucht ist. Durch biologische Aktivität entsteht Wärme, die zu einem Brandherd führen kann. Die Feuerwehr hat eine Wärmesonde angefordert, um einen zweiten Haufen zu kontrollieren und gegebenenfalls vorsorglich zu zerstreuen.