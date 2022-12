Hemsbünderin schafft Erinnerungen mit der Kamera

Von: Ann-Christin Beims

Teilen

Vergleicht man Kameras von früher und heute, hat sich einiges verändert. Gabriele von Elling besitzt mehrere ältere Exemplare, die allerdings nicht mehr im Einsatz sind. © Beims

Der Beruf des Fotografen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Gabriele von Elling hat vieles erlebt - und könnte darüber ein Buch schreiben. Aus Rotenburg verabschiedet sie sich nun, ihr Studio in Hemsbünde wird sie aber weiterführen.

Rotenburg – Nur noch ein paar Wochen, dann wird die Hemsbünderin Gabriele von Elling die Türen ihres Fotogeschäfts in der Rotenburger Innenstadt schließen. Nach fast 38 Jahren schleicht sich da ein wenig Wehmut ein. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, sagt die 67-Jährige. Doch sei es an der Zeit für Veränderung. Zwar hört sie nicht ganz auf – von ihrem Platz hinter der Kamera will sie sich noch nicht verabschieden –, doch möchte sie kürzer treten. Ab Januar wird sie nur noch ihr Fotostudio in Hemsbünde nutzen. Einen Nachfolger für das Ladengeschäft gibt es nicht. Dort soll künftig ein Friseur zu finden sein, verrät sie.

Ein Nachfolger sei im Bereich der Fotografie, gerade im ländlichen Raum, heute nur schwer zu finden, weiß von Elling. Sie selber hatte tageweise Aushilfskräfte; auch keine Probleme, Auszubildende zu finden. „Da hätte ich manchmal gleich drei einstellen können“, meint die Hemsbünderin. Vollzeitkräfte seien jedoch kaum zu finden. Es zöge die Ausgelernten meist woanders hin. Sie machen sich selbstständig oder suchen sich teils andere Jobs, zum Beispiel in der Werbung.

Ursprünglich hatte von Elling gar nicht vorgehabt, sich selbstständig zu machen, erinnert sich die 67-Jährige, während sie im Fotostudio sitzt, das sie sich im ehemaligen Kuh- und Pferdestall auf dem elterlichen Hof eingerichtet hat. Das Haus ist 1798 erbaut worden, ein Haus mit Geschichte. Und ein Haus, in dem Geschichten erzählt werden. Eine Nachbarin habe mal zu ihr gesagt, „du hinterlässt etwas“. Und ja, sinniert von Elling, das stimmt irgendwie.

Wertvolle Momentaufnahmen

Fotos bleiben, sind Erinnerungsstücke, wertvolle Momentaufnahmen im Leben anderer. Leben, aus denen sie mitunter auch einiges mitbekommt, zum Beispiel bei Hochzeiten. „Ich könnte ganze Bücher schreiben“, erzählt sie und lacht. Hochzeiten, während der Corona-Pandemie deutlich reduzierter, seien aus Fotografensicht heute auch ein wenig anders. Waren es früher um die 25 Aufnahmen, werden heute mit der Digitaltechnik locker 300 bis 400 Fotos gemacht.

Gelernt hat die 67-Jährige in Rotenburg noch ganz analog. Dabei stand die Fotografie nicht vorne auf ihrer Wunschliste. Dort fand sich Choreografin. „Das war mein absoluter Traum.“ Aber auf dem Land war das nicht einfach zu realisieren. Als sie dann zur Konfirmation ihre erste eigene Kamera bekommt, weckt das ihr Interesse.

Nach ihrer Ausbildung zieht es von Elling erst mal mit ihrem Mann nach Hannover. Sie arbeitet in einem Studio, lernt viel von den Inhabern. Dann wechselt sie in den Kundendienst. „Das war sehr vielseitig“, erinnert sie sich. Doch möchte sie nach Hemsbünde zurück. Für den Gedanken, sich in Rotenburg dann selbstständig zu machen, war sie zunächst „nicht Feuer und Flamme“, gibt sie zu. „Ich bin da aber reingewachsen, und es hat mir Spaß gemacht.“ Um sich vollständig selbstständig zu machen, musste von Elling neben der Arbeit im Laden noch ihren Meister machen. „Das waren harte Zeiten, aber ich wurde toll unterstützt von meiner Familie.“ Alle haben angefasst, ohne sie hätte von Elling vieles nicht realisieren können.

Hinter der Kamera fühlt sich die Fotografin wohl. Ihre Zeit in Rotenburg endet nun. © Privat

Im Laufe der Jahrzehnte habe sich aber vieles in der Arbeit im Laden verändert. Fotogeschäfte würden heute noch meist für Passbilder oder Bewerbungsfotos aufgesucht. Dinge wie Alben oder Rahmen bestellen die meisten längst im Internet. Mit der digitalen Fotografie und erschwinglichen Kameras nebst sehr guten Handykameras sei vieles anders geworden. Die Hartwaren wie Kameras habe sie daher im Rotenburger Laden ohnehin längst aufgegeben, so von Elling.

Früher wurden viele Porträtaufnahmen gemacht, heute nutzt jeder die Selfiekamera. Auch Passbilder wurden „ohne Ende“ gemacht, kistenweise hätte sie diese. Durch die digitale Fotografie fehle aber die Handarbeit. Im Labor habe sie Fotos noch selber entwickelt. Heute habe kaum noch jemand eine Dunkelkammer, alles wird am Computer bearbeitet. „Aber das Know-how ist noch da“, betont von Elling, die zeitweise an der Rotenburger Volkshochschule (VHS) Kurse gegeben hat.

In Hemsbünde soll nun alles ein wenig anders laufen. Wie genau, ist noch in der Planung, es wird aber weitergehen. Eine Fotografin aus dem Geschäft begleitet sie, hilft dann künftig tageweise. Es wird etwas ruhiger, damit Zeit für andere Dinge bleibt. „Ich habe viel Arbeit, die ich immer vor mir hergeschoben habe“, meint die Hemsbünderin – das kann sie nun angehen.