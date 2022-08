Helga Sellingsloh gründet Selbsthilfegruppe Rheuma in Rotenburg

+ © Schultz Helga Sellingsloh (l.) leitet die neue Selbsthilfegruppe Rheuma in Rotenburg, Veronika Czech von der ZISS unterstützt in organisatorischen Belangen, wo nötig. © Schultz

Über die Krankheit sprechen, Fachinfos einholen oder einfach bei Kaffee schnacken: Dafür ruft Helga Sellingsloh in Rotenburg eine Selbsthilfegruppe Rheuma ins Leben.

Rotenburg – Die Visitenkarten sind gestaltet, die Arbeit an den Flyern liegt ebenfalls in den letzten Zügen: Helga Sellingsloh bereitet sich als Leiterin auf die ersten Treffen der Selbsthilfegruppe Rheuma vor. „Ganz salopp gesagt, geht es um eine Sabbelgruppe“, fasst die Rotenburgerin zusammen.

Der Austausch über die Krankheit steht im Vordergrund: „Da gibt es jetzt noch gar nichts“, sagt Sellingsloh über das Angebot in der Gegend. Dabei sei es wichtig, Kontakt mit anderen Betroffenen zu haben, so profitiere jeder Teilnehmer von den Erfahrungen der anderen: „Sie sehen, wie andere damit umgehen“, sagt die Gruppenleiterin. Für viele sei die Diagnose Rheuma das Ende einer langen Odyssee durch Arztpraxen. „Oft ist es ein langer Leidensweg, bis endlich erkannt ist, welche Krankheit es ist“, sagt Sellingsloh. Welche Auswirkungen die Krankheit haben kann, was man beispielsweise gegen die Steifheit der Gliedmaßen und die Schmerzen tun kann, wie man am besten Schüben begegnet: Das alles könnten Gesprächsthemen sein.

„Und eventuell haben Teilnehmer auch den einen oder anderen Rat, den ein Arzt nicht geben kann“, fügt Veronika Czech hinzu. Die Sozialpädagogin unterstützt die Leiter etlicher Selbsthilfegruppen aus der „Zentralen Informationsstelle Selbsthilfe, Selbsthilfekontaktstelle“ (ZISS) heraus, eine Einrichtung im Caritasverband für die Landkreise Stade und Rotenburg. Sie weiß um die Wichtigkeit solcher Treffpunkte, über die „Auffangbecken“ Gleichgesinnter. Während Czech zum Beispiel bei Förderanträgen unterstützt, läuft die Veranstaltung offiziell unter dem Schirm der Rheumaliga Niedersachsen, wenngleich Sellingsloh betont, unabhängig und flexibel zu agieren.

Über Rheuma, Auswirkungen und Hilfen zu sprechen, ist Hauptfunktion der Treffen. Aber auch das einfache Klönen könne einen höheren Stellenwert haben. „Letztlich geht es darum, was die Gruppe will“ – in die Richtung werde sich das Angebot entwickeln. Ob daraus Spieletreffs erwachsen oder ganz andere Themen auf die Agenda kommen, liege in der Hand der Erkrankten, die an den Treffen teilnehmen. Ideen hat die Leiterin aber auch schon einige: So könnten Vorträge von Fachärzten und anderen Experten auf dem Gebiet der unterschiedlichen Rheuma-Erkrankungen die Treffen in losen Abständen bereichern, genauso die Anwesenheit von Angehörigen und Freunden der Betroffenen.

Viel hänge auch davon ab, wie die Zusammensetzung ist: Sollte sich im Laufe der Zeit in der Gruppe eine größere Zahl an Kindern und Jugendlichen mit der Krankheit finden, könnten aus der einen Gruppe auch zwei altersspezifische werden. Gerade mit Blick auf die Gruppe der jüngeren Betroffenen wünscht sich die Initiatorin langfristig die Schaffung eines entsprechenden Angebots: „Denn da gibt es bislang noch gar nichts.“ Dabei sei die Krankheit bei jüngeren Menschen gar nicht so selten vertreten: „öfter als man denkt“, sagt die Leiterin des Treffs. Allerdings verwachse sich das bei vielen jungen Betroffenen auch wieder mit dem Älterwerden.

Kinder sind also willkommen, allerdings sei es so, dass ihnen selbst der Austausch über die Krankheit gar nicht so wichtig ist, betont Czech. „Oft ist es eher so, dass die Eltern der Betroffenen eine gewisse Hilflosigkeit spüren“, sagt sie. Und die Erziehenden suchten und fänden den Halt dann in der Gruppe.

Sellingsloh selbst ist nicht an Rheuma erkrankt. Dafür bringt sie als Leiterin mehrerer Kurse in Sachen „Funktionstraining Orthopädie“ in Scheeßel, Wittorf und Rotenburg einen anderen Blick auf die Krankheit mit. Die Einheiten dienten dem Erhalt und der Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit: „Um möglichst lange selbstständig zu bleiben, muss man etwas tun“, ist Sellingsloh überzeugt. Von Teilnehmern dieser Veranstaltungen sei des Öfteren zu hören gewesen, dass ein Zusatzangebot wie das geplante fehle – und zwar aus verschiedenen Gründen. Einige vermissten den Austausch in einer Runde von Betroffenen, andere können zum Beispiel aus Altersgründen nicht mehr an den Sportangeboten teilnehmen und suchten nach einer Alternative ohne Anstrengungen. „Diese Alternative möchte ich gern anbieten“, sagt Sellingsloh.