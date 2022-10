Schritt für Schritt: Heimatverein Ahausen deckt das Dach des Schafstalls ein

Von: Nina Baucke

Carsten Kaßburg freut sich über die Fortschritte, die der Bau des Schafstalles auf dem Gelände des Heimatvereins macht. © Baucke

Eine Dachlatte nach der anderen landet auf dem Rohbau des Schafstalles auf dem Gelände des Ahauser Heimatvereins. Das Ziel: Zum Ahauser Herbst soll zumindest das Dach gedeckt sein und trockene Ausstellungsfläche für die Open-Air-Veranstaltung bieten.

Ahausen – Lange Dachlatten lehnen an dem nackten Fachwerk, Hammerschläge hallen über das Areal in der Ahauser Dorfmitte, auf dem schon ein Backhaus und eine Durchfahrtsscheune stehen – und eben der Rohbau. Einige Monate war es auf der Baustelle ruhig geblieben, jetzt geht es wieder weiter. Das Ziel dieses Schrittes: das Dach fertigbekommen.

„Auch, wenn es dann natülich noch nicht ganz fertig ist: Falls das Wetter beim Ahauser Herbst Ende Oktober nicht ganz so gut ist, haben wir mehr Möglichkeiten. Von daher hoffen wir, dass es bis dahin eingedeckt ist“, sagt Carsten Kaßburg, Vorsitzender des Ahauser Heimatvereins, als er auf einer der Bänke zwischen Backhaus und Durchfahrtsscheune sitzt und zu den Handwerkern sieht, die Stück für Stück die Dachlatten auf die Konstruktion hieven.

Das Material für das Dach steht bereit. © Baucke, Nina

2018 hatte der Verein das Gebäude von 1851, das als Schafstall gedient hatte, in Schafwinkel aufgetan, zerlegt und in Einzelteilen nach Ahausen geholt, 2020 hatte verzögert der Wiederaufbau begonnen. „Wir wollten eigentlich alles in Eigenleistung machen“, erinnert sich Kaßburg. „Aber dafür fehlt uns schlicht und einfach die Manpower.“ Daher freut er sich, dass Berthold Wiederholt, ebenfalls Mitglied im Heimatverein, die Arbeiten auf der Baustelle unterstützt – „vor allem mit Helfern“. Bisher hat der Verein ungefährt 35 000 Euro in das Projekt investiert, 50 000 Euro hat er insgesamt dafür kalkuliert.

So sind einige der Arbeiter, die gerade auf dem Dach unterwegs sind, Mitarbeiter der Zimmerei, andere gehören der achtköpfigen Baugruppe an, die sich im Verein gebildet hat und immer wieder auf der Baustelle aktiv ist. Dabei ist es nicht so, dass das Gebäude einfach so ab- und wieder aufgebaut werden konnte: Nicht alle Teile des Eichengebälks ließen sich für die Rekonstruktion wiederverwenden, stattdessen mussten die Handwerker einzelne Teile des Fachwerks mit neuen Materialien ergänzen. „Das sieht man an solchen Stellen“, erklärt Kaßburg und zeigt auf zwei schräg angesägte Balken, der eine hell und neu, der andere in einem grünlichen Ton, die miteinander verbunden das obere Stockwerk tragen.

Neue und alte Materialien dienen dem Wiederaufbau. © Baucke, Nina

Wenn es fertig ist, soll das Gebäude einmal als Ausstellungsfläche dienen, insgesamt etwa 150 Quadratmeter auf zwei Etagen stünden dort dann zur Verfügung. „Wir bekommen immer wieder Sachspenden von Vereinsmitgliedern, die wir noch dort jeweils eingelagert haben“, erklärt Kaßburg. „Hier hätten wir die Möglichkeit, alles nach Themen angemssen zu präsentieren – zum Beispiel Wäsche oder alltägliche Gebrauchsgegenstände.“ Ein weiterer, kleiner Raum, für den die Helfer noch Wände einziehen wollen, soll als Materiallager dienen. „Allein dieses Riesenvordach bietet Nutzfläche für Veranstaltungen und für Sitzmöglichkeiten – und dazu kommt, dass man von dort aus einen schönen Ausblick über das ganze Gelände hat.“

Es erfüllt uns mittlerweile einfach mit Stolz, wenn Menschen hierher kommen und sagen: ,Es ist echt schön hier!‘

Das ist allerdings noch Zukunftsmusik: „Wenn das Dach eingedeckt ist, sind wir trotzdem noch nicht fertig – aber unsere finanziellen Mittel sind dann erst einmal wieder erschöpft“, bilanziert Kaßburg. Wann es weitergeht, ist ebenfalls noch unklar, aber sicher ist für Kaßburg, dass es sich noch hinziehe – zumal der Verein auch die nächsten Schritte in Eigenleistung bewerkstelligen will. „Unsere nächste große Baustelle wird dann das Mauerwerk sein. Und die großen Tore fehlen uns ja auch noch.“ Dennoch ist er mit dem bisherigen Stand zufrieden – und auch mit der Anschaffung des alten Schafstalls an sich: „Das rundet das bestehende Ensemble, so wie es dann hier ist, ab.“

Und das kommt an: „Der Platz hier wird immer mehr zum Dorfmittelpunkt: nicht nur für den Heimatverein, sondern für das ganze Dorf“, freut sich Kaßburg. Dann zahlen sich auch die ganze Arbeit und der finanzielle Aufwand sowie das Engagement aus: „Es erfüllt uns mittlerweile einfach mit Stolz, wenn Menschen hierher kommen und sagen: ,Es ist echt schön hier!‘“