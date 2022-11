„Heimatgenuss“ 2023 in Rotenburg: Bürger Lars Dietrich ist dabei

Von: Michael Krüger

Bürger Lars Dietrich tritt in Rotenburg auf. © imago images / Future Image

Aus dem „Heimatgenuss“ in Rotenburg soll eine jährliche Veranstaltung werden. Nach der Premiere im Mai laufen die Planungen für eine Fortsetzung im Juni 2023: Die ersten Programmpunkte stehen.

Rotenburg – Der erste „Heimatgenuss“ im Mai war für Rotenburg ein Erfolg. Das sagt Benjamin Roolfs als Leiter der städtischen Tourist-Information, allerdings fügt er ein „eigentlich“ mit ein: An ein paar Stellschrauben müsse man noch arbeiten. Klar ist: Das zweitägige Musik-, Kultur- und Kulinarikfestival am Heimathaus wird fortgesetzt. Das Budget ist trotz schwieriger Haushaltslage festgezurrt, Sponsoren sind ebenso wie ein Termin gefunden.

Wegen Überschneidungen eigentlich schon für die Premiere gedacht, soll fortan das zweite Juni-Wochenende fest für den „Heimatgenuss“ verankert werden. Am 10. und 11. Juni 2023 (Samstag von 14 bis 22 und Sonntag von 11 bis 17 Uhr) geht das kostenlos besuchbare Programm, als Ersatz für den einstigen Kartoffelmarkt ins Leben gerufen, also in seine Fortsetzung. Für Roolfs ist dieses Wochenende bestens geeignet - eine Woche vor dem Hurricane und dem Kräutertag in Horstedt, dafür etwas wetterfester als bei der überraschend kalten Premiere am Wochenende nach Himmelfahrt 2022. Mit dabei sein wird im kommenden Jahr jemand, der sich gerade in der Pro-7-Show „The Masked Singer“ als Werwolf fast bis an die Spitzenposition gesungen hat: Musiker und Schauspieler Bürger Lars Dietrich. Roolfs spricht von einem „Coup“, ihn für ein Kinderkonzert am Sonntag verpflichtet zu haben.

Insbesondere für Kinder bietet der „Heimatgenuss“ viel - wie hier im Mai mit Seifenblasen-Künstler Elias. © Menker

Dietrich dürfte den Jüngeren vor allem durch seine Moderation bei der Kika-Castingshow „Dein Song“ bekannt sein. Und so soll er laut Roolfs am „Heimatgenuss“-Sonntag vor allem für die Schulkinder eine Attraktion sein – nachdem bei der Premiere Liedermacher Volker Rosin eher das ganz junge Publikum angesprochen hatte. Der Organisator freut sich auf Dietrich: „eine Rampensau und ein Sympathieträger“.

Musikalisch spannend dürften auch die angekündigten Auftritte der Klangpiraten (Mitmachkonzert für Kinder und Erwachsene), der Formation „Wildes Blech“ sowie von „De Breaks“ werden, einer Schülerband, die im vergangenen Jahr bei „The Voice Kids“ dabei gewesen ist. Für den Samstagabend hat Roolfs mit seinem Team für die Open-Air-Bühne auf der Heimathaus-Bühne schließlich noch Addys Mercedes verpflichten können, eine kubanische Sängerin und Songwriterin, die in Deutschland lebt. „Pop und Weltmusik“ wird angekündigt. Musik ist aber nur Teil des „Heimatgenusses“, betont Roolfs.

Mehr Genuss-Stände

Anders als bei der Premiere im Mai soll das Bühnenprogramm aber nicht mehr bis in die Nacht laufen („Das ist ,laut & draußen’“), dafür sollen noch mehr Schwerpunkte gerade auf besondere lokale Aussteller gelegt werden. Dafür wird aktuell das Programm zusammengestellt. Kunsthandwerk, ein noch größeres Angebot an Ständen mit Essensangeboten, dazu werde das Programm „aufgepeppt mit ganz vielen Mitmachangeboten wie Wildnisschule Bärentatze, Forschungsbauwagen, Kinderschminken, Steine bemalen, Seilerei, Vorführung Drechseln, Bauerngarten-Führung, Einblicke ins Bienenvolk, Schmuck basteln, Stricken und Spinnen, Männer-Yoga oder Tanzkurs für Kinder“, so Roolfs. Was es werden soll, ist klar: für alle ein Genuss.

Interessierte Aussteller können sich gerne noch bei den Organisatoren im städtischen Infobüro melden. Das geht ganz einfach über die auf der Website https://www.heimatgenuss-row.de/ angegebenen Nummern.