Haus am Ahlsdorfer Forst: Neuer „Stadtteil“ für Rotenburg

Von: Andreas Schultz

Teilen

Zur Einweihung der Fachpflegeeinrichtung gehört die Schlüsselübergabe – also übergibt Architektin Corinna Stecher (v.l.) den dem Grundriss nachempfundenen Schlüssel an Sabine Ulrich, Gertrud Haspelmath und Thorsten Tillner. © Schultz

Planung und Bau der neuen Fachpflegeeinrichtung hatten Höhen und Tiefen – umso erleichterter scheinen Vertreter der Rotenburger Werke bei der offiziellen Einweihung des „Haus am Ahlsdorfer Forst“: Das Millionenprojekt ist abgeschlossen.

Rotenburg – Achtung, verlaufen nicht ausgeschlossen! Das ist der fortlaufende Witz, den viele Redner während der Einweihungsfeier des „Hauses am Ahlsdorfer Forst“ bemühen. Auf 32 000 Quadratmetern Grundstück haben die Rotenburger Werke eine Einrichtung geschaffen, die ein Zuhause für bis zu 80 Menschen mit Intelligenzminderung sein soll.

53 von ihnen wohnen bereits dort: Sie sind größtenteils aus der Einrichtung auf dem Kalandshof in die nun frisch fertiggestellte Fachpflegeeinrichtung gezogen. So auch Gertrud Haspelmath, die bereits 18 Jahre in der Fachpflege der Werke lebt und bei der feierlichen Schlüsselübergabe die Hauptrolle spielte.

„Sie sollte größer werden – und sie ist doppelt so groß geworden“, sagt Werke-Geschäftsführerin Sabine Ulrich zur neuen Anlage. Der Umzug selbst sei grandios verlaufen, etwas anders hingegen sieht der Weg bis zur Fertigstellung des Gebäudekomplexes an der Brockeler Straße aus. Da wären etwa die Lieferschwierigkeiten, mit denen beteiligte Gewerke zu kämpfen hatten. Oder die Kostensteigerung für das Gesamtprojekt von 17,5 Millionen Euro auf 18,7 Millionen, wie Geschäftsführer Thorsten Tillner vorrechnet – viel Kommunikation und viele Gespräche über Einsparmöglichkeiten seien notwendig gewesen. „Wir sind mit einem blauen Auge durch diese Zeit gekommen“, bilanziert Tillner. „Wir haben für alle Probleme Lösungen gefunden“, fügt Projektleiterin Anke Duschat hinzu. Am Ende steht das größte Projekt der Rotenburger Werke fast fertig im Grün am Rotenburger Stadtrand.

Nun ist man stolz auf das „kleine Dorf“, 5 600 Quadratmeter Grundfläche, das hier mitten im Wohngebiet entstanden ist – „unser kleiner Stadtteil“, sagt Architektin Corinna Stecher. Sie verabschiedet sich schweren Herzens von dem Projekt, das ihr ans Herz gewachsen sei.

Sandige Flächen mit Rasensaaten, unfertige Lagerschuppen und vereinzelt sichtbare Baugeräte zeugen zwar davon, dass es für den vollständigen Abschluss noch etwas Feinschliff braucht, „aber wir sehen jeden Tag Fortschritte“, formuliert Einrichtungsleiter André Veenstra optimistisch, während er durch das Gebäude führt. Die bereits im Haus am Ahlsdorfer Forst lebenden Menschen wohnen in Einzelzimmern, 17 Quadratmeter sind diese groß. Die Bewohner verfügen neben dem eigenen Raum auch über eine eigene, barrierefreie Dusche. Geheizt wird mit Wärmepumpe, der Bau nach KfW-40-Standard soll die Innenräume auch im Sommer kühl halten.

Die Nutzer der Einrichtung leben in fünf Wohnbereichen, tagsüber zieht es sie in die Tagesförderung, wo sie entsprechend der eigenen Interessen kreativ werden können. Dafür gibt es drei Förderräume in farblich unterschiedlicher Gestaltung. In den angeschlossenen Gemeinschaftsräumen gibt es Küchennischen mit herunterfahrbaren Spültischen, bodentiefe Fenster lassen viel Licht in die ohnehin hell gestalteten Räume. Das klingt für viele einladend, aber der Platz ist begrenzt – „wir verfügen über eine lange Warteliste“, lässt Duschat wissen.