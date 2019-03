Happy-End ist garantiert

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. „Schneeweißchen und Rosenrot“, „Aschenputtel“ oder „Dornröschen“ – die Märchenwelt der Gebrüder Grimm ist unerschöpflich und voller Fantasie, die alt und jung seit jeher begeistert. Unter ihnen ist auch Hanne Meier-Zindler aus Visselhövede, die ehemalige Leiterin des St.-Johannis-Kindergartens. Mit ihrer Hilfe und auch mit der ihres Mannes Wolfram Zindler, hat sich darum das Visselhöveder Märchenfest entwickelt, das in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiert, denn seit 20 Jahren tauchen große und kleine Fans in die Abenteuer von Rumpelstilzchen und Co.

Meier-Zindler war und ist von den Texten, in denen wundersame Begebenheiten beschrieben werden, so begeistert, dass sie sich vor Jahren zur Märchenerzählerin ausbilden ließ. Das war der Grundstock des Märchenfestes, das jährlich vom Kultur- und Heimatverein auf die Beine gestellt wird. An die 3 000 Besucher kamen in den Jahren in die Kastanien-Grundschule.

„Zur Ausbildung in Vlotho gehörte zum Abschluss eine Prüfung mit dem Titel ,Die Nacht der Märchen‘, die in Ritterhude stattfand“, erinnert sich Wolfram Zindler. „Danach waren meine Kolleginnen und ich uns einig, dass der Aufwand für ein einmaliges Auftreten zu schade ist. So kamen wir auf das regelmäßig stattfindende Märchenfest in Visselhövede“, berichtet Hanne Meier-Zindler. 1999 war Premiere.

Schnell war dem Team klar, dass damit viel Arbeit verbunden ist, die es nicht alle schaffen kann. „Wir waren froh, dass uns der Kultur- und Heimatverein als Träger übernommen hat“, so Wolfram Zindler.

„Vor dem ersten Märchenfest warnte der ehemalige Vorsitzende Friedemann Götz davor, dass wohl nicht viele Kinder das Angebot annehmen würden. Doch dann geschah das Wunder von Visselhövede: die Leute standen Schlange vor der Schule“, freut sich die 64-jährige Erzieherin, die mittlerweile überwiegend auf ihre ehemaligen Kindergarten-Kolleginnen als Schauspieler zurückgreift. Jetzt gibt es ein zwölfköpfiges Ensemble. Das trifft sich lediglich fünf oder sechs Mal zur Probe. Mehr Zeit bleibt nicht! Alle bekannten Märchen kamen so in den Jahren auf die Bühne der Grundschule. Nach und nach übernahm Wolfram Zindler die Regie und hat auch einige Märchen speziell für das Fest selbst geschrieben.

Ein halbstündiges Anspiel, das mit einfachen Mitteln aufgeführt wird, ist nicht alles, was dabei den Besuchern geboten wird. Es gibt das Märchenquiz, eine Märchen-Erzählrunde, ein Bastelangebot für Kinder und eine Naschecke, die sogenannte Schlossküche, in der die Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins den kleinen Besuchern Kekse und Saft kredenzen.

Dieses Jahr stehen am Samstag, 16. März, ab 15 Uhr die Bremer Stadtmusikanten auf dem Programm und weil es ein runder Geburtstag ist, wird am Freitag, 22. März, ab 20 Uhr den Erwachsenen das Märchen „Die drei Weiber in Venedig“ geboten. „Wo es gezeigt wird, wird noch bekannt gegeben“, so die Märchen-Experten.