Die Großfamilienschmiede: Kaufmann über die Rotenburger Gitarrenwoche

© Schultz Der Mitbegründer der Rotenburger Gitarrenwoche Hans Wilhelm Kaufmann blickt voller Vorfreude auf die Auflage zum 40-jährigen Bestehen.

Wie die Rotenburger Gitarrenwoche seit 40 Jahren bestehen kann, was ihre Eigenheiten sind, wie man zur Konkurrenz der Zevener Gitarrenwoche steht und was gute Gründe für ein Besuch des Teilnehmerkonzerts sind, darüber haben wir mit Mitgründer Hans Wilhelm Kaufmann gesprochen.

Rotenburg – 40 Jahre: ein Jubiläum, das eine Veranstaltungsreihe erst einmal erreichen muss. „Es gibt kaum ein Festival in der ganzen Welt, das auf eine so lange Tradition zurückblicken kann“, heißt es in einer Pressemeldung aus dem Organisatoren-Team der Rotenburger Gitarrenwoche. Was hinter dem Erfolg steckt, das hat uns Mitgründer Hans Wilhelm Kaufmann im Interview verraten.

Was ist das Besondere an dieser Auflage der Rotenburger Gitarrenwoche?

Die 40 Jahre, das ist im Vergleich ein ehrwürdiges Alter. Es gibt kaum ein anderes Gitarrenfestival in der ganzen Welt, das so lange existiert. Meistens geht es zehn, 20, vielleicht auch mal 30 Jahre. Aber oft ist irgendwann die Luft raus, es gibt keine Teilnehmer mehr, oder die Veranstalter sind müde. Ausgerechnet in unmittelbarer Nachbarschaft haben wir mit der Zevener Gitarrenwoche ein fast genauso altes Festival. Das ist sogar ein Jahr früher gestartet. Damit kabbeln wir uns immer ein bisschen. Die Veranstalter sagen völlig zurecht: Wir sind älter als ihr. Aber wir halten dann dagegen und sagen: Dafür haben wir mehr Kurse gegeben. Weil wir nämlich aufgrund der großen Nachfrage in den 80er-Jahren zweimal einen Doppelkurs gegeben haben. Deswegen sind die älter, aber wir haben mehr Gitarrenwochenveranstaltungen (lacht).

Also ein kleiner Wettstreit, kann man sagen.

Ja, genau. Aber auf sehr kollegiale und freundschaftliche Art.

Zur Person Hans Wilhelm Kaufmann leitet mit Dirk Lemmermann die Rotenburger Gitarrenwoche und ist neben dem Gitarristen Grant Gustafson Mitbegründer der Veranstaltung. Kaufmann unterrichtete 35 Jahre an der Hochschule für Künste in Bremen Studenten im Fach Gitarre und in der Methodik des Gitarrenunterrichts. Als Solist und Mitglied im „NeuenKammerTrio“, bestehend aus Flöte, Viola und Gitarre, spielte er international. „Durch seine langjährigen Erfahrungen in Kammermusik und Dirigieren ist sein Unterricht durch musikalische Gestaltung geprägt“, heißt es in einer Pressemeldung.

Was ist am Programm zum Jubiläum das Besondere?

Die Besonderheiten sind die, dass wir dieses Jahr sehr viel mehr Gastkünstler eingeladen haben, als sonst. Und dass wir vor allen Dingen Gastdozenten eingeladen haben, die uns über all die Jahre sehr intensiv begleitet haben und sehr enge Freunde wurden. Das sind Raphaëlla Smits und Margarita Escarpa, die schon seit den 90er-Jahren immer wieder Dozenten bei uns waren. Das gilt auch für Thomas Müller-Pering, der von 1999 bis 2016 sogar Stammdozent und jedes Jahr dabei war. Und das gilt auch für Pavel Steidl, der auch schon das sechste Mal dabei ist. Und Luis Molina sowieso, weil er schon 1990 einer der ersten ausländischen Gastdozenten war, der immer wieder Stücke für uns geschrieben hat und, so schwierig das auch ist, ihn aus Kuba nach Rotenburg zu bringen, haben wir es immer wieder versucht. Wir bedanken uns natürlich nach den Jahren der Zusammenarbeit mit einem Komponistenporträt, das am Mittwochnachmittag stattfinden wird, wo er dann ein eigenes Konzertprogramm vorstellen wird.

Was ist das Erfolgsrezept, wie hält sich die Veranstaltung so lang?

Das ist mir auch ein kleines Rätsel. Ich glaube, es gibt zwei Komponenten, die sehr wichtig sind. Eines habe ich schon ziemlich am Anfang gelernt, als ein befreundeter Kollege, der ebenfalls eine Gitarrenwoche veranstaltet hat, nach fünf Jahren erfolgreicher und ständig ausgebuchter Gitarrenwoche plötzlich anrief und sagte: „Hast du nicht noch ein paar Teilnehmer, die zu meiner Gitarrenwoche kommen können? Es meldet sich hier so gut wie keiner an. Und wir müssen sonst absagen.“ Ich habe mich gefragt, wie das passieren kann. Vermutlich hat sich der Veranstalter drauf verlassen, dass die Teilnehmer immer wiederkommen, weil der Kursus so schön und erfolgreich ist. Ich habe die Lehre daraus gezogen, dass ich bei jedem Kursus so viel Werbung mache, als würde ich zum ersten Mal starten. Das Ergebnis ist, dass wir eigentlich fast jedes Jahr ungefähr 50 Prozent Neuanmeldungen haben. Das ist wichtig: Wenn zwischendurch nicht neue Leute dazukommen, bricht die Teilnahme plötzlich schlagartig ab. Dass es bei uns anders war, ist der Grund, warum wir so lange existieren konnten.

Und das Flair im Landheim, hat das auch einen Anteil daran?

Die Teilnehmer, die zu uns kommen, sind jedes Mal sehr begeistert von der dortigen familiären Atmosphäre. Es ist über die Jahre zum Running Gag geworden, dass irgendwann einer ganz erstaunt sagt: „Das ist ja hier wie in einer Großfamilie“. Das ganze Konzept der Rotenburger Gitarrenwoche beruht darauf, dass wir freundschaftlich miteinander umgehen und neben der Beschäftigung mit der Gitarre sehr viel zusammen machen wie das gemeinsame Kochen oder eben für uns allein in diesem wunderschönen Landheim zu wohnen, in dem es keine Hausleitung gibt, die Essenstermine vorgibt. Wir haben da unsere eigene Verantwortung, und ich glaube, das macht ganz viel für die Atmosphäre eines solchen Kurses aus.

... und bringt die Leute dazu, vier, fünf Jahre in Folge wiederzukommen?

Genau. Einen gewissen Teil der Leute bringt es dazu, unbedingt im nächsten Jahr wiederzukommen. Ich weiß von vielen jungen Leuten, die wir bei anderen Gelegenheiten zu Konzerten vermittelt haben, die sagten, die Gitarrenwoche hätte ihr gitarristisches Leben geprägt.

Was ist der Rekord an aufeinander folgenden Teilnahmejahren?

Ich habe nie die Zeit gefunden, das mal systematisch zu rekonstruieren. Wir haben bis in die 90er-Jahre nicht digital verwaltet. Wir hatten aber Teilnehmer, die zehn bis 15 Jahre dabei waren, und zwar hintereinander weg.

Warum eigentlich Kurs und Unterbringung in Ahausen und Konzerte in Rotenburg? Wäre alles in einem Ort mit guter Verkehrsanbindung nicht am einfachsten?

Ja, das wäre in der Tat so. 1982 habe ich dieses kleine Landheim entdeckt, es hat mit meinen Vorstellungen zusammengepasst, und wir haben das kurzerhand gebucht. Wahrscheinlich weil wir die Lage noch nicht richtig eingeschätzt haben, dachten wir: Ahausen, das kennt kein Mensch. Rotenburg klingt irgendwie bekannter, wir nennen uns Rotenburger Gitarrenwoche. Heute würde ich das längst nicht mehr so machen. Ich hätte es heute Ahauser Gitarrenwoche genannt. So hatte sich der Name festgesetzt. Mit der Sparkasse und den Stadtwerken hatten wir auch früh große Sponsoren, die wir in Ahausen nicht notwendigerweise gefunden hätten. Und so hat sich die Verpflichtung ergeben, dass wir auch Konzerte in Rotenburg machen. So hat sich das entwickelt, und man könnte sagen, da steckt eine gewisse Eigendynamik dahinter. Und in den letzten Jahren managen wir das ganz gut mit zwei Konzerten in Ahausen und zweien in Rotenburg.

Dass es „Rotenburger Gitarrenwoche“ heißt, hat in der Vergangenheit auch schon zu Reibereien geführt. Im Ahauser Gemeinderat gab es eine Sitzung, in deren Verlauf Vereine um die eigene Förderung gebangt haben. Da kam die Frage auf, wieso der Gemeinderat Geld für eine Rotenburger Veranstaltung bereitstellt, und ob es bei einem Ahauser Verein nicht besser angelegt wäre.

Das ist ja auch ein nachvollziehbares Argument. Als ich den Einwand zum ersten Mal gehört habe, haben wir unser Logo ein bisschen verändert. Bei dem Schriftzug „Rotenburger Gitarrenwoche“ mit den tanzenden Buchstaben und dem Gitarrenkoffer in der Mitte steht nun unten klein, aber fein „in Ahausen“. Das ist nun seit drei Jahren unser Logo, mehr können wir jetzt erst mal nicht machen. Man kann sehen, dass es in Ahausen stattfindet, und den Rest muss dann der Rat entscheiden.

Wie schwierig ist es denn, so ein Konzept zu finanzieren?

Das ist schon eine Herausforderung. Wir haben enorm hohe Kosten. Das kann nicht allein durch die Teilnehmergebühr abgedeckt werden. Und auch die Besucher können mit dem Eintritt nicht allein bezahlen, was Honorare und Reisekosten anbelangt. Das funktioniert einfach nicht, und Gott sei Dank wissen das auch unsere Unterstützer. Der Unterricht im Kursus mit den Unterrichtshonoraren und Nebenkosten: Das bezahlen die Teilnehmer direkt. Die Werbung in Printmedien, online, das wird durch die Anzeigen finanziert. Die Konzerte, die wir veranstalten, werden durch die Zuschauereinnahmen und Sponsoren wie die Stiftung der Stadtwerke, Stadt Rotenburg, Landkreis Rotenburg und dieses Jahr auch das Niedersächsische Ministerium für Kultur und Wissenschaft finanziert. Wir brauchen einfach Unterstützer, die ein Interesse daran haben, dass wir ein Kulturleben haben und auch brauchen.

Jetzt ist es ja relativ leicht, Argumente zu finden, zu den Konzerten von den Künstlern und Dozenten zu gehen. Warum sollte ich als Laie oder Musikbegeisterter zum Teilnehmerkonzert kommen?

Die Teilnehmer sind zum Teil auf einem unglaublich hohen Niveau. Ich erinnere mich an Konzerte, bei denen wir Teilnehmer dabei hatten, die noch nicht ein brillantes Konzert ablieferten, weil man einfach die Arbeit noch sah. Und ich war immer wieder überrascht, mit wie viel Wohlwollen und Solidarität diese durch das Publikum unterstützt wurden. Wir hatten Konzerte, wo es Kammermusikgruppen und Solisten gab, die schon ein wenig kämpfen mussten mit ihrer Nervosität und den Tücken ihrer Stücke. Und wo man auch sehen konnte, was für eine unglaubliche Arbeit das ist, so ein anspruchsvolles klassisches Werk auf der Gitarre zu spielen. Diese Entwicklung wollen wir in den Teilnehmerkonzerten zeigen, sodass das Publikum auch versteht, mit wie viel Engagement die jungen Leute da rangehen. Und beim Gitarrenorchester spürt man auch, was das für eine Gemeinschaft ist, die sich da präsentiert. Das kommt beim Publikum sehr gut an. Es hat sich vielleicht noch nicht herumgesprochen, aber eigentlich ist das Teilnehmerkonzert sehr attraktiv.