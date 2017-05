Der HSV will sich in Rotenburg sammeln

Bundesligist zwei Tage im Trainingslager

+ Filip Kostic (l.) und Dennis Diekmeier kommen mit dem HSV zurück nach Rotenburg.

Rotenburg - Schnelle Rückkehr: Es ist noch nicht einmal zwei Wochen her, dass der Hamburger SV zum Trainingslager für drei Tage zu Gast in Rotenburg war. Nun schlägt der Fußball-Bundesligist erneut seine Zelte an der Wümme auf. Von Donnerstagmittag bis Freitagabend bereitet sich die Mannschaft um Trainer Markus Gisdol auf das letzte Saisonspiel gegen den VfL Wolfsburg vor.