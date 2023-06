Gutachten für mehr Rechtssicherheit: B-Plan für neues Wohnhaus in Sottrum muss erneut ausgelegt werden

Von: Lars Warnecke

Die Zeichen auf dem Grundstück an der Kreuzung Am Eichkamp/Große Straße in Sottrum stehen auf Baustart. Ein wenig gedulden muss sich der Investor aber schon noch. © lw

Dumm gelaufen: Für das Bauprojekt eines neuen Wohnhauses in Sottrum muss die Gemeinde den entsprechenden B-Plan erneut öffentlich auslegen. Es fehlten im ersten Durchlauf noch wichtige Gutachten.

Sottrum – Das hat es in der Sottrumer Gemeindepolitik so auch noch nicht gegeben: Knapp elf Monate ist es her, dass der Bebauungsplan „Am Eichkamp 2“ nach intensiver Vorberatung im Bau- und Planungsausschuss beschlossen wurde. Was hinter dem Projekt steckt: Bekanntlich möchte Jürgen Plaschke, ein ortsansässiger Bauunternehmer, auf einem Eckgrundstück an der Kreuzung Am Eichkamp/Große Straße anstelle eines schon abgerissenen Wohnhauses ein zweigeschossiges Mehrparteienhaus hochziehen – mit 14 Wohnungen.

Die Zeichen vor Ort stehen längst auf Baustart, das zeigt, für alle sichtbar, die Umzäunung. Und tatsächlich könnte das vermeintliche Routineverfahren jetzt, nachdem der vorhabenbezogene Plan in den letzten Wochen öffentlich auslag, darüber hinaus auch schon im Rahmen einer Anliegerversammlung Anfang März die frühzeitige Bürgerbeteiligung stattgefunden hatte, auch relativ flott zum Abschluss gebracht werden. Wären da nicht noch zwei Gutachten zum vorbeugenden Emissionsschutz, die fehlen. Genau die fordert der Landkreis aber zwecks rechtssicherer Bewertung ein – sowohl für den Lärm als auch für Gerüche. Konkret heißt das: Der Plan muss erneut ausgelegt werden, quasi eine „Ehrenrunde“ drehen.

„Und ich empfehle, dass die Gemeinde diese Gutachten, gerne auch in Kurzform, einholt“, erklärte Planerin Kerstin Oesterling vom Büro Mor in Rotenburg am Montag im Fachausschuss.

Den Stein ins Rollen gebracht haben einige Anwohner, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, die erst am Tag der Sitzung endete, Bedenken äußerten. „Dabei geht es im Wesentlichen gar nicht darum, dass gesagt wird, man könne dort kein Wohnhaus bauen, sondern darum, dass die umgebenen Betriebe durch die Nutzung nachher nicht eingeschränkt werden“, so Osterling. Von einer reinen Abwägung, also ohne einer erneuten Betrachtung unter Einbeziehung von Fachgutachten, wolle auch er in diesem Fall dringend abraten, gab Holger Bahrenburg zu verstehen. „Das Verfahren muss am Ende rechtssicher, darf nachher nicht angreifbar sein, damit wir dem Investor mitteilen können, dass er sein Vorhaben umsetzen kann und die Nachbarn nicht eingeschränkt werden“, betonte Sottrums Gemeindedirektor.

Worauf ein privater Einwender ebenfalls hingewiesen hatte: Das Areal solle bitteschön wie bisher als Mischgebiet ausgewiesen werden. Dazu teilte die Planerin mit, dass man es mit einem B-Plan zu tun habe, der keine Festsetzung zu irgendeiner Gebietskategorie treffen würde, sondern allein die Festsetzung zum Inhalt habe, dass an der Stelle ein zweigeschossiges Gebäude entstehen soll. „Ja, wir haben eine bestehende Gemengelage rundherum, einen Mischgebietscharakter – das Problem ist nur, dass ich kein Mischgebiet ausweisen kann“, so Osterling. Dies bedeute nämlich, dass man Wohnen und Gewerbe anteilig habe, am besten zu jeweils 50 Prozent. „Auf dem Grundstück findet aber nur Wohnen statt.“ Demnach müsse rein rechtlich auch ein Wohngebiet ausgewiesen werden – da es jedoch an anderer Stelle wie ein Mischgebiet gewertet wird, sei ihren Worten nach nicht davon auszugehen, dass man auch den Emissionsrichtwert eines Wohngebietes einhalten müsse. „Daran würden wir auch festhalten.“

Unkritisch kommentiert blieb die wiederholte Auslegung unter den Ausschussmitgliedern nicht. „Am 4. Juli 2022 haben wir grundsätzlich beschlossen, dass wir dem Bauvorhaben unter drei Einschränkungen zustimmen: Das Gebäude soll nicht höher sein als der Referenzwert der Volksbank, das heißt 12,50 Meter, es soll nach der Stellplatzrichtlinie der Gemeinde für die Bewohner keine Stellplätze im öffentlichen Bereich geben und die Versiegelung soll 0,8 nicht überschreiten“, erinnerte etwa Lühr Klee (Grüne). Damals habe man angenommen, die Sache sei für die Politik damit erledigt. „Dass wir nach elf Monaten mit irgendwelchen Stellungnahmen nun Zeitdruck haben, erweckt bei mir den Eindruck, als seien wir wieder neu am Start.“ Auch Hans-Jürgen Brandt (SPD) äußerte sich kritisch: „Die Verwaltung hätte sich mal Gedanken machen müssen, wie man das über die Bühne bekommt – der Investor hat jetzt Schaden erlitten.“ Dennoch: Der erneuten Auslegung mit den Gutachten stimmte der Ausschuss am Ende geschlossen zu. „Uns bleibt ja auch nichts anderes übrig“, befand Brandt.

Dass man dem Investor verwaltungsseitig keine Steine habe in den Weg legen wollen, beteuerte wiederum Bahrenburg. „Deswegen haben wir ja auch den vorhabenbezogenen B-Plan.“ Ohnehin gehe es in einem solchen förmlichen Verfahren genau darum, mit den Stellungnahmen zu arbeiten. „Die sind eingegangen, die gilt es abzuarbeiten – und zwar über das Vorlegen eines Gutachtens. Das ist der rechtliche Rahmen, den wir als Kommune einhalten müssen.“ Und der Gemeindedirektor beteuerte einmal mehr: „Für die Anwohner entstehen durch die Wohnbebauung keine Nachteile.“