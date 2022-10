Hausbrand in Rotenburg - niemand verletzt

Ein Feuerwehrmann versucht, das Dach zu öffnen, um besser an den Brandherd zu gelangen. © Guido Menker

Großer Einsatz am Dienstagmorgen um kurz nach 10 Uhr für die Rotenburger Feuerwehr: An der Straße Im Teich in der Kreisstadt ist ein Brand in einem Wohnhaus mit Flachdach ausgebrochen.

Rotenburg – Die gute Nachricht kommt von der Polizei vor Ort: „Alle Personen konnten das Haus rechtzeitig verlassen, es gibt keine Verletzten.“ Der Sachschaden allerdings „dürfte beträchtlich sein“, fügt der Beamte hinzu, während die Feuerwehr mit Unterstützung der Drehleiter alles daran setzt, die Flammen zu löschen. Vor allem aus dem Dach heraus qualmt es so stark, dass das Feuer sogar in der Innenstadt zu riechen ist.

In Rotenburg brennt ein Haus, die Feuerwehr hat Mühe, die Flammen zu löschen. Die Rauchentwicklung ist stark. © Guido Menker

„Zu der Ursache können wir noch gar nichts sagen“, erklärt der Beamte der Polizeiinspektion Rotenburg. Man gehe zunächst davon aus, dass das Feuer in der Einliegerwohnung entstanden ist. Mehr sei nicht bekannt. Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt ist, muss unter Atemschutz versuchen, den Brand zu löschen. Erst im Laufe des Tages ist mit weiteren Informationen zu rechnen.