Großbrand in Ahausen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die in Brand geratene Trocknungsanlage. © Feuerwehr

Ein Großbrand bei einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Hellweger Straße in Ahausen hat in der Freitagnacht die Feuerwehr in Atem gehalten.

Ahausen – Wie Alexander Schröder, Sprecher der Rotenburger Kreisfeuerwehr mitteilte, war dort um kurz nach 1 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache eine Holzhackschnitzeltrocknungsanlage in Flammen aufgegangen. Besonders brisant: Die Anlage stand direkt an einer Halle, in der zahlreiche Maschinen und Geräten gelagert wurden.

Als die alarmierten Feuerwehren aus Ahausen, Hellwege, Eversen, Sottrum, Rotenburg und Unterstedt an der Einsatzstelle eintrafen, stand die Trocknungsanlage bereits in Vollbrand. „Umgehend musste ein umfangreicher Löschangriff mit mehreren C-Rohren unter Atemschutz eingeleitet werden“, so Schröder. „Parallel galt es, die Nachbarhalle in Form einer Riegelstellung zu schützen. Gleichzeitig musste eine Wasserversorgung zu mehreren Hydranten in der Umgebung aufgebaut werden.“

Durch das zügige Eingreifen und die schnellen Löschmaßnahmen blieb die Nachbarhalle von den Flammen verschont. Im späteren Verlauf musste die Trocknungsanlage mit einem Bagger auseinandergenommen werden, um an alle Glutnester heranzukommen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Gegen 2.35 Uhr konnte dann auch „Feuer unter Kontrolle“ gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich schließlich noch bis in die frühen Morgenstunden hin.