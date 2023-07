Gottschalchs Leidenschaft: Der Rotenburger Abiturient und die KI

Von: Andreas Schultz

Das Ratsgymnasium in Rotenburg lässt Josua Gottschalch hinter sich: Zur Abschlussfeier gab’s ein Zeugnis mit einem Schnitt von 1,0. Er wird sich künftig der Arbeit mit Künstlicher Intelligenz widmen, zunächst in einem Bremer Start-up. © Schultz

Mit 14 Jahren studiert er neben der Schule Informatik, mit 16 Jahren steigt er in ein Software-Start-up ein: Josua Gottschalch lebt ein Leben für die Ergründung Künstlicher Intelligenz. Jetzt hat der 18-Jährige auch sein Abi in der Tasche.

Rotenburg – Als Künstliche Intelligenz (KI) sich Anfang des Jahres per Chat GPT vermehrt ins Gespräch brachte, war das für Josua Gottschalch keine große Überraschung. Schon als Jugendlicher war der Funken von der Technologie auf ihn übergesprungen. Seit seinem 16. Lebensjahr arbeitet Gottschalch im Themenfeld KI – eine früh einsetzende Leidenschaft, die ihn voraussichtlich noch lange begleiten wird. Das zeichnet sich schon jetzt ab, dabei hat der 18-Jährige gerade erst sein Abitur am Rotenburger Ratsgymnasium abgelegt. Mit einem Schnitt von 1,0.

Wer Gottschalch reden hört, könnte meinen, dass es sich bei dem glatten Einser-Abi um eine Nebensache handelt. Vielleicht liegt das einfach daran, dass der junge Mann bereits früh ins Berufsleben gestartet ist: Mit 16 Jahren heuert er mit ein paar Stunden pro Woche bei der Bremer Software-Firma „JUST ADD AI“ an. Der Titel der GmbH bedeutet vereinfacht ins Deutsche übersetzt etwa: „Einfach KI hinzufügen“. Verbirgt sich dahinter schon ein Erfolgsrezept für Gottschalchs Leben?

Die KI übernimmt das Lästige

Vielleicht. Aber nicht nur für das Seine. „Was man in der Informatik machen kann, hat enorme gesellschaftliche Einflüsse“, sagt der 18-Jährige. Künstliche Intelligenz könne umfassende positive Veränderungen herbeiführen. „Sie kann viel Arbeit abnehmen, ohne sie jemandem wegzunehmen. Lästige Tätigkeiten, die eh keiner machen will. Damit hat jeder mehr Zeit für bessere, sinnvollere Aufgaben“, schätzt der Abiturient ein. Dokumente auswerten, Datensätze aus handgeschriebenen Texten filtern – „alles, was repetitiv ist“, sagt Gottschalch.

Die Begeisterung für dieses spezielle Feld innerhalb der Technik erwacht vor einigen Jahren beim Anschauen von Youtube-Videos. Den Inhalt kann der Brockeler nicht mehr genau wiedergeben, klar ist nur, dass es inhaltlich um Beispiele für das Können von KI geht. „Ich weiß noch, dass es völlig unverständlich für mich war, wie so etwas funktionieren kann. Aber irgendwer musste das ja programmiert haben, dachte ich“, erinnert sich Gottschalch. Er will dem auf den Grund gehen, sein Wissenshunger ist geweckt.

Inzwischen ist der 18-Jährige „Junior AI Engineer“. Mit Ingenieur für Künstliche Intelligenz übersetzt er seine Berufsbezeichnung in dem Bremer Start-up-Unternehmen. „Das heißt, dass ich Probleme mithilfe von KI löse. Und das ,Junior’ bedeutet, dass es Potenzial gibt, Luft nach oben“, sagt Gottschalch und lächelt.

Projekte sollen Unfälle und Betrug verhindern

Die Firma kümmert sich um die Umsetzung vieler Projekte, darunter auch solche aus öffentlicher Hand. „Da geht es um sehr coole Sachen mit Mehrwert“, findet Gottschalch. Ein Vorhaben hat das Ziel, Straßenbahnen das autonome Fahren beizubringen – aber nur bis zu einem gewissen Grad. „Sie sollen die Fahrer nicht ersetzen, aber zumindest tote Winkel beobachten und Fahrradfahrer im Blick behalten“, erklärt der 18-Jährige. Letztlich seien viele Unfälle, auch solche mit tödlichem Ausgang, darauf zurückzuführen, dass der Mensch am Steuerpult für einen Moment von genau diesen Dingen abgelenkt ist.

Eines der Produkte, an denen der Brockeler selbst gerade arbeitet, nennt sich „Bill Radar“. Das Programm soll für Krankenkassen Rechnungseingänge überwachen, die aus Richtung der Krankenhäuser kommen. Die Arbeitshypothese: Einige Hospitale würden teils Rechnungen erstellen für Leistungen, die nie erbracht worden sind – und das mit System. Die KI des Rechnungs-Radars, wie das Programm wohl übersetzt heißen würde, „stellt fest, wo die Fälle liegen, und meldet diese an den Medizinischen Dienst“, erklärt Gottschalch. Der Begutachtungsdienst könne auf dieser Grundlage Rückerstattungen feststellen. „Das ist ein wichtiges Projekt“, sagt Gottschalch mit Blick auf das deutsche Kassensystem.

Erst das Studium, dann das Abitur

In die Arbeit ist er direkt nach Schulabschluss gestartet. Vollzeit in dem Bremer Start-up ist eine Erfahrung, die der Abiturient gerade sammelt. Eine weitere hat er schon gemacht, denn ein bisschen Studium hat er schon hinter sich. Vom 14. bis ins 16. Lebensjahr ist er an der Uni Hamburg eingeschrieben, natürlich im BA-Studiengang Informatik. Rund acht Stunden pro Woche studiert er in dieser Zeit neben der Schule. Anfangs fährt er noch zur Uni, doch Corona sorgt dafür, dass er viele Angebote digital wahrnimmt.

Während dieses Schülerstudiums sammelt er 24 sogenannte Creditpoints, Leistungspunkte. Das entspricht etwa den Prüfungsleistungen, die regulär Studierende in einem Semester erbringen, nämlich etwa 30 Leistungspunkte. An diesem Vorstudium reizt Gottschalch die Möglichkeit, seiner Leidenschaft KI nachzugehen, aber auch der Kontakt zu Experten und Mitstudenten, die das Interesse für sein Herzensthema teilen. Der Mehraufwand sei durchaus da gewesen, ließ sich aber gut einteilen, erzählt Gottschalch. „Und so habe ich mir selbst etwas Arbeit für später abgenommen“, fügt er hinzu. Sollte er irgendwann ins Informatik-Studium einsteigen, dann stehen die 24 Punkte schon auf seinem Konto.

„Jukunft“ und Zukunft

Trotz Schülerstudium und späterer Nebentätigkeit in der Firma war Zeit für Schule und das Treffen von Freunden, blickt der 18-Jährige zurück. Und auch für das Engagement beim Rotenburger Jugendgremium „Jukunft“ blieb welche. Dort habe er allerdings eher im Hintergrund agiert, beispielsweise Bestellungen erledigt. Ob das nicht auch eine KI hätte machen können? „Ja, vielleicht“, sagt Gottschalch und lacht.

Was die letzte Tätigkeit sein wird, die er vor seiner Rente ausübt, ist schon relativ klar abgesteckt. Zwei Optionen hat der 18-Jährige im Kopf: entweder Forschung in der Informatik, natürlich im Bereich KI. Oder aber Anwendungsentwicklung, „vielleicht selbstständig. Aber dafür brauche ich wohl noch etwas Lebenserfahrung“.