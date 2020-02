Grasberg – Würde Jürgen Christian Findorff von einer Wolke auf „seine“ Region herabblicken, so hätte der Jubilar dieser Tage seine helle Freude – nicht nur, dass nach dem großen Moorkolonisator heute zahlreiche Plätze, Straßen, Kirchen, ja sogar ein ganzer Bremer Stadtteil benannt sind. Nein, auch die Feierlichkeiten anlässlich seines 300. Geburtstags nehmen sich mannigfaltig aus.

Ein ganzes Findorff-Jahr wird, wie der Sprecher des gleichnamigen Aktionskreises Hermann Röttjer am Donnerstag im Grasberger Findorff-Hof vor rund 60 Gästen erläuterte, mit dem Wiegenfest am 22. Februar eingeläutet. Erfreulich viele Menschen und Vereine hätten sich bei der Vorbereitung eingebracht. Oder, wie Bürgermeisterin Marion Schorfmann es in ihrer Begrüßung formulierte: „Hier sitzt heute die geballte Findorff-Kompetenz zusammen.“

Entsprechend opulent ist die Broschüre mit mehr als 70 Veranstaltungen und Aktionen geworden, ähnlich vielgestaltig wie die Meriten des volksnahen Vermessers, Planers und Architekten, der sogar „Sozialarbeiter“ gewesen sei: „Als Streitschlichter kümmerte sich um die Belange der kleinen Leute und wurde dafür respektiert und sogar fast wie ein Heiliger verehrt“, so Röttjer.

Einige Höhepunkte stellte Mitstreiter Richard Henning vor, Vorsitzender des 2015 gegründeten Vereins „Findorffs Erben“. Dazu gehören eine Torfkahnarmada mit dem niedersächsischen Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler als Ehrengast und Festredner, ein Festwochenende an der Hamme mit dem auf 17 Kilometern illuminiertem Hammekanal und ein Festwochenende in Worpswede mit Schirmherr Stephan Weil sowie zahlreiche Gästeführungen, Moorbahnfahrten, Theater auf Platt, eine Wanderausstellung und zahlreiche Vorträge.

Allein sechs davon übernimmt der Historiker Karsten Müller-Scheeßel. Seine 1975 fertiggestellte Dissertationsschrift „Jürgen Christian von Findorff und die kurhannoversche Moorkolonisation im 18. Jahrhundert“ gilt nach eigenem Bekunden als Standardwerk. Lange Jahre vergriffen, wird es zum Jubiläum in leicht überarbeiteter Version in einer Auflage von 1 000 Exemplaren neu aufgelegt. Anstelle der Anmerkungen findet sich im Anhang ein Sach-, Orts- und Namensregister. Außerdem wurde der Text um die aussagekräftigen Schwarz-Weiß-Fotografien des Bremers Hans Saebens ergänzt. Ein Glücksfall, findet auch Verleger Wolf-Dietmar Stock, der sich dank persönlicher Beziehungen die Abdruckrechte gesichert hat. Dass die Dissertation 1975 überhaupt zustande kam, verriet der 80-jährige Scheeßeler, verdanke er zum einen der Gattin. Die habe ihn gewarnt, die schon bei der Diplom-Arbeit geleistete Recherche- und Archivarbeit nicht weiter zu nutzen: „Du wirst es sonst bereuen!“. Zum anderen seinem Doktorvater, der ihm vor seiner Emeritierung eine Jahresfrist gesetzt habe. Die mit Hilfe von Sponsoren finanzierte Neuauflage diene ebenso wie alle anderen Aktionen dazu, „die Erinnerung an dieses Kapitel niedersächsischer Regionalgeschichte wach zu halten“, so Müller-Scheeßel. „Ich habe allerdings den Eindruck, dass der Name Findorff den meisten Schülern hier geläufiger ist als der des Bundesfinanz- oder -umweltministers.“

Die Angst vor der Beschäftigung mit Findorff und dem Moor möchte auch das Projekt „Moorkiepe“ nehmen. Die Initiatorinnen Heike Brüning und Andrea Schwarz stellten eine Materialsammlung vom „Botten“ bis zum „Vatermörder“ vor, die von Schulen und Kindergärten ausgeliehen werden kann, komplett mit Arbeitsblättern zum Kopieren für die betreuenden Pädagogen. „Und mit Torf zum Zerbröseln“, betonte Schwarz. Denn neben dem biologischen, geografischen und geschichtlichen Ansatz solle auch Anfassen oder Theaterspielen gefördert werden.

Wenn es nach dem Willen der Teilnehmer des Arbeitskreises geht, wird der Name Findorff nicht nur regional weiterleben, sondern weit über die Region hinaus getragen – dafür sollen auch zahlreiche Aufkleber und die Sonderedition einer Findorff-Taschenuhr sorgen.

Die zweite Auflage der Findorff-Schrift von Karsten Müller-Scheeßel kann im Buchhandel oder direkt beim Autoren unter der Telefonnummer 04263 / 1813 erworben werden. hey