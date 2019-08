„Die blödere Mannschaft hat verloren“

Aufsteiger TV Sottrum unterliegt trotz Führung gegen Pennigbüttel / Zwei Tore durch Michaelis

+ Matthias Michaelis (l., hier gegen Eike Pupat) drehte im zweiten Durchgang auf, für Punkte reichte es aber nicht. Foto: ntr

Sottrum - Von Nicolas Tréboute. Es lief alles nicht so richtig rund beim Bezirksliga-Auftakt des TV Sottrum. „Wie kann ich denn so einen Ball spielen?“, fluchte der kurz zuvor durchgestartete Lennart Holzkamm mit Blick in Richtung Himmel – halb zum Fußball-Gott, halb zur anderen Hälfte in Richtung seines Mitspielers Steffen Mech. Dieser hatte ihm das Spielgerät in der 75. Minute zu ungenau in den Rücken serviert. Daran lag es zwar nicht, dass der Aufsteiger zu Hause gegen den SV Pennigbüttel mit 2:3 (0:1) unterlag, aber es war sinnbildlich für eine von mehreren Situationen, in denen der Motor der Wieste-Elf merklich stotterte.