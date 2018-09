Archäologen finden Wege: Straßen im Moor sind bis zu 600 Jahre alt

Am Mittwoch können Stellen besichtigt werden

+ © Landkreis Ein Team aus Archäologen des Kreises sowie des Landesamts für Denkmalpflege hat bei Gnarrenburg an mehreren stellen Grabungen durchgeführt und ist auf alte Wege im Teufelsmoor gestoßen. © Landkreis

Gnarrenburg - Welche Wege verliefen in früheren Zeiten durch das Teufelsmoor? Mit dieser Frage hat sich die Kreisarchäologie zusammen mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege beschäftigt und führte dazu Grabungen durch. Interessierte können die Grabungsstellen am Mittwoch von 17 bis 18 Uhr besichtigen, heißt es vom Landkreis in einer Pressemitteilung.