Geschichtspreis des Bundespräsidenten: Auf lokaler Spurensuche in Rotenburg

Von: Tom Gath

Simon Spicher hat die Lebensbedingungen von Flüchtlingen im Barackenlager Hohenesch erforscht. © Gath

Die Körber-Stiftung ehrt zwei Rotenburger Schulprojekte mit dem Geschichtspreis des Bundespräsidenten. Lindenschüler haben sich mit der Vergangenheit der Rotenburger Werke befasst, Simon Spicher vom Ratsgymnasium mit deutschen Kriegsflüchtlingen in Hohenesch.

Rotenburg – Wenn am 27. September in Hannover die niedersächsischen Landessieger des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten geehrt werden, sind gleich mehrere Rotenburger dabei. Die fünfte Klasse der Lindenschule konnte die Jury mit ihrem Film „Wohnen in den Rotenburger Werken in den 1950er Jahren und heute“ überzeugen und einen von 30 Landessiegen einfahren. Als Einzelkämpfer hat sich der Sechstklässler Simon Spicher vom Ratsgymnasium mit den Wohn- und Lebensbedingungen von Flüchtlingen zum Ende des Zweiten Weltkriegs beschäftigt und einen Förderpreis gewonnen.

Heute ist es dort perfekt.

Die Kinder und Jugendlichen sollten das Thema Wohnen an lokalen Beispielen erforschen. So lag es für die Lindenschüler nahe, die Wohnbedingungen bei den Rotenburger Werken zu untersuchen – schließlich leben einige der Förderschüler selbst bei den Werken. So wie Justin, der nach einem Brainstorming letztlich die Idee hatte, sich kritisch mit der Vergangenheit seines eigenen Zuhauses auseinanderzusetzen.

Grausame Zustände bei den Werken in den 1950er Jahren

Denn in den 1950er Jahren glichen die Werke – die damals noch Rotenburger Anstalten hießen – eher einem Gefängnis als einer würdevollen Einrichtung für Menschen mit Behinderung: Große Schlafsäle, an denen die Menschen teils ans Bett gefesselt waren, vom Betreuer ausgewählte Kleidung, auch am Wochenende strikte Weckzeiten, verordnete Ruhe beim Essen, ein verschlossenes Grünes Tor am Eingang, Kerker im Keller und sogar Misshandlungen von Bewohnern. Diese grausamen Zustände haben die Schüler durch das Sichten von Literatur und Bildern sowie mittels eines Zeitzeugengesprächs mit dem ehemaligen Bewohner Klaus Brünjes rekonstruiert.

Die fünfte Klasse der Lindenschule freut sich über die Auszeichnung. Sie hat in einem Videobeitrag das frühere Leben bei den Rotenburger Werken mit heute verglichen. © Gath

„Das war ganz ungemütlich“, ist sich Valentina sicher, während sie in dem Videobeitrag Lagepläne und historische Fotos erläutert. „Heute gibt es aber kein Tor mehr und alles ist besser als früher“, so die aufgeweckte 12-Jährige. Justin geht sogar noch weiter: „Heute ist es dort perfekt“, findet der 15-Jährige. Zwar müsse man immer noch sein eigenes Bett ausschütteln, „aber es ist nicht mehr so streng wie früher.“ Die Bewohner können am Wochenende ausschlafen, leben in Einzelzimmern und dürfen beim Essen reden und Musik hören. Und Schläge sind heute natürlich streng verboten, das wissen die Jugendlichen ganz genau.

Ein weiteres Stück Aufarbeitung

Seit rund 15 Jahren arbeiten die Werke ihre dunkle Vergangenheit der Nachkriegszeit mit wissenschaftlicher Begleitung auf. Nach dem Massenmord an Menschen mit Behinderung durch den NS-Staat hat es auch bei den Werken noch Jahrzehnte gedauert, bis sich eine Haltung durchgesetzt hat, „die den Menschen über seine Persönlichkeit und seine Fähigkeiten definiert, nicht über seine Defizite“, wie es auf der Internetseite der Werke heißt.

Auf der Abschlussfeier der Lindenschule zeigen die Schüler nun ihren Film und steuern so einen eigenen Beitrag zur Aufarbeitung bei. Und von dem Preisgeld in Höhe von 500 Euro fahren sie noch vor den Sommerferien gemeinsam in den Vogelpark Walsrode.

Deutsche Kriegsflüchtlinge in Rotenburg

Ein paar Kilometer von den Werken entfernt liegt das Gewerbegebiet Hohenesch. Wo heute Ytong Porenbeton herstellt, lebten zum Ende des Zweiten Weltkriegs deutsche Flüchtlinge in einer Barackensiedlung. Simon Spicher vom Ratsgymnasium hat die Lebensumstände dieser Menschen erkundet und offenbar ging es dort etwas humaner zu als bei den Werken: „Es ließ sich dort relativ gut leben, obwohl man weite Wege gehen musste und es kein fließendes Wasser gab. Es war wie eine kleine Stadt“, sagt Simon, der ebenfalls ein Zeitzeugeninterview geführt und sich im Rotenburger Stadtarchiv herumgetrieben hat.

Der Geschichtspreis des Bundespräsidenten Seit mittlerweile 50 Jahren rufen der Bundespräsident und die Körber-Stiftung Kinder und Jugendliche alle zwei Jahre zur historischen Spurensuche auf. Durchschnittlich beteiligen sich rund 5 000 junge Menschen an dem Wettbewerb und forschen zu ihrer eigenen Lokal- oder Familiengeschichte. „Forschendes und entdeckendes Lernen“ heißt das Prinzip des Geschichtswettbewerbs. Dadurch sollen sie ermutigt werden, „sich auch über den Wettbewerb hinaus zu aktuellen Debatten zu positionieren und Diskussionen über den Umgang mit der eigenen Vergangenheit vor Ort anzustoßen“, schreibt die Körber-Stiftung.

Das Kapitel seiner schriftlichen Arbeit zum historischen Kontext hat der Sechstklässler mit einer Onlinerecherche erarbeitet. So sollen sich 18 Millionen Deutsche aus dem Osten Europas auf den Weg in das deutsche Kernland gemacht haben, nachdem die Rote Armee ab 1943 den deutschen Angriff zurückschlagen konnte. Wer nicht in einem Lager landete, ist häufig bei Gastfamilien untergekommen, die teilweise zur Aufnahme verpflichtet wurden. „Sowohl die Nazis als auch später die Alliierten haben dafür Richtlinien aufgestellt, um Konflikte zu unterbinden“, erklärt Simon.

Simons Fazit der Recherche

Sein Fazit: „Flüchtlinge kommen ja dauernd nach Deutschland und man sollte sich vor Augen führen, dass es auch Deutschen einmal ganz ähnlich ging.“ Fast vier Monate hat er das Projekt mit der Unterstützung seines Geschichtslehrers Jannik Sievers realisiert – wohlgemerkt neben seinem normalen Schulunterricht.

Die Auszeichnung habe ihn trotz der für sein Alter ungewöhnlich komplexen Arbeit überrascht. Er freut sich nun, gemeinsam mit den Lindenschülern Rotenburg, bei der Preisverleihung in Hannover zu repräsentieren: „Ich finde es gut, dass alle bei dem Wettbewerb mitmachen können. Gerade Menschen mit Behinderung sollten besonders gefördert werden.“