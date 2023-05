Geschichte und Natur zwischen Wittorf und Königshof

Von: Wieland Bonath

Gerhard Blume an einem seiner Lieblingsplätze, der Lehrde, dem Grenzbach ganz im Südosten des Landkreises. © Bonath

Ex-Oberkreisdirektor Gerhard Blume hat seine Jagdflinte mit der Kamera und dem Fernglas getauscht und ist oft in Wittorf und Königshof unterwegs.

Wittorf//Bleckwedel – Gerhard Blume, ehemaliger Oberkreisdirektor des Landkreises Rotenburg und inzwischen 88 Jahre alt, hat sich einen Ruhestand geschaffen, um den ihn viele beneiden. Längst hat der begeisterte Jäger seine Waffen beiseite gelegt. Das Fernglas und der Fotoapparat sind inzwischen die wichtigsten Teile seiner Ausrüstung, der grüne Lodenmantel und die Gummistiefel für die Pirsch sind der leichteren Jacke und den bequemen Lederhalbschuhen gewichen. Aber auf seinen typischen Hut, den Gerhard Blume seit Jahrzehnten trägt, wenn es hinaus in die Natur geht, will der 88-jährige ehemalige Verwaltungschef, der seit Jahrzehnten in Rotenburg lebt, auch heute nicht verzichten.

Um 10 Uhr soll es eigentlich losgehen mit der Rundreise in den südlichsten Bereich des Kreises. Aber bevor Blume seinen Skoda über die Bundesstraße Richtung Visselhövede steuert, zeigt er Trophäen von Reh-, Rot-, Dam-, Schwarz- und Gebirgswild. Eine Passion, die der in Hessisch-Oldendorf bei Hameln aufgewachsene Blume, der sein Abitur im Schiller-Gymnasium der Rattenfängerstadt gemacht hat, schon in jungen Jahren nachging. Heute sind das Relikte einer Waidmann-Vergangenheit, die für ihn beendet ist.

Mit Stolz zeigt Gerhard Blume Fotos und schriftliche Aufzeichnungen seiner Familie, die von ihm akribisch zu Büchern gestaltet wurden. Dazu eigene Tier- und Landschaftsfotos, exzellent in Technik und Qualität. Und auch das sollte nicht vergessen werden: Oft, wenn er beruflich etwas Luft hatte, hat Blume zu Bleistift und Kugelschreiber gegriffen und kleine Tierbilder gezeichnet.

Jetzt aber doch in Richtung Vissel-Stadt – aber vorher ein Stopp an der Sandkuhle am Rand Wittorfs, wo vor mehr als 30 Jahren zwei Schülerinnen bei einem Spaziergang durch Zufall auf Keramikscherben alter Urnen gestoßen waren. Eingeleitet von Dr. Wolf-Dieter Tempel, dem damaligen Leiter der Kreisarchäologie, wurden bei einer Reihe von Grabungen unter anderem ein großer Urnenfriedhof aus der Bronze- und Eisenzeit freigelegt und gesichert. Darüber hinaus eine eisenzeitliche Befestigung aus der Zeit von 500 bis 400 vor Christus, bei der es sich um die nördlichste Wehranlage dieser Epoche in Niedersachsen handelt. Außerdem fand man neben dem Gräberfeld aus der gleichen Periode eine sächsische Siedlung aus dem Frühmittelalter.

Die Ausgrabung Wittorf wurde deutschlandweit unter Archäologen zu einem Begriff. Die Kreisarchäologie hat inzwischen die Grabungen unter Leitung von Grabungstechniker Ingo Neumann im letzten Teilbereich des Friedhofs fortgesetzt. Unterstützt wird er dabei von Michel Harmsen aus Scheeßel aus der elften Klasse der Eichenschule und mit besonderem Interesse für die Archäologie. Für Blume ist die Arbeit natürlich ein paar Fotos wert. Er hat bereits Infos von Dr. Stefan Hesse, Leiter der Kreisarchäologie: „Wittorf ist eine der bedeutendsten Fundstellen im Landkreis. Besonders die kreisförmige Befestigung der Eisenzeit ist für den norddeutschen Bereich von außerordentlicher Bedeutung.“ Erwartet würden auf einer Fläche von sechs Hektar mindestens 400 bis 500 Körpergräber aus der Zeit vom 7. bis 8. Jahrhundert nach Christus.

Kurz nach 11 Uhr. Die Fahrt führt über Jeddingen auf den Königshof, der heute in Besitz der mit ihm befreundeten Familie Lackmann ist. In harten Wintern bringt Gerhard Blume im Wald hinter dem Hof Wildtierfutter aus, um den Tieren zu helfen und um vom Hochsitz aus Fotos zu schießen. Heute gibt es fliegenden Mais nur mal so für den Zeitungsmann.

Weiter geht die Fahrt über holprige Kopfsteinpflasterstraßen, gesäumt von prächtigen alten Eichen, an den Bach Lehrde, seit Jahrhunderten bildet er die Grenze von Regionen. Ein Gewässer, wo sich die Landkreise Rotenburg, Verden und der Heidekreis treffen und das sich durch eine zauberhafte Landschaft schlängelt. Zurück führt der Weg vorbei an dem prächtigen Gerkenhof bei Odeweg im Kreis Verden, es geht über Kirchwalsede, Süderwalsede und Unterstedt nach Rotenburg an die Wiesenstraße zu Blumes Haus am Rande der Wümme-Niederung. Eine echte Natur-Runde mit viel Geschichte.