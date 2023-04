Gemalte Lebensfreude: Ingrid Smolé aus Elsdorf stellt im Agaplesion Diakonieklinikum aus

Von: Lars Warnecke

Ingrid Smolé zeigt eines ihrer Lieblingsbilder. Die positive Energie der Künstlerin spiegelt sich auch in ihren Aquarellen wieder. © Warnecke

Bunte Flure statt tristem Krankenhaus-Flair verspricht eine neue Bilderausstellung im Rotenburger Diako. Die Künstlerin kommt aus Elsdorf.

IRotenburg – Eigentlich, sagt Ingrid Smolé, habe sie als junge Frau Modedesign studieren wollen. In einem Braunschweiger Bekleidungshaus habe sie Einzelhandelskauffrau gelernt – da sei sie auf den Geschmack gekommen. Auch, weil sie selbst immer schon gerne genäht habe. Nur: Ihr Wunsch sollte nie in Erfüllung gehen. „Meinen Eltern fehlte damals einfach das Geld, mich auf eine Modefachschule zu schicken“, erinnert sich Smolé. Heute ist die Ruheständlerin 78 und blickt trotzdem auf ein erfülltes Berufsleben zurück – nicht im Einzelhandel, sondern im Fernamt. Und sich kreativ austoben, das konnte sie auch. Mit dem Pinsel.

Warum sie an diesem Mittwoch im Agaplesion Diakonieklinikum anzutreffen ist? Die Elsdorferin stellt dort aus, hängt gerade die letzten Bilder auf. Fast 40 ihrer Werke – es handelt sich ausschließlich um Aquarelle – haben den Weg in die Werkschau gefunden. Die ist auf dem Flur, der die beiden Haupthäuser miteinander verbindet, zu sehen. Für drei Monate, bis Ende Juni. Ingrid Smolé lässt sich den Stress nicht anmerken, sie sprüht vor Witz und Lebensfreude: „Es gibt nicht nur viele regionale Kartoffeln, sondern auch viele regionale Künstler – und eine von denen bin ich“, sagt sie. Ihre positive Energie, sie spiegelt sich auch in ihren von der Natur inspirierten Aquarellen wider: Leuchtende Landschaften, in denen das Licht aus den Bildern wie Sonnenstrahlen die Räume erhellt, tauchen den Krankenhausflur in ein Meer aus bunten Farben. „Es ist eine richtige Augenweide“, bemerkt ein Arzt im Vorbeigehen. Und eine Patientin findet: „Ohne diese Bilder wäre es doch ganz schön trist.“ Die im Rollstuhl sitzende Frau lächelt. „Genau das soll es ja auch bewirken“, betont die Künstlerin.

Lebensbejahende Motive

Tatsächlich war es im Rotenburger Klinikum schon lange nicht mehr so farbenfroh wie heute. Fanden vor Corona Werkschauen von regionalen Kunstschaffenden dort noch in schöner Regelmäßigkeit statt, war es damit für drei Jahre vorbei. Smolé bricht nun mit dieser Zwangspause. Schon vor zehn Jahren hat sie im Diako ausgestellt – da hatte sie ihren Mann, ein großer Freund und Förderer ihrer Kunst, noch gar nicht lange an den Krebs verloren. Er selbst lag damals in der Onkologie – und war von dem tristen Flair auf der Station nur wenig begeistert. Also bot er an, seine Frau könnte doch einige ihrer Werke dort aufhängen. Nach seinem Tod sollte dies auch geschehen. Wenn nicht in der Onkologie, so doch an publikumsreicher Stelle im Erdgeschoss. Und damals wie heute sind es lebensbejahende Motive, die die Elsdorferin, die Mitte der 1990er-Jahre ihren ersten Malkurs besuchte, für die Ausstellung ausgewählt hat.

Welches Gefühl sich unweigerlich beim Betrachten einstellt: Die Landschaften machen Lust, in die Natur zu gehen, um sich selbst auf Entdeckungsreise zu begeben. Finden dürfte man die Berge, Strände, Moore und die vielen weiteren Schauplätze indes nicht, entspringen sie doch komplett der Fantasie der Künstlerin. „Die Motive, die ich zu Papier bringe, sind quasi in mir“, beschreibt sie den Schaffensprozess. „Ich kann nur das malen, was ich gerade empfinde und vor meinem inneren Auge sehe. Dann lasse ich dem Pinsel freien Lauf.“ Natürlich habe sie auch schon düstere Bilder gemalt – „die schwärzesten habe ich aber zu Hause hängen, die gehören nicht hierher.“

Ob sie sich schon mal in anderen Malstilen versucht habe? „Nein, ich liebe die Aquarellmalerei über alles – denn man weiß beim Mischen der Farben oft nie, welche Effekte am Ende entstehen.“ Das sei eben das Spannende. Und: Könne man sich beim Arbeiten mit Öl immer noch verbessern, sei dies bei Aquarellen nicht möglich. Auch das reize sie an der Technik. „Was steht, das steht – und das ist auch gut so.“