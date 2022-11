Garde übernimmt Bäckerei Brunnen-Müller in Rotenburg

Von: Andreas Schultz

Handschlag bei der Einigung zur Übernahme von Brunnen-Müller durch Garde: Ulrike Peters (v.l.), Corinna Müller-Suszek, Fred Müller von Brunnen-Müller mit Garde-Geschäftsführer Roberto Renzi vor dem Café Vielfalt. © Schultz

Drei der sechs Filialen der Bäckerei Brunnen-Müller in Rotenburg öffnen in den kommenden Wochen als „Garde“ neu. Die Geschäftsführer Corinna Müller-Suszek und Fred Müller haben sich mit dem Verkauf lange schwergetan.

Rotenburg – Der Name Brunnen-Müller wird bis Februar aus dem Rotenburger Stadtbild verschwinden: Die seit 1836 bestehende Bäckerei mit Filialen in Bothel und Scheeßel macht in den kommenden Monaten die Schotten dicht. An drei der sechs Verkaufsstellen übernimmt dafür der Achimer Handwerksbetrieb Garde, den einige schon aus der Fußgängerzone kennen.

Bis diese Zeilen in der Rotenburger Kreiszeitung stehen können, hat es Monate gebraucht. Bereits seit Wochen ist die potenzielle Übernahme Stadtgespräch, Gerüchte machten die Runde. Anfragen dieser Zeitung gab es daraufhin einige; Corinna Müller-Suszek und ihr Bruder Fred Müller, gemeinsam Geschäftsführer des Traditionsunternehmens, wollten allerdings erst über den Inhaberwechsel reden, sobald es harte Fakten gibt. Die gibt es nun: Mit Garde haben Müller, Müller-Suszek und die von beiden als rechte Hand und „dritte Geschäftsführerin“ bezeichnete Ulrike Peters nun die Eckpunkte der Übergabe festgeklopft.

„Darüber haben wir Stillschweigen vereinbart“, sagt Roberto Renzi: Über den Preis für die Übernahme verlieren weder der Geschäftsführer der Achimer Stadtbäckerei noch die anderen drei ein Wort. Wohl aber darüber, was mit den Mitarbeitern geschehen wird: Der Großteil der 68 Verkäufer werde in den Garde-Betrieben aufgehen oder habe schon eine berufliche Alternative gefunden.

Die Mitarbeiter sind auch der Grund, warum es erst jetzt zu einem Pressegespräch kommen konnte: Wenn man sich schon in einem Bericht zum Ende der Marke Brunnen-Müller in Rotenburg äußert, dann erst mit einer Anschlusslösung für die Mitarbeiter, so die Begründung des Geschäftsführer-Duos. „Wir wollten niemanden irritieren“, sagt Corinna Müller-Suszek zu dem nun gebrochenen Schweigen. In der Zeitung das Ende zu verkünden und die Mitarbeiter bis zur endgültigen Entscheidung im beruflichen Schwebezustand zu belassen, sei für sie undenkbar gewesen. An den Menschen, mit denen sie und ihr Bruder seit 1998 zusammengearbeitet haben, liege ihr dafür zu viel. Den Geschäftsführern ist anzumerken: Das Thema ist emotional. „Viele Kunden haben schon davon gehört und sind traurig. Wir seien in Rotenburg doch eine Institution, sagen sie. Das freut uns, macht mit Blick auf den Verkauf aber auch traurig“, sagt Corinna Müller-Suszek.

„Seit 1836“: Mit der Historie des Unternehmens warb die Bäckerei mit Hauptsitz und Produktion an der Harburger Straße in Rotenburg. Neben dem Blick auf die Mitarbeiter war es genau diese Zahl, die die Geschwister lange davon abgehalten hat, überhaupt über eine Geschäftsaufgabe nachzudenken. Letzten Endes kamen aber eine Reihe von Faktoren zusammen, die „bis 2022“ Realität haben werden lassen: die gestiegenen Energiekosten, die geradezu explodierten Rohstoffpreise für einzelne Produkte wie Butter zum Beispiel. Darüber hinaus stand die kostspielige Erneuerung des betriebseigenen Kühlhauses an: 175 000 Euro standen zur Debatte. Mittelfristig wären auch zwei neue Öfen im Preisfenster von 150 000 bis 200 000 Euro sowie die Renovierung des Backhauses notwendig geworden. Die Geschwister wussten: Diese Investitionen würden beide für mindestens zehn weitere Jahre an ihre berufliche Situation binden. „Und einen eigenen Nachfolger werden wir auch dann nicht gefunden haben“, sagt die 57-Jährige und der 55-Jährige nickt. Stress und lange Arbeitszeiten hätten zudem schon die ersten körperlichen Warnzeichen provoziert – jetzt aufzuhören, stellt sich für das Duo als logischer Schluss aus der Gesamtsituation dar. „Im April haben wir das zum ersten Mal ausgesprochen“, sagt Müller-Suszek. Das innere Gefühlschaos in Worte zu fassen, habe es schon leichter gemacht. Dennoch beginnt zu diesem Zeitpunkt das Zittern um die eigenen Mitarbeiter. Mit der Übernahme der Filialen und des Personals durch Garde endet diese Sorge. Dass sich alle Mitarbeiter im Rahmen einer Betriebsbesichtigung im Vorfeld ein Bild vom neuen Arbeitgeber machen konnten – wohlgemerkt, ohne im Vorfeld den Zielort der gemeinsamen Fahrt zu kennen – dürfte vielen den Übergang erleichtern.

Für die Menschen in Rotenburg und Umgebung heißt das, dass sie sich von einigen Dingen verabschieden müssen. So bedeutet die Übernahme zum Beispiel das Aus für die „Schwarze Sau“ und andere Brot-Produkte, die bei Brunnen-Müller einmalig sind. An deren Stelle werden Erzeugnisse treten, die üblicherweise in den bislang 40 Verkaufsstellen von Garde zu finden sind – und über eine große vegane Auswahl verfügen, wie Renzi versichert.

Neben dem Hauptgeschäft an der Harburger Straße verabschiedet sich Garde zudem von den beiden Verkaufsstellen in Scheeßel und Visselhövede. Aus verschiedenen Gründen, wie es heißt. So sei es in einem Fall nicht möglich gewesen, mit dem Vermieter eine Einigung zu erzielen – und für das derzeitige Hauptgeschäft gibt es Pläne, über die die scheidenden Chefs noch nicht sprechen wollen.

Den Betrieb im Café Vielfalt im Wümmepark wird Garde bereits am 15. November übernehmen, die Stelle im E-Center an der Harburger Straße und die in Bothel sollen am 1. Dezember nachziehen. Für die jeweiligen Filialen sind kurze Umbauphasen geplant. Bis ganz offiziell „Garde“-Schilder an den Fassaden hängen und die Scheiben entsprechend beschriftet sind, machen die neuen Geschäftsführer aber noch unter altem Namen weiter: Die rund zwei Monate, bis die Garde-Arbeitskleidung da ist, nutzen sie unter anderem, um das übrige Verpackungsmaterial zu verbrauchen. „So haben wir die Ware von Garde und die Tüten von Brunnen-Müller“, verdeutlicht Renzi – aber alles nur für die Übergangszeit. Spätestens am 1. Februar sollen die Garde-Geschäfte dann auch von außen als solche zu erkennen sein.