Ganz großes Kino: „Musik am Ersten“ in der Stadtkirche

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. „Was geht denn hier ab?“ mag sich mancher gefragt haben, der am Samstagabend an der Rotenburger Stadtkirche vorbeischlenderte. Ovationen, Jubel-Rufe, Pfiffe sind zu hören. Eine Andacht wird es kaum sein. „Starke Männer“ haben zur Reihe „Musik am Ersten“ geladen und zeigen an der Orgel, was sie drauf haben. Gut 90 Gäste, „so viele haben wir selten bei einem Orgelkonzert“, so eine Besucherin, starren auf eine Leinwand im Altarraum.

Dank des Kameramanns Christoph Schöneck von der Orgel-Akademie Stade kann beobachtet werden, was die zwei Organisten oben am Spieltisch des Riesen-Instruments veranstalten. Ob Martin Lehmann aus Klagenfurt bei Bachs Präludium und Fuge in C-Dur tatsächlich schon Testosteron-Gesteuertes liefert, wie es in der Konzert-Ankündigung heißt, mag bezweifelt werden. Das sogenannte „Feuerwehr-Präludium“ wärmt eher unter lodernder Flamme. Wenn sich dann Simon Schumacher zu seinem Kollegen auf die Orgel-Bank gesellt, um mit ihm vierhändig Mozarts Adagio und Allegro auf einer Flötenuhr zum Klingen zu bringen, hat das auch noch nichts mit männlichem Hormon-Schub zu tun. Die „Jungs“ sitzen diszipliniert und brav nebenein-ander, greifen sich auf engstem Raum unter die Arme. Das sieht nett aus und klingt hübsch. Dann steigt die Spannung. „Improvisationen in Form einer cineastischen Suite“ von starken Männern sind angekündigt.

Also Film ab! Martin Lehmann beginnt sein Ouvertüre-Prelude über Batman und Darth Vader gekonnt düster, symphonisch und erwartungsvoll, als sei die Musik in die Orgel hineingeschrieben. Schumacher betritt den Filmset und lässt in seinem Cantilene-Adagio über Winnetou und Rocky den Apachen-Häuptling über karge Hügel reiten während die Silberbüchse Sonnenstrahlen reflektiert und das Pferd in softem Schritt unterwegs ist. Ab und an rockt Silvester Stallone mit verschwitztem Ober-körper dazwischen, eindeutig Hormon geschwängert. Beide Organisten improvisieren freihändig ohne Netz und doppelten Boden, also ohne Noten. Das ist ganz große Kunst.

Wenn Schuhmacher in seinem Scherzo dann James Bond mit Waffe vor die Kamera schickt, dann kommt es zu keiner wilden Schießerei. Testosteron und Adrenalin als filmreifer Cocktail – geschüttelt, nicht gerührt – schlürft sich im satten Orgelsound. Superman alias Lehmann kommt im Finale aus dem Himmel geschossen. Der Musiker gibt alles, scheint selber abzuheben, wenn seine Hände über Tasten fliegen, vor allem auch Füße das Pedal herauf- und herunterjagen. Der Mann zeigt nur noch Haftung auf der Orgelbank, seine Extremitäten schnellen in alle Richtungen. Kraftvolle Akrobatik lässt hier die Orgel vollmundig dröhnen und pulsieren.

Das Publikum starrt ungläubig auf die Kinoleinwand, spendet immer wieder Applaus. Nach diesem Show-Act bedarf es einer Abkühlung. Bachs Fuge in G-Dur beruhigt die Gemüter, auch wenn – so der Programmtext – amerikanisches Publikum dabei regelmäßig mitklatscht. Soweit kommt es in der Kirche zum Glück nicht. Man schreitet zum Finale, in diesem Falle in B-Dur, als Simon Schumacher mit César Francks Allegro maestoso die Tür zu großer französischer Kathedralmusik aufstößt. Nicht reißerisch, eher edel-bedächtig in Ausdruck und Tempo – das ist nicht Hollywood, das ist französisches Genre – greift Schumacher das Thema auf und schickt es durch Hände und Füße bis es wahrhaft mit majestätischem Gestus im Kirchenraum verhallt.

„Es ist erfrischend, dass sich das Weltliche mit dem Kirchlichen so wunderbar vereint. Und am Ende klingt sogar die Karibik durch“, schwärmt ein Zuhörer und meint damit die Zugabe im fliegenden Wechsel der Organisten. Ausgelassener ist eine Zuhörerin: „Ich bin total begeistert.“ Stehende Ovationen, Pfiffe, Jubelrufe. So oder so, das war ganz großes Kino.