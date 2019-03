Futuristisch

Eichenschüler feiern mit „Bretter, die die Welt bedeuten“ Premiere

+ Im Stück stoßen die Forscher in 200 Jahren auf einen verlassenen Theatersaal. Foto: hey

Scheeßel – Die fünf futuristischen Forscher in den weißen Ganzkörperanzügen, die mit ihren Scannern den Theatersaal an der Fuhrenstraße abscannen, stellen fest: Hier wurde vor mehreren 100 Jahren Theater gespielt. Mit der Handlung des Stücks „Bretter, die die Welt bedeuten“ von Jean-Paul Alègres, das an der Eichenschule gerade den letzten Feinschliff für die Premiere am kommenden Montag im neuen Theatersaal erhält, hat Spielleiter Martin Crome für den zwölften Jahrgang einen Volltreffer gelandet. „Es geht um Theater – um Schauspieler, die ihr Stichwort vergessen, um Szenen, die sich verselbstständigen, und eben um die Forscher der Zukunft, die auf ein altes Gebäude stoßen, um festzustellen, dass es sich um einen Theatersaal handelt“, so der Musik- und Theaterlehrer. Das Staunen der Abiturienten ist sogar echt – auch wenn angesichts der modernen Technik keiner an „archaisch“ denkt. Vielmehr ist es die Bauweise, die von den Akteuren ein Umdenken erfordert. „Man muss ganz anders sprechen“, erzählt Lara Hay, eine der Forscherinnen aus der Szene eben, die seit der fünften Klasse im Internatssaal agiert hat, „statt von der Bühne herunter hinauf ins Auditorium – das ist schon gewöhnungsbedürftig.“