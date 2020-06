Für ein halbes Jahr in den Irak

Bürgermeister Andreas Weber übergibt das Rotenburger Ortsschild an Oberstleutnant Maik Münzner. Der Kommandeur des Jägerbataillons 91 geht im Juli mit 80 Soldaten in den Irak-Einsatz. Foto: Menker

Rotenburg – Das Ortsschild ist ein starkes Symbol. Es lässt die Soldaten den Rückhalt aus der Bevölkerung spüren und sie gestärkt in den Einsatz gehen. Davon ist Oberstleutnant Maik Münzner, Kommandeur des Rotenburger Jägerbataillons 91 und Standortältester in der Lent-Kaserne, fest überzeugt. Zusammen mit 80 Soldaten steht für Münzner von Juli an ein Auslandseinsatz im Irak auf dem Dienstplan. Ein halbes Jahr ist dafür vorgesehen. „Es ist die erste Bataillonsaufgabe im Einsatz für den jüngsten Verband in meiner Brigade“, sagt Oberst Christian Freuding als Kommandeur der Panzerlehrbrigade 9. Eine Aufgabe, die bei diesem Bataillon „in den allerbesten Händen ist“, so Freuding.

Eigentlich würde es einen Abschiedsappell geben. Daran ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht zu denken. Also lädt Bürgermeister Andreas Weber (SPD) Freuding, Münzner sowie Hauptmann Janis Weißheit, Major Christian Ullrich und den Oberstabsfeldwebel Ingo Mattick ins Rathaus ein, um ihnen stellevertretend für die 80 Soldaten das Ortsschild der Kreisstadt zu überreichen und ihnen für den bevorstehenden Einsatz das Beste zu wünschen.

„Es ist kein Kampfeinsatz, sondern es handelt sich um eine Ausbildungsmission“, unterstreicht Maik Münzner das, worauf man sich etwa ein Jahr lang intensiv vorbereitet habe. Und das unter erschwerten Bedingungen, die Münzner als besondere Herausforderungen bezeichnet. Dieser habe man sich angepasst – und zwar „ohne Abstriche“ zu machen. Janis Weißheit sagt, er gehe mit gesundem Respekt an die Aufgabe heran, fühle sich allerdings bestens vorbereitet. Genau das sei allen 80 Soldaten dann auch mit einem Zertifikat bestätigt worden. Doch die Soldaten tragen nicht allein die Last dieses Einsatzes, erklärt Weißheit. Daher erwähnt er auch die deutlichen Belastungen für die Familien, die hinter ihnen stehen. „Auch die Familien müssen darauf vorbereitet werden, viele private Dinge sind zuvor zu regeln.“ Das Jägerbataillon betreut die Angehörigen über die Familien-Betreuungsstelle, um „die Härten und Entbehrungen abzufedern und aufzufangen“, erklärt Münzner.

Es wird ein Einsatz unter ganz besonderen Bedingungen. Darauf weist Christian Freuding hin. Einerseits habe man es auch im Irak mit Corona-bedingten Einschränkungen zu tun, andererseits habe sich der Auftrag inhaltlich verändert. Mehr noch: Er befindet sich in einem stetigen Veränderungsprozess, an dem die Soldaten selbst beteiligt sein werden und auf den sie sich immer wieder aufs Neue einzustellen haben. Im Klartext: Es geht nicht mehr um die Grundausbildung der irakischen Soldaten, sondern darum, die Führer der einheimischen Sicherheitskräfte soweit auszubilden, dass diese das neu erworbene Wissen wiederum an ihre Soldaten weitergeben können. Hilfe zur Selbsthilfe – „so kann man das sagen“, erklärt Maik Münzner auf Nachfrage. Die Soldaten kommen in entsprechenden Ausbildungsbereichen zum Einsatz. Und zwar an drei Standorten in Erbil (Nordirak) sowie in Bagdad und Taji im Zentralirak. Nach ihrer Ankunft müssen die deutschen Soldaten für zwei Wochen in Quarantäne. Je nach Lage werden die 80 Mann nach und nach verlegt. Die Reihenfolge steht fest, nicht aber der jeweilige Zeitpunkt. „Aber wir stehen bereit, die Kameraden haben ihre Ausrüstung, sind vorbereitet und sitzen quasi auf gepackten Koffern.“ Münzner selbst auch, für den es das erste Mal in den Irak geht. Für einige der ausgewählten Soldaten ist es allerdings der erste Auslandseinsatz überhaupt.

Die neue und sich nahezu täglich ändernde Auftragslage vor Ort gehe, so Freuding, auf eine Bitte der Iraker zurück. Und so geht es dort nun in eine Phase der taktischen Ausbildung der Vorgesetzten – bis hin zu Fragen der Verwaltung. Das Ganze sei „eingebettet in unsere Allianz“, so Freuding weiter. Er betont, dass diesen Prozess jeder Soldat mitgestalten könne.

Was erwartet die Kameraden aus dem Jägerbataillon 91? Wie ist die Lage vor Ort? „In Erbil haben wir es mit einem normalen städtischen Leben zu tun, wie wir es aus Rotenburg auch kennen“, weiß der Oberst zu berichten. In Bagdad sei man noch nicht soweit auf dem Weg der Normalisierung.

Bürgermeister Andreas Weber bringt an diesem Morgen seine Dankbarkeit im Namen der Rotenburger zum Ausdruck. „Wir können wirklich sehr froh darüber sein, eine derart gut ausgebildete Bundeswehr zu haben, die in der Lage ist, solche Aufträge wahrnehmen zu können. Das Jägerbataillon 91 hat in den vergangenen fünf Jahren wirklich gute Arbeit geleistet.“ Diesen Ball nimmt Maik Münzner gerne auf: „Die Beziehung der Soldaten zur Stadt Rotenburg sind hervorragend.“ Er gehe nicht zuletzt deshalb mit einem guten Gefühl in den Irak. Und das Rotenburger Ortsschild werde nicht nur im Irak, sondern nach der Rückkehr auch in der Rotenburger Kaserne einen würdigen Platz bekommen. Diese heißt dann allerdings nicht mehr Lent-, sondern Von-Düring-Kaserne. Ihre Umbenennung ist für den kommenden Montag vorgesehen.

Von Guido Menker