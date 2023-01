Freiheit trägt Kluft: Randy Spur und Lasse Pichner über die Walz

Von: Andreas Schultz

Randy Spur und Lasse Pichner bereisen als Wandergesellen die Welt – zumindest ist das der grobe Plan. Im ersten Jahr geht die Walz nicht über deutsche Grenzen hinaus. Derzeit arbeiten sie für Cordes Holzbau in Waffensen. © Schultz

Eine Erfahrung fürs Leben: Die Wandergesellen Randy Spur und Lasse Pichner, die derzeit bei Cordes Holzbau in Waffensen arbeiten, erzählen von der Walz

Waffensen – Welcher Zimmerer hat schon Gelegenheit, einmal an einer Holzachterbahn Hand anzulegen? Besondere Arbeiten wie diese machen für Randy Spur und Lasse Pichner Teil des Reizes aus, als Wandergesellen unterwegs zu sein. Mindestens die nächsten sechs Wochen werden sie bei Cordes Holzbau in Waffensen beschäftigt sein. Wir haben mit dem Duo über die Tradition der Walz gesprochen.

Das Gespräch mit der Kreiszeitung startet am Abend, kurz nachdem beide nach sieben Stunden Fahrt aus dem Sprinter hüpfen: Spur und Pichner waren „auf Montage“ – Einsatzort in der vergangenen Woche war die Holzachterbahn „Mammut“ im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn. Instandhaltung im Freizeitpark: Das ist für beide „mal was anderes“: Die Zimmerer auf Wanderschaft sind eher Arbeiten gewöhnt, die zwischen dem Bau von Carport, Dachstuhl und Holzhaus rangieren. Da kommt ihnen die Walz zugute: Man lernt Techniken aus anderen Betrieben und Ländern. Ob das jetzt die Mammut-Instandhaltung ist oder der Blockhüttenbau in Kanada.

Randy Spur kommt aus Eberswalde, nordöstlich von Berlin; Lasse Pichner aus Lübeck – „schönste aller Hansestädte“, sagt der Geselle und lacht. Beide sind von Beruf Zimmermann und 24 Jahre alt. Seit vier Monaten sind sie auf der Walz – und das macht was mit einem. Denn die Walz, das stellen beide klar, dient neben dem Lernen der Techniken von anderen Meistern auch der Charakterbildung. „Frag einfach nach, in der Regel wird man dir helfen“, ist eine der wesentlichen Lehren, die Spur allein aus der kurzen Anfangszeit zieht. Dass Menschen helfen, ist gut – immerhin sind Wandergesellen vielfach darauf angewiesen.

An sich sind wir obdachlos.

Maximal vier Monate reisen, maximal sechs Monate arbeiten in einem Betrieb – so lässt sich der Wechsel der Walz grob zusammenfassen. Ist der Plan für die nächste Reise gefasst, heißt es: Daumen raus. Irgendwer wird das Duo schon in die entsprechende Richtung mitnehmen. „Per Anhalter fahren klappt am besten in kleinen Gruppen“, berichtet Pichner aus Erfahrung. Ähnlich sieht es mit der Unterbringung auf der Reise aus – oft treffen die Gesellen in Bars auf Menschen, die spontan einen Schlafplatz stellen. Eine weitere Möglichkeit bieten die Anlaufpunkte der Gesellenvereinigung, die vielfach von Gesellen betrieben werden, die selbst mal auf Wanderschaft waren. Und wenn mal gar nichts geht, dann kommt der Schlafsack aus dem Beutel und wird an einem trockenen und stillen Plätzchen unter Bäumen abgelegt. Auch das kommt vor. „An sich sind wir obdachlos“, stellt Spur zur Reisezeit klar.

Sobald die Gesellen die Arbeit für mindestens sechs Wochen in einem Betrieb aufnehmen, ist in der Regel auch die Unterbringung für diese Zeit geklärt: Bei Cordes Holzbau hat das Duo das Glück, dass der Betrieb das Prinzip Walz unterstützt – und daher eine kleine Wohnung bereitstellt.

Spur und Pichner gehören der gleichen Gesellenkooperation an: der Vereinigung der rechtschaffenen fremden Zimmer- und Schieferdeckergesellen. Ihre schwarze Kluft zeichnet sich durch Hut mit Krempe, Jacke, Hose, weißes Stauden-Hemd und der „Ehrbarkeit“ aus – ein Binder, der die Zugehörigkeit des Gesellen zu einem Schacht anzeigt. In diesem Aufzug fällt das Duo natürlich auf – das wiederum geht damit einher, dass Fremde Fotos von ihnen machen. Ein Journalist knipst vor ein paar Wochen ein paar Bilder von den beiden beim Daumenraushalten, er hat natürlich vorher gefragt. Aber viele Mitmenschen halten den beiden auch unangekündigt die Handykamera vor das Gesicht – unschön finden sie das. „Dabei müsste man nur fragen, dann wäre alles in Ordnung. Aber das scheint man einfach verlernt zu haben“, bemängelt Pichner.

Drei Jahre und einen Tag reisen und arbeiten Wandergesellen. Dafür dürfen sie weder Frau noch Kinder, Schulden oder Vorstrafen haben, so lauten die Regeln. „Man darf sich also nicht irgendeiner Verantwortung entziehen“, fasst Pichner zusammen. Darüber hinaus sollen Wandergesellen nicht älter als 30 Jahre sein, und sie dürfen sich ihrem jeweiligen Heimatort nicht näher kommen als 50 Kilometer. Sie sind auf sich gestellt und verzichten auf vermeintliche Annehmlichkeiten wie das Smartphone. „Das entschleunigt unglaublich“, stellt Pichner fest. Durchschlagen könne man sich auch ohne internetfähige Geräte. So funktioniert die Navigation quer durch Deutschland auch ganz bodenständig mit dem guten alten Straßenatlas. Genau wie das einfache Ansprechen, wenn man Unterstützung braucht. Das war das erst mal eine Umstellungssache, gesteht Spur. Ganz ohne Kommunikation mit der Heimat geht es aber auch nicht – und so schickt Pichner etwa einmal im Monat eine E-Mail mit einer Zusammenfassung der Geschehnisse nach Hause, sobald er Zugriff auf einen Desktop-Rechner hat.

Ja, die Gesellen ziehen die Blicke auf sich, die traditionelle Kleidung hat diese Wirkung auf Außenstehende. Auch wenn das Outfit althergebracht ist – aus der Zeit gefallen ist die Gesellenwanderung deswegen noch lange nicht, findet das Duo. Spur setzt Bezüge zu aktuellen Erscheinungsformen der Wanderreise: „Im Prinzip ist das ja wie work and travel – nur halt für drei Jahre. Aber davon sollte sich niemand abschrecken lassen. Die Zeit vergeht wie im Flug“. Für Pichner ist die Angelegenheit ohnehin eine zeitlose: Zu arbeiten, um zu reisen, reisen, um neue Arbeit zu finden und etwas über Welt, Leben und Handwerk zu lernen: „Das kann unfassbar viel nützen“.

Die Welt steht beiden offen, zumindest ab Wanderjahr zwei. Das erste Jahr spielt in Deutschland – erst danach öffnet sich für Mitglieder des Schachts die Möglichkeit der Auslandsreise. Wohin es noch geht, weiß keiner der beiden, aber sie schätzen schon jetzt die Freiheit der spontanen Entscheidung über den nächsten Zielort. „Man sieht Orte, die man sonst nie angesteuert hätte“, sagt Pichner. Japan, Australien, Kanada: Das Potenzial ist groß – gleichzeitig wäre für ein entsprechendes Flugticket zu sparen angesagt, denn übers Meer lässt sich schwerlich trampen. So schlecht der Fachkräftemangel für die Betriebe ist, umso besser ist er für die Wandergesellen. Denn, so Pichner: „Im Augenblick haben wir eine echte Luxussituation. Wir finden überall Arbeit, gar kein Problem“.