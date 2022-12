Fred Krüger ist der Weihnachtsmann aus Rotenburg

Kinder müssen jetzt stark sein oder weggucken, denn die Identität des Weihnachtsmanns ist gelüftet: Fred Krüger war unter anderem schon bei der Weihnachtsfeier der Mistböcke und -bienen als Santa dabei. Natürlich inklusive Weihnachtsbuch. © Heinz Gehnke

Das Leuchten in den Kinderaugen treibt ihn an: Der Rotenburger Fred Krüger liebt es, in die Rolle des Weihnachtsmanns zu schlüpfen.

Rotenburg – Bumm. Bumm. Bumm: Mit langen Pausen klopft es dumpf an der Haustür. Aus der Stube richten sich erwartungsvoll Kinderblicke in Richtung Eingang. Als die Eltern öffnen und kurz darauf ein Mann in rotem Mantel und weißem Bart im Wohnzimmer steht, scheinen die Augen der jüngsten Anwesenden beinahe zu leuchten. Dieser Effekt ist einer der Gründe, warum Fred Krüger in der Adventszeit kostümiert vor die Haustür geht: Der Rotenburger ist passionierter Weihnachtsmanndarsteller.

„Das Klopfen muss man schon draufhaben“, sagt der 56-Jährige. Der Auftritt ab der Haustür, über den Flur bis ins Wohnzimmer ist für ihn so etwas wie der Klassiker. Aber auch abseits der beheizten Stube ist der Polizist in der Rolle des Santa unterwegs. Man trifft ihn auf Betriebsfeiern und gelegentlich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Wie er zu seinen Aufträgen kommt? „Meistens über Mundpropaganda. Jemand hat mich im Kostüm erlebt und empfiehlt mich“, erzählt der Wahl-Rotenburger.

Viele kennen ihn als den freundlichen Kontaktbeamten der Polizei: Hinter Bart und Mütze versteckt sich Fred Krüger. © Schultz

Für Krüger beginnt das Hobby vor mehr als zehn Jahren mit einem Gefallen für Nachbarn. Er soll die Bescherung für eine Familie mit Kindern aufwerten, besorgt sich vorher ein eher günstiges Kostüm. 13 Deutsche Mark kostet der Mantel damals, dazu passend Bart und Mütze – alles nicht vom oberen Ende der Preisliste. Kindern mache das aber nichts aus. „Für die ist trotzdem klar: Da kommt jetzt der Weihnachtsmann.“ Zumindest für die meisten: Beim ersten Auftritt stellen sich bei dem Jüngsten aus dem Publikum Zweifel ein. „Mann, das ist doch Fred!“, ist der Junge überzeugt, als er die Armbanduhr am Handgelenk des Darstellers wiedererkennt. Mutter und Schauspieler können mit vereinten Kräften vom Gegenteil überzeugen – „aber seither nehme ich die Uhr vorher ab. Das war schon ein Schockmoment“, sagt Krüger rückblickend und schmunzelt.

Seither hat sich einiges getan: Inzwischen ist Krüger mit einem hochwertigen Kostüm unterwegs: Der abgesetzte Plüschsaum des Mantels und seine goldenen Verzierungen haben es dem Schauspieler besonders angetan, die gläserlose Nickelbrille und der breite, schwarze Gürtel runden das Bild ab. Apropos „runden“: Auch ein Umspannbauch ist Teil des Kostüms – seitdem ein Gast den Weihnachtsmann während einer Feier auf die fehlenden Pfunde hingewiesen hat, ist das Zusatzpolster nicht mehr wegzudenken. Positiver Nebeneffekt: Der Polizist versaut sich auf diese Weise nicht die Ergebnisse des Dienstsports.

Die Rute gibt es bei mir nicht. Ich bin ein lieber Weihnachtsmann.

Ebenfalls zur Ausrüstung gehört das sogenannte Weihnachtsmannbuch: ein umfunktioniertes Fotoalbum, das Krüger um funktionelle Leuchtelemente ergänzt hat. So lassen sich auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen Notizen zu den in der Regel braven Geschenkeempfängern handhaben. Damit der Weihnachtsmann auch Bescheid weiß, wo der Schuh bei den Kleinen drückt oder was man mal ausdrücklich loben kann, gibt es ein Vorgespräch mit den Eltern. Das Destillat dieser Erkenntnisse landet auf einem Notizzettel, der wiederum in einer Klarsichthülle in der Mappe. Oft hat er auch den Wunschzettel parat, den die Kleinen an den Weihnachtsmann geschickt haben. Santa weiß über die Wünsche und das Ergebnis der Mathearbeit Bescheid und nutzt dieses Wissen, um die Illusion des umfassend informierten Nordpolmannes zu festigen. Solche Informationen zu nutzen, um den Willen der Eltern durchzusetzen, ist für Krüger allerdings tabu: Der Weihnachtsmann sei kein Werkzeug zur Erziehung, macht er deutlich. Eine Drohkulisse mit Hilfe einer Rute zu schaffen – das mag zwar für manche zum traditionellen Weihnachtsmann dazugehören, für Krüger hingegen ist das verstaubt; ein Klischee, das mit seinem Bild vom Weihnachtsmann nicht in Einklang zu bringen ist: „Die Rute gibt es bei mir nicht. Ich bin ein lieber Weihnachtsmann“, sagt Krüger entschlossen.

Neben der klaren Einstellung zur Rute und zur Nichtzuständigkeit in Sachen Erziehung hat sich der Rotenburger im Laufe der Jahre weitere Regeln gegeben. Eine davon ist, dass er nicht in Wohnzimmern auftritt, in denen der Kamin brüllende Hitze verbreitet – schon ohne Feuer ist es unter Mütze, Perücke, Kunstbart und Mantel warm. Die Nervosität allein reiche dann, um ordentlich ins Schwitzen zu kommen – ja, auch ein Weihnachtsmann hat mal Lampenfieber. Außerdem gehört zu den Faustregeln, dass die Kinder die Geschenke in Ruhe auspacken, sobald der Weihnachtsmann weg ist. Und: Geschenkesäcke sind in der Regel durch die Eltern vorgepackt – und zwar gegen den Trend zu mehr Geschenken mit einer geringen Stückzahl.

Faszination erzeugen, Freude bereiten, Kinder und Erwachsene auch mal überraschen: Darum geht es Krüger in seiner Rolle. So führt es ihn nicht nur an Heiligabend in die Wohnzimmer von Familien mit Kindern, auch auf adventlichen Betriebs- und Vereinsfeiern war er schon als Bartträger zu sehen. Gelegentlich führt Santas Weg auch mal auf einen Weihnachtsmarkt, wo er sich unter die Menschen mischt und in seiner Rolle selbst geschriebene Geschichten und Gedichte vorträgt. „Es macht mir Spaß, Unerwartetes zu tun. Mich fasziniert, wie Leute auf mich als Weihnachtsmann reagieren“, gibt Krüger zu Protokoll.

Was viele nicht ahnen: Wenn die bärtige Figur zu Heiligabend auf der Türschwelle steht, kann es schon vorkommen, dass die Augen der Eltern noch ein Stück heller strahlen als die der Kinder. Auch Tränen kann es schon mal geben. Kinder unter zwei Jahren hätten meist Angst vor dem bärtigen Mann, der einfach so anders aussieht, als alles, was sie sonst so kennen. Aber auch Tränen der Rührung fließen gelegentlich – „die sieht man dann meist bei den Omis“, erklärt Krüger. „Das ist immer ganz süß.“