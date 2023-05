Autorin Franziska Grillmeier zur Lage auf Lebos: „Zuspitzung der Brutalität“

Die Journalistin Franziska Grillmeier lebt auf der griechischen Insel Lesbos, die viele Geflüchtete von der nahe gelegenen türkischen Küste erreichen. Die Insel und das Lager Moria sind zum Symbol einer gescheiterten Migrationspolitik geworden. Bevor Grillmeier ihr neues Buch in Rotenburg vorstellt, hat sie im Interview über die Situation vor Ort, politische Fehlentscheidungen und mögliche Alternativen gesprochen.

Das Buch mit dem Titel „Die Insel. Ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas" ist im C. H. Beck Verlag erschienen. In ihren Aufzeichnungen schildert Grillmeier detailliert den Alltag von Geflüchteten unter anderem auf der Insel Lesbos, wo sie selber lange gelebt hat.

Frau Grillmeier, Sie verbringen seit 2018 einen Teil Ihres Lebens auf Lesbos. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Ich war damals ursprünglich für zwei Wochen dort, um eine Reportage zu schreiben. Danach habe ich spontan entschieden, als freie Journalistin einen Winter dort zu bleiben, um die Lebenslinien einzelner Menschen über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und zu verstehen, wie sich das Leben auf der Insel anfühlt. Daraus wurden dann bis heute fünf Winter.

Was waren Ihre eindrücklichsten Erfahrungen vor Ort?

Die vielen kleinen Momente, in denen man die Stille zwischen den medialen Höhepunkten ausleuchten kann. Wenn man mit einer Familie neben einem selbst gepflanzten Tomatenstrauch vor ihrem Zelt sitzt und über Gedichte, Fußball oder Liebeskummer redet. Diese Momente sind jenseits des Narrativs des verdreckten Morias. Bei diesem mit Leid behafteten Bild werden die Menschen nie zu Handelnden, sondern bleiben immer Opfer. Dabei überleben sie jeden Tag an diesen Orten, die sie eigentlich nicht willkommen heißen.

Sie lassen im Buch viele dieser Schutzsuchenden selbst zu Wort kommen. Wer sind diese Menschen?

Der Großteil der Geflüchteten, die auf der Insel ankommen, ist zuvor aus Afghanistan und Syrien, viele auch aus Äthiopien, Sudan oder Eritrea geflohen. Also aus den Kriegs- und Krisengebieten, die man aus den Nachrichten kennt. Die meisten von ihnen steckten vorher schon über Monate oder Jahre in der Türkei fest, wo die Situation für viele immer gefährlicher wurde. Die Profile sind sehr unterschiedlich. Gestern habe ich eine ältere Frau aus Somalia getroffen, die mit einer schweren Gehbehinderung zu kämpfen hat. Sie ist seit drei Jahren auf Lesbos, weil manche einfach durchs System rutschen.

Was zeichnet das Leben dieser Menschen auf Lesbos aus?

Vor dem Feuer ist die Stimmung zwischen Zermürbung und Hoffnung geschwankt, mit dem Wissen, dass es nicht die Endstation sein kann. Mittlerweile werden viele aber ganz schnell durchgewunken aufs Festland und versuchen dort ihr Glück. Die eben beschriebene Frau ist heute eher die Ausnahme.

Sie meinen den Großbrand, der im September 2020 das Lager Moria zerstört und international für Entsetzen gesorgt hat. Wie hat sich die Situation danach entwickelt?

Als Moria abbrannte, sind 13.000 Menschen in die Hafenstadt geflohen und kamen nach ein paar Tagen ins neue Übergangslager hinter Maschendrahtzaun. Da wusste ich: Jetzt ist der Moment vorbei, wo man leicht ins Gespräch kommen kann. Und das hat sich bewahrheitet, die Menschen sind seitdem viel mehr ins Verborgene gerutscht.

Wie hat die Europäische Union reagiert?

Die EU hat nach dem Brand 276 Millionen Euro in neue Hochsicherheitslager auf den ägäischen Inseln investiert. Drei davon sind schon eröffnet, auf Lesbos und Chios aber noch nicht. In diese sogenannten Closed Controlled Access Center kommt man nur mit einer Chipkarte rein und die Ausgangstüren können jederzeit verschlossen werden. Das erschwert auch die Berichterstattung, die meist nur noch durch begleitete Presstouren möglich ist.

Aber sind moderne Flüchtlingslager und ein Durchwinken aufs Festland nicht besser als jahrelanges Ausharren in Zeltstädten?

Daneben hat es auch eine enorme Zuspitzung der Brutalität gegeben. Wir haben immer mehr illegale Pushbacks (Zurückdrängen von Menschen an den Grenzen durch staatliche Behörden, Anm. d. Red.) auf dem Meer und auf dem Land, in vielen Fällen würde ich von gezielten Entführungen sprechen. Mittlerweile setzt man an den Grenzen auf Gewalt, damit die Leute gar nicht mehr ankommen. Wenn sie doch ankommen, verstecken sie sich im Gebüsch, weil sie ansonsten von der Küstenwache, oft auch in Zusammenarbeit mit der Polizei zurück in türkische Gewässer gebracht werden.

Auch wenn individuelle Schicksale im Mittelpunkt Ihres Buches stehen, beleuchten Sie an vielen Stellen die politischen Hintergründe. Was sind aus Ihrer Sicht die größten migrationspolitischen Fehler?

Der Brand von Moria war das Ergebnis einer Politik, die langfristig einfach nicht funktionieren kann. Die EU hat mit dem Türkei-Abkommen 2016 Pufferzonen geschaffen, die dazu verdammt waren, irgendwann in die Luft zu gehen. Einfach, weil die Asylsuchenden hier oft über Monate und Jahre auf das Ergebnis ihres Asylantrags warten mussten und in verheerenden Umständen feststeckten. In der Pandemie explodierte dann der Kessel.

Pufferzonen, wie sie aktuell wieder auf EU-Ebene diskutiert werden?

Genau, das droht sich gerade zu wiederholen. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, Schnellverfahren, die auch mit Haftbedingungen einhergehen können, an den Grenzen abzuhalten. Wenn man auf den Inseln ankommt, wird man in ein Fluchtlager gesteckt und dort soll dann innerhalb von zwölf Wochen entschieden werden, ob man Asyl bekommt oder nicht. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber, dass das in zwölf Wochen nicht funktionieren kann. Dadurch wird viel Leid generiert, weil die Leute dann feststecken und nicht klar ist, was danach mit den Menschen passieren soll.

Welche Konsequenzen hat das für uns im europäischen Kernland?

Das feuert natürlich irgendwann zurück. Wenn man über Jahre ohne ausreichende medizinische Versorgung, die Möglichkeit, die Sprache zu lernen oder an der Gesellschaft teilzunehmen feststeckt, kann das zu einer enormen Re-Traumatisierung führen. Durch dieses Lagerkonzept brechen viele auch Jahre später noch zusammen und brauchen eine intensive Versorgung. Das ist nicht nachhaltig.

Was wäre denn Ihr konkreter Vorschlag für eine humane Migrationspolitik?

Ich bin keine Migrationsforscherin, aber ich habe viele Alternativen für eine würdevolle Unterbringung gesehen, die mit der Zeit abgeschafft wurden. Zum Beispiel das Solidaritätslager von Pikpa oder das Familienlager von Kara Tepe. Dort wurde nicht nur auf Überwachung gesetzt, sondern auf die Gemeinschaft und darauf, die Menschen in ihrem Potenzial zu fördern. Außerdem muss klar sein, wer die humanitären Standards kontrolliert und auf die Einhaltung von EU-Recht achtet. Die Pushbacks und Entführungen sind sehr gut dokumentiert, aber die griechische Regierung bestreitet sie weiterhin. Langfristig brauchen wir einen fairen Verteilungsschlüssel innerhalb der EU sowie legale Migrations- und Fluchtwege.

Aber ist diese humane Unterbringung bei der großen Zahl von Geflüchteten realistisch umsetzbar?

Wenn wir das nicht umsetzen, muss man anerkennen, dass wir uns nicht mehr an die Genfer Flüchtlingskonvention halten und das Recht auf Asyl immer weiter aushöhlen. Das als etwas anderes zu verkaufen, ist eine Verkennung der Wirklichkeit. Was jetzt gerade von der Bundesregierung und von der EU gefordert wird, hört sich auf dem Papier gut an, wird in der Wirklichkeit aber nicht funktionieren. Massiver Ausbau der Sicherheit und Abschreckung, die auch den Tod von Menschen in Kauf nimmt, kann nicht nach Menschenrechtsstandards umgesetzt werden. Das muss man ganz ehrlich aussprechen.

Die Bundesländer fordern mehr Geld vom Bund für die Unterbringung von Geflüchteten. Sind die Länder und Kommunen an ihrer Belastungsgrenze angekommen?

Absolut, das muss man auch sehen. Durch den Ukrainekrieg hat sich die Situation verschärft und da braucht es klare Zuwendungen von Geld, Personal und Zeit.

Corona, Ukrainekrieg, Klimawandel: Zahlreiche Krisen gehören längst zu unserem Alltag. Was können wir tun, damit wir uns nicht an ertrinkende Menschen im Mittelmeer und Internierungslager an den Rändern Europas gewöhnen?

Das Schönste im Leben ist für mich die Begegnung mit Menschen und die Bereitschaft, Neues zu lernen. Wir können zum Beispiel auf Leute zugehen, die jetzt in Deutschland ankommen und einfach mal nachfragen: Was treibt dich gerade um? So kann man sich ein eigenes Bild machen und sich fragen: In was für einer Gesellschaft will ich leben? Das ist das Allerwichtigste, deshalb macht mir auch der Abbau der Pressefreiheit und die Kriminalisierung der Hilfe vor Ort so große Sorgen. Die Menschen werden dadurch immer weiter isoliert.