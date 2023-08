Regentropfen als Lichteffekt: 20000 Gäste beim Ferdinands Feld trotzen dem nassen Wetter

Von: Judith Tausendfreund, Sigi Schritt, Lars Warnecke

Teilen

Es geht auf Mitternacht zu: Der prasselnde Regen stört die Gäste auf dem Ferdinands Feld überhaupt nicht. Auf diesem Terminal wird unter anderem Hardstyle aufgelegt. © Sigi Schritt

Ferdi hebt ab: Ferdinands Feld Festival 2023 in Rotenburg zeigte sich wieder einmal als Garantie für viel gute Laune. Die Stimmung war fröhlich und friedlich. Bedingt durch den Regen wollten alle Tänzer diesmal ein wenig früher nach Hause.

Rotenburg – „It’s the Final Countdown“ – im Original von Europe – schallt es von der Bühne. Der erfahrene Radio-Hörer hätte bestimmt gesagt: „Das kenne ich doch, das ist ein alter Song aus den Achtzigern.“ Doch weit gefehlt. Der kräftige Bass und die elektronischen Töne verraten, dass es sich nicht um das Original handelt, sondern ein Remix aus den Boxen ertönt. Reine Pop-Musik hatte auf dem Ferdinands Feld Festival auch rein gar nichts zu suchen. Die rund 20 000 Besucher waren am Samstag gekommen, um von vormittags an bis in die späte Nacht hinein zu elektronischer Tanzmusik zu feiern –– also alles rund um House, Electro Dance und Trance. Die Musik alleine machte aber nicht die Party: Erst das ganze Design, das dieses Mal das Thema Piraten aufgriff, sorgte beim überwiegend jungen Publikum für die richtige Festivalatmosphäre

Feiermarathon trotz Regens: 13 Stunden heiße Beats auf vier Bühnen bei Ferdinands Feld Fotostrecke ansehen

Vor allem ein junges Publikum tanzt ab

Gut 13 Stunden Musik von vier Terminals, so heißen die Bühnen auf dem Rotenburger Flugplatz: Wer ein Ticket für das Festival in den Händen hielt, auf den wartete ein Dauerprogramm. Schon ab 11 Uhr legten die ersten DJs auf: Slobo, das Djane-Duo Anvee, Leon Huber und Merlin waren die vier Gewinner eines vorher ausgetragenen DJ-Wettbewerbs, gaben den Startschuss. Zu der Zeit wartete der Rasen aber noch darauf, von tanzwütigen Füßen plattgetreten zu werden. Auf dem angrenzenden Festival-Campingplatz bereitete sich derweil eine Gruppe auf die große Freilichtsause vor und trank schon mal die ersten Biere. Na dann mal Prost! Anschließend sollte es auch für sie auf das weitläufige Gelände gehen – dorthin, wo die Musik spielt.

Jetzt legt Younotus auf. Vor der Hauptbühne Terminal 1 feiert die Menge den DJ. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Tanzen, chillen, gute Laune pflegen

Und wer hätte es gedacht: Nach den verregneten Tagen, an denen der Festivalaufbau noch unter erschwerten Verhältnissen erfolgt war, wurde der Sonne-Wolken-Mix mit Temperaturen knapp über 20 Grad dem sommerlichen Flair vom „Ferdi“ dann doch noch einigermaßen gerecht. Sehen und gesehen werden, chillen, lachen, gute Laune, tanzen und starke Rhythmen – die Stimmung war grandios, daran änderte selbst ein abendlicher Schauer nichts, der dann doch noch über den Flugplatz niederprasseln sollte. Doch wie auch immer: Leichte Kleidung, kühle Getränke und Sonnenbrillen – das ging im Zweifelsfall natürlich auch ganz ohne Sonne.

Glitzersteine zum Aufkleben: Besonders die weiblichen Festival-Gäste schmücken ihre Gesichter damit. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Als bekannteste Künstler schlossen Blasterjaxx, Anna Reusch, Mark Bale und Tujamo ihre Laptops ans Mischpult an und fluteten per Kopfdruck und Regler das Gelände mit ihren Sets. Insgesamt holten Roland Nielebock und Marco Fricke vom Veranstalterteam wieder mehr als 30 Discjockeys auf den Flugplatz. Was bei der Premiere vor acht Jahren noch ein relativ kleines Fest war, mit damals 3 500 Besuchern, mauserte sich im Laufe der Zeit zu einem der größten Electronic-Festivals in Norddeutschland. Beachtlich: Selbst durch die Corona-Pause ließ sich das kontinuierliche Wachstum nicht stoppen.

Party und Camping direkt neben der Transall der Bundeswehr: Ferdinands Feld feiert auf dem Flugplatz Rotenburg Fotostrecke ansehen

Eine Fläche von 30 000 Quadratmetern belegte das „Ferdi“ in diesem Jahr. Das entspricht einer Größe von etwas mehr als vier Fußballfeldern. Auf dem Gelände konnte man sich jedoch gut zurechtfinden, denn es war übersichtlich und ausgesprochen gut gegliedert. Alles war so platziert, dass die Besucher ausreichend Platz hatten – zum Essen, Trinken, Sitzen, Flanieren und Tanzen. Und für den Fall, dass doch noch alles im Matsch versinken könnte (das Wacken ließ grüßen), hatten die Macher noch kurzerhand mehrere Bereiche mit Holzschnitzel ertüchtigt. Sicher war dann doch sicher.

Ekstase pur: 20 000 Menschen tanzen beim Rotenburger Eletronic-Festival Fotostrecke ansehen

Für noch mehr Sicherheit sorgten vor Ort insgesamt etwa 100 Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks. Katrin Jäger, Einsatzleiterin der Rotenburger Polizei, zeigte sich sichtbar zufrieden: „Die Stimmung ist gut.“ Die zahlreichen Beamten seien zeitversetzt vor Ort, alle seien soweit zufrieden.



Auch die Rotenburger Feuerwehr betonte, dass es keine relevanten Einsätze gab. Zwei Mal habe man eine Amtshilfe für die Polizei geleistet, einmal habe man einen Rettungsweg wiederhergestellt. Ansonsten sei alles ruhig verlaufen, „ruhiger als in anderen Jahren“, so ein Sprecher.



Übrigens: Auch wer privat weniger House, Electro und Dance hört, hatte dennoch Spaß auf dem Festival. Denn für eine richtige Party braucht es Musik mit Bass – und davon gab es wirklich an diesem Tag mehr als genug.

Bilanz der Polizei Eine unproblematische Veranstaltung war das Rotenburger Ferdinands Feld Festival laut Polizei. Etwa 20 000 Menschen waren am Samstag auf dem Flugplatzgelände unterwegs, einige allerdings mit Drogen, die auch mithilfe eines Rauschgiftspürhundes gefunden wurden. 28 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, so lautete das Ergebnis. Ein Festivalgast wollte flüchten. Weiter kam es zu bislang einem angezeigten Diebstahl, acht Körperverletzungen und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Festivalgast hatte zu Fuß flüchten wollen, nachdem man bei ihm Rauschgift entdeckt hatte. Bei seiner Identitätsfeststellung leistete er Widerstand. Ansonsten wollten viele regenbedingt früh nach Hause, das wiederum führte zu temporären Verkehrsproblemen an der B 71 und im Einfahrtsbereich der Von-Dühring-Kaserne. Gegen 0.30 Uhr war alles vorbei. 80 Polizeibeamte waren im Einsatz, diese hatten gegen drei Uhr Feierabend.